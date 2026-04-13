Durabilité et budget : ces smartphones de milieu de gamme conçus pour vous accompagner pendant 5 ans ou plus

En matière de support donc, les constructeurs ont considérablement allongé leurs promesses pour garantir la durabilité de leurs appareils. Le Google Pixel 10a domine ce classement avec l'engagement historique de Google de fournir 7 ans de mises à jour majeures d'Android et de sécurité, ce qui permet à l'appareil de rester à jour jusqu'en 2033.

Le Samsung Galaxy A57 suit de très près avec une nouvelle politique de 6 ans de mises à jour système et de correctifs de sécurité, une avancée majeure pour la gamme A qui assure une tranquillité d'esprit jusqu'en 2032.

Enfin, le Fairphone 6 adopte une stratégie différente : s'il garantit environ 5 mises à jour majeures d'Android, il s'engage sur une durée de 8 ans pour les correctifs de sécurité (jusqu'en 2033).

Ainsi, si Google et Samsung offrent une fraîcheur logicielle plus longue pour les nouvelles fonctionnalités d'Android, Fairphone reste le champion de la sécurité pure sur le très long terme, tout en facilitant la survie matérielle de l'appareil.

Lequel est le plus beau ?

Cette notion est très relative car c’est un peu l’affaire de chacun. Cependant, sachez qu’en matière de design, ces trois smartphones adoptent des philosophies sensiblement différentes. Le Samsung Galaxy A57 conserve une approche épurée avec des capteurs intégrés de manière fluide à la coque, offrant une grande finesse (seulement 6,9 mm d'épaisseur). Le Google Pixel 10a reprend la barre horizontale emblématique de la gamme, intégrant ses capteurs dans une bande traversant le dos.

En revanche, le Fairphone 6 adopte un look plus robuste et utilitaire avec ses modules facilement démontables.

Concernant le gabarit, le Fairphone 6 est le plus imposant avec 9,6 mm d'épaisseur, tandis que le Pixel 10a reste le plus compact. Côté protection, Samsung et Google proposent une certification IP68, assurant une immersion totale, tandis que le Fairphone 6, de par sa nature modulaire, se limite à une certification IP55 (résistance aux jets d'eau).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, le Samsung Galaxy A57 embarque le nouveau processeur Exynos 1680, avec 8 ou 12 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go désormais dépourvu de port microSD. Le Google Pixel 10a utilise la puce Tensor G4, optimisée pour l'IA. De son côté, le Fairphone 6 privilégie un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, accompagné de 8 Go de RAM et, contrairement à ses concurrents, d'un stockage extensible via carte microSD.

En termes de puissance brute, le Pixel 10a et le Galaxy A57 se disputent la tête, tandis que le Fairphone 6 offre une expérience fluide mais plus modeste.

Concernant les écrans, les trois modèles utilisent des dalles OLED de haute qualité. Le Samsung Galaxy A57 se distingue par une dalle de 6,7 pouces à 120 Hz très lumineuse (1900 cd/m²).

Le Google Pixel 10a propose un écran de 6,3 pouces également cadencé à 120 Hz. Le Fairphone 6, quant à lui, monte enfin en gamme avec un écran LTPO pOLED de 6,31 pouces supportant le 120 Hz, rattrapant ainsi son retard sur la fluidité d'affichage. Tous adoptent un écran plat, idéal pour la durabilité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les configurations divergent. Le Samsung Galaxy A57 mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels, mais impressionne avec un capteur selfie de 50 mégapixels sur certaines versions.

Le Google Pixel 10a utilise un capteur principal de 48 mégapixels hérité de la série 9, associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le Fairphone 6 propose un duo efficace : un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, avec un capteur selfie de 32 mégapixels.

Le Pixel 10a reste le maître du traitement logiciel, bien que le Galaxy A57 soit plus polyvalent pour les réseaux sociaux.

Sur le plan de la connectivité, la 5G et le Wi-Fi 6E sont la norme. Aucun des trois modèles ne possède de prise jack 3,5 mm, le Fairphone ayant définitivement abandonné ce port.

Pour la sécurité, le Galaxy A57 et le Pixel 10a cachent leur lecteur d'empreintes sous l'écran, alors que le Fairphone 6 le place sur la tranche latérale pour plus de fiabilité mécanique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Samsung Galaxy A57 domine avec une batterie de 5000 mAh supportant désormais la charge rapide 45 W. Le Google Pixel 10a propose une batterie de 5100 mAh mais plafonne à 30 W en charge filaire.

Le Fairphone 6 intègre une batterie de 4415 mAh ; si sa capacité est légèrement moindre, elle reste amovible instantanément sans outils, ce qui garantit une durée de vie virtuellement illimitée à l'appareil. En résumé, le Galaxy A57 est le champion de l'endurance quotidienne, tandis que le Fairphone 6 gagne le prix de la longévité matérielle.

