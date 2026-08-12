Commençons par la réponse, parce qu'elle est nette. Filmer ou photographier l'éclipse avec votre téléphone n'abîmera pas son capteur. Apple l'a confirmé noir sur blanc à la presse américaine dès l'éclipse de 2017. Les modules ont beaucoup évolué depuis, mais pas sur le point qui compte ici, leur ouverture se mesure toujours en millimètres.

La raison est simple. Ce qui brûle un capteur, ce n'est pas le grossissement, c'est la quantité totale de lumière collectée, et donc le diamètre de l'ouverture. Un module de smartphone regarde le monde par un trou de quelques millimètres. Il récolte des milliwatts, que le silicium évacue sans effort. Un téléphone n'a d'ailleurs ni rideau d'obturateur ni volet de protection, ces pièces fines et mal refroidies qui fondent sur les appareils photo.

La preuve est sous vos yeux tous les jours. Votre téléphone photographie déjà le Soleil à chaque coucher de soleil, et il ne s'en porte pas plus mal.

L'avertissement est vrai, mais il parle d'un autre appareil

La peur n'est pas née de rien, elle a juste changé de matériel en route. Après l'éclipse de 2017, le loueur américain Lensrentals a publié l'inventaire de ses dégâts, des capteurs brûlés à travers l'obturateur, le miroir d'un boîtier abîmé, des diaphragmes détruits dont celui d'un téléobjectif 600 mm. Voilà la vraie différence, ce 600 mm ouvre sur quinze centimètres de diamètre.

Et même sur ce matériel, le responsable des réparations a compté environ six unités touchées sur des milliers d'objectifs loués, bien moins qu'il ne le craignait.

Reste l'objection sérieuse. Les téléobjectifs périscopiques des téléphones actuels, comme celui du Galaxy S25 Ultra ou de l'iPhone 17 Pro Max, n'existaient pas en 2017 et collectent plusieurs fois plus de lumière. Sauf que l'iPhone visé par le démenti d'Apple avait déjà un téléobjectif, et que l'écart reste sans commune mesure, quelques millimètres d'ouverture contre les quinze centimètres qui ont détruit ce 600 mm. L'éclipse américaine de 2024 s'est jouée devant des dizaines de millions de téléphones à périscope, sans qu'aucune vague de capteurs morts ait été documentée.

Une seule situation ramène le danger, et c'est celle que vise la NASA. Si vous vissez une optique grossissante sur le module photo, ou si vous collez l'objectif à l'oculaire d'un télescope ou de jumelles, vous venez de lui greffer une grande ouverture. Là, oui, vous pouvez abîmer le téléphone comme votre œil.

Le vrai risque, ce sont vos yeux

Photographier suppose de viser, et c'est là que la soirée devient dangereuse. L'écran ne protège de rien quand vous levez la tête pour repérer le Soleil. Même à 95 % d'occultation, le croissant encore visible est des milliers de fois trop lumineux pour la rétine, la brûlure est indolore et peut n'être remarquée que des heures plus tard. On ne regarde jamais non plus à travers un viseur optique, des jumelles ou une lunette, même équipé de lunettes éclipse, car les rayons concentrés traversent le filtre.

Un point est souvent mal compris. En France, la totalité n'est jamais atteinte, la bande passant par l'Islande, le nord de l'Espagne et les Baléares. Le moment où les observateurs retirent leur protection n'existe donc pas ici, et les conseils lus sur les éclipses totales ne s'appliquent pas. Ce soir, les lunettes ISO 12312-2 restent en place du début à la fin.

Le filtre sert à réussir la photo, pas à sauver le téléphone

Poser un verre de lunettes éclipse devant l'objectif reste une bonne idée, mais pour une autre raison que celle qu'on vous raconte. Sans filtre, votre téléphone ne rendra pas le croissant, il donnera une tache blanche. En verrouillant la mise au point et en baissant l'exposition, vous récupérez une forme lisible.

Reste le plan que nous trouvons le plus payant. Avec la quasi-totalité du disque masqué, la lumière devient rasante et cuivrée. Un plan large sur cette ambiance raconte souvent mieux l'éclipse qu'un croissant arraché au zoom. Gardez vos lunettes sur le nez, c'est le seul équipement qui compte vraiment ce soir.