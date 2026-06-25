Deux jours sans recharger : 3 smartphones taillés pour l'endurance en juin 2026

Sur le plan du gabarit, ces trois smartphones endurants jouent dans la catégorie des grands formats, ce qui n'a rien d'un hasard, car une grosse batterie demande de la place. Le Xiaomi 17T Pro mesure 162,2 mm de haut pour 219 g, le plus lourd du trio, avec un dos décliné en Noir, Violet et Bleu et une certification IP68.

Le OnePlus 13 reste dans les mêmes eaux (162,9 mm pour 210 g) en Noir, Blanc ou Bleu, tandis que le Redmi Note 15 Pro est le plus fin des trois avec 7,9 mm d'épaisseur pour 204 g, donc le plus léger malgré sa très grande batterie. Les trois sont certifiés IP68, donc protégés contre la poussière et l'immersion, un atout pour des téléphones pensés pour les longues journées en déplacement.

Quelle batterie pour tenir deux jours ?

La capacité de la batterie fixe d'emblée la hiérarchie. Le Xiaomi 17T Pro prend l'avantage avec un réservoir de 7000 mAh, le plus généreux du trio, de quoi viser deux jours pleins sur un usage mesuré. Le Redmi Note 15 Pro suit de près avec 6580 mAh, une valeur rare dans sa tranche de prix, et le OnePlus 13 ferme la marche, sans démériter, avec une batterie silicium-carbone de 6000 mAh. Les trois dépassent nettement les 5000 mAh courants sur le haut de gamme, ce qui change concrètement l'autonomie en fin de journée.

En pratique, cette avance se traduit par une vraie tranquillité. Le Xiaomi 17T Pro encaisse les journées intensives faites de navigation, de vidéo et de GPS en gardant de la réserve pour le lendemain. Le Redmi Note 15 Pro profite d'un processeur Dimensity 7400 plus sobre, ce qui aide sa grande batterie à durer encore davantage sur des usages simples comme la messagerie et les réseaux. Le OnePlus 13, plus puissant, vise plutôt la grosse journée chargée avec une marge confortable avant la recharge.

Quelle recharge, filaire et sans fil ?

Quand vient l'heure de recharger, deux philosophies s'opposent. Le Xiaomi 17T Pro et le OnePlus 13 prennent l'avantage avec une charge filaire de 100 W, qui ramène la batterie à un niveau confortable en une vingtaine de minutes. Le Redmi Note 15 Pro se contente de 45 W, plus lent mais suffisant pour un appoint, d'autant que sa très grande batterie espace naturellement les pleins.

Sur la recharge sans fil, les positions s'inversent. Le OnePlus 13 et le Redmi Note 15 Pro acceptent la charge à induction, pratique pour poser le téléphone sur un socle au bureau sans brancher de câble, tandis que le Xiaomi 17T Pro s'en passe et mise tout sur la vitesse filaire. Pour qui recharge surtout en posant son mobile, le sans-fil du OnePlus 13 apporte un confort que le Xiaomi compense par sa capacité supérieure.

La gestion d'énergie fait-elle la différence ?

La capacité ne fait pas tout, la gestion de l'énergie compte tout autant. Le OnePlus 13 s'appuie sur sa dalle AMOLED LTPO, qui ajuste la fréquence d'affichage selon le contenu pour économiser la batterie sur les usages statiques comme la lecture. Le Xiaomi 17T Pro mise sur la puissance brute de son Dimensity 9500 et sa capacité hors norme plutôt que sur la sobriété. Le Redmi Note 15 Pro, avec sa puce moins gourmande, transforme sa grande batterie en autonomie particulièrement longue sur les usages légers.

Le choix dépend donc de votre profil et de votre budget, qui va du simple au triple entre ces trois modèles. Le Redmi Note 15 Pro s'affiche autour de 225 €, le OnePlus 13 autour de 519 € et le Xiaomi 17T Pro autour de 682 € chez les marchands suivis par LesMobiles. En conclusion, le Xiaomi 17T Pro est le plus endurant en capacité pure pour les gros consommateurs, le OnePlus 13 le plus équilibré entre puissance, recharge rapide et sans-fil, et le Redmi Note 15 Pro le plus malin pour viser deux jours d'autonomie sans alourdir la facture.