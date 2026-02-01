Créateurs : 3 smartphones (vidéo + réseaux sociaux) à acheter pendant les soldes

Pour créer des contenus avec un maximum de qualité et un minimum d’effort, rien de tel qu’un bon processeur. Ainsi, l’iPhone 17 est animé par la puce Apple A19, un processeur gravé finement, accompagné de 8 Go de mémoire vive et de capacités de stockage interne de 128, 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD. L’iPhone 17 Pro va plus loin en intégrant la puce Apple A19 Pro, plus performante sur les calculs graphiques et les traitements vidéo, associée à 12 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage allant jusqu’à 1 To, toujours sans extension possible.

Le Google Pixel 10 repose quant à lui sur le processeur Google Tensor G5, conçu pour l’intelligence artificielle et le traitement photo, épaulé par 12 Go de mémoire vive et des stockages de 128, 256 ou 512 Go, sans lecteur de carte microSD.

Ainsi, en termes de puissance pure, l’iPhone 17 Pro se place en tête grâce à sa puce plus avancée, suivi de l’iPhone 17, tandis que le Pixel 10, bien que performant, privilégie l’optimisation logicielle et les usages photographiques plutôt que la puissance brute maximale.

S’agissant des écrans, un critère là aussi très important pour réaliser des beaux contenus, chaque modèle propose une dalle de haute qualité, mais avec des petites distinctions qui peuvent faire la différence. Sachez ainsi que l’iPhone 17 est équipé d’un écran OLED de 6,3 pouces affichant une définition élevée, une fréquence de rafraîchissement de 60 hertz et une luminosité maximale avoisinant 2 000 cd/m², avec une surface parfaitement plate.

L’iPhone 17 Pro conserve la même diagonale, mais bénéficie d’une dalle OLED ProMotion capable d’atteindre 120 hertz, avec une luminosité maximale supérieure, proche de 2 500 cd/m², ce qui améliore la lisibilité en extérieur et la fluidité générale.

Le Google Pixel 10 dispose également d’un écran OLED de 6,3 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité maximale comparable à celle de l’iPhone 17 Pro, tout en conservant une dalle plate.

En comparaison, l’iPhone 17 Pro et le Pixel 10 offrent les écrans les plus polyvalents et les plus confortables pour la vidéo et le défilement intensif, tandis que l’iPhone 17 reste légèrement en retrait du fait de sa fréquence plus limitée.

Quelles configurations pour faire des photos et des vidéos

Du côté de la photographie et de la vidéo, les écarts se creusent davantage. L’iPhone 17 intègre un double module arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, complété par un capteur frontal de 24 mégapixels dédié aux selfies et à la visioconférence.

L’iPhone 17 Pro dispose d’une configuration plus complète avec trois capteurs arrière, comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels offrant un zoom optique plus poussé, ainsi qu’un capteur frontal de 24 mégapixels.

Le Google Pixel 10 adopte une approche axée sur la polyvalence avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique, tandis que le capteur frontal atteint 24 mégapixels.

En pratique, l’iPhone 17 Pro et le Pixel 10 se positionnent au sommet pour la qualité photo globale, le Pixel 10 privilégiant le traitement logiciel avancé, tandis que l’iPhone 17 reste adapté à un usage créatif plus occasionnel.

En matière de connectivité, un élément important pour partager rapidement les contenus, les trois modèles sont compatibles avec le Wi-Fi 6E, la technologie Bluetooth 5.3 et la 5G. Aucun ne propose de prise audio jack, ce qui impose l’usage d’écouteurs sans fil ou d’adaptateurs.

Les lecteurs d’empreintes digitales diffèrent également : les iPhone 17 et 17 Pro reposent exclusivement sur la reconnaissance faciale, tandis que le Pixel 10 propose un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est vraiment un critère déterminant si vous créez des contenus car il ne s’agit pas que le mobile vous lâche lorsque vous êtes en tournage. Sachez ainsi que l’iPhone 17 embarque une batterie d’environ 3600 mAh, offrant une endurance correcte, variable selon les usages.

L’iPhone 17 Pro dispose d’une batterie légèrement plus généreuse, autour de 3900 mAh, ce qui lui permet de tenir plus aisément une journée complète en usage intensif.

Le Google Pixel 10 intègre une batterie de 4700 mAh, ce qui le place en tête sur le plan de la capacité brute, même si l’autonomie réelle dépendra fortement des usages.

Côté recharge, l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro supportent une charge filaire jusqu’à 27 watts et une recharge sans fil MagSafe à 15 watts. Le Pixel 10 accepte une charge filaire de 30 watts et une recharge sans fil à 23 watts. Ainsi, le Pixel 10 apparaît comme le plus endurant sur le papier, tandis que l’iPhone 17 Pro offre un compromis équilibré entre performances, photo et autonomie.

Lequel est le plus beau ?

Enfin, sur le plan du design, les différences entre l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et le Google Pixel 10 sont immédiatement perceptibles, tant dans l’organisation des capteurs photo que dans la prise en main générale.

L’iPhone 17 adopte un bloc photo arrière disposé verticalement, intégrant deux capteurs alignés dans un module discret, fidèle à l’esthétique épurée d’Apple, tandis que ses tranches restent plates, facilitant la tenue en main.

L’iPhone 17 Pro, de son côté, conserve un module rectangulaire légèrement proéminent qui occupe toute la largeur de l’appareil, accueillant trois capteurs disposés en triangle, accompagnés d’un capteur de profondeur et d’un flash, ce qui lui confère une apparence plus technique. Ses bords sont également plats, mais réalisés dans un matériau plus dense.

Le Google Pixel 10 se distingue par sa barre photo horizontale traversant l’arrière du châssis, intégrant trois capteurs alignés, une signature visuelle propre à la gamme Pixel, avec des angles légèrement arrondis sur le profil.

En matière de gabarit, le Pixel 10 et l’iPhone 17 partagent une diagonale proche, mais l’iPhone 17 Pro est légèrement plus épais et s’avère le plus lourd des trois, tandis que l’iPhone 17 est le plus léger. Enfin, tous bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un point désormais attendu sur ce segment.

