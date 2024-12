Ces smartphones ont le meilleur appareil selfie au monde

Le design des smartphones est une question de goût, mais également de praticité. L’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 16 Pro Max partagent un design très similaire : leurs capteurs photo sont disposés dans un carré positionné en haut à gauche du dos, fidèle aux précédents modèles. Leur cadre en titane leur confère une allure premium, avec des profils légèrement arrondis. Disponibles en noir, bleu, blanc et naturel pour l’iPhone 15, et noir, sable, blanc et naturel pour l’iPhone 16, ces modèles arborent une esthétique épurée.

Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, se distingue par un cercle central doré pour sa version verte en similicuir, inspiré des codes de l’horlogerie, ou un cadre en verre noir. Ses capteurs photo sont disposés dans ce cercle imposant, ce qui lui confère une identité visuelle unique. Ses bords incurvés sur les quatre côtés renforcent l’élégance du modèle.

En termes de dimensions, l’iPhone 15 Pro Max est le plus compact, avec une hauteur de 159,9 mm et un poids de 221 grammes, bien qu’il reste le plus léger. À l’inverse, l’iPhone 16 Pro Max est plus grand (163 mm) et légèrement plus lourd (227 grammes). Le Honor Magic6 Pro, avec 162,5 mm et 229 grammes, est le modèle le plus imposant et le plus lourd, mais il compense par une batterie conséquente. Tous trois sont certifiés IP68, offrant une résistance optimale à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances des smartphones dépendent principalement de leur processeur et de leur capacité de mémoire. L’iPhone 16 Pro Max, équipé de l’Apple A18 Pro, devance ses concurrents en termes de puissance, suivi de près par l’iPhone 15 Pro Max avec l’Apple A17 Pro. Ces deux modèles disposent de 8 Go de RAM et offrent des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 To, sans extension possible. Le Honor Magic6 Pro, propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, se démarque avec ses 12 Go de RAM et un stockage de 512 Go, mais reste derrière les iPhone en termes de performances brutes.

Concernant l’écran, les trois smartphones adoptent des dalles AMOLED avec des fréquences de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité exceptionnelle. Cependant, l’écran du Honor Magic6 Pro (6,8 pouces) avec ses bords incurvés et une luminosité maximale impressionnante de 5000 cd/m², devance les iPhone en qualité visuelle. Les iPhone 15 et 16 Pro Max, avec respectivement des tailles de 6,7 et 6,9 pouces et un pic de luminosité de 2000 cd/m², offrent une expérience tout aussi remarquable, mais légèrement en retrait.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, le Honor Magic6 Pro brille avec un capteur selfie de 50 mégapixels, surpassant largement les 12 mégapixels des iPhone, ce qui en fait le choix idéal pour les amateurs d’autoportraits. Les iPhone se distinguent toutefois par leur traitement logiciel avancé, garantissant des clichés équilibrés. Pour les capteurs arrière, l’iPhone 16 Pro Max introduit un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, tandis que le Magic6 Pro impressionne avec son téléobjectif de 180 mégapixels.

En termes de connectivité, le Honor Magic6 Pro adopte le Wi-Fi 7, surpassant les iPhone équipés du Wi-Fi 6E. En outre, seul le modèle Honor propose un émetteur infrarouge pour piloter des appareils. Aucun des trois modèles ne dispose de prise jack, mais tous intègrent des haut-parleurs stéréo.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Avec une batterie de 5600 mAh, le Honor Magic6 Pro offre la meilleure capacité, suggérant une autonomie supérieure, bien que cela dépende des usages. Il se recharge à une vitesse fulgurante grâce à ses 80 watts en filaire et 60 watts en sans-fil. Les iPhone 15 et 16 Pro Max, limités à 4422 mAh, se rechargent à 27 watts, mais bénéficient également de la charge sans fil.