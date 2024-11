Écran Amoled et puissance de calcul à petit prix, ne manquez pas la gamme Redmi Note de Xiaomi ce Black Friday

Les trois modèles de la gamme Redmi Note adoptent un design moderne et épuré, avec des différences subtiles qui peuvent guider votre choix. Le Redmi Note 13 Pro+ 5G se distingue par ses bords légèrement arrondis au dos et ses capteurs photo disposés dans le coin supérieur gauche. Ces capteurs dépassent légèrement de la coque, sans ornement superflu, sur une surface lisse. Il est proposé en trois coloris : noir, violet et blanc, et bénéficie d’une certification IP68, le rendant étanche et résistant à la poussière.

Le Redmi Note 13 Pro 5G, quant à lui, arbore des profils plats et des capteurs photo intégrés sur une plaque assortie à la couleur de l’appareil. Disponible en noir, violet et bleu, il est également certifié IP54, offrant une résistance accrue aux éclaboussures et à la poussière, sans atteindre le niveau d’étanchéité du Pro+.

Enfin, le Redmi Note 13 5G opte pour un style sobre avec des capteurs positionnés dans le coin supérieur gauche, ne laissant dépasser que les objectifs. Ce modèle présente les profils les plus fins de la gamme avec une épaisseur de seulement 7,6 mm et pèse 174,5 g, en faisant le plus léger des trois. Il est disponible en noir, bleu et blanc et offre également une certification IP54.

En termes de gabarit, le Redmi Note 13 Pro+ 5G est le plus lourd (204,5 g), suivi du Redmi Note 13 Pro 5G (187 g). Tous trois proposent un écran de 6,67 pouces, mais le Pro+ est légèrement plus épais, à 8,9 mm. Ces différences de conception se reflètent dans le confort d’utilisation et la robustesse globale de chaque appareil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Il ne permet pas l'extension de stockage via une carte micro SD, mais sa puissance en fait un choix idéal pour les utilisateurs exigeants. Le Redmi Note 13 Pro 5G, pour sa part, embarque un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, avec des configurations de RAM et de stockage similaires. Ce modèle, comme le Pro+, n’est pas extensible par micro SD, mais il se distingue par une gestion énergétique optimisée grâce à son processeur Snapdragon.

Enfin, le Redmi Note 13 5G repose sur un MediaTek Dimensity 6080, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Contrairement aux deux autres modèles, il offre la possibilité d’étendre sa mémoire grâce à une carte micro SD, un atout pour les utilisateurs ayant besoin de flexibilité.

En termes de puissance brute, le classement se fait ainsi : le Pro+ domine, suivi du Pro et enfin du Redmi Note 13 5G, qui reste une option solide pour un usage quotidien.

Les trois modèles disposent d’écrans AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité optimale. Cependant, des différences notables subsistent : les Redmi Note 13 Pro+ 5G et Pro 5G affichent une définition supérieure de 1220x2712 pixels et supportent les technologies HDR10+ et Dolby Vision, avec une luminosité maximale impressionnante de 1800 cd/m². Ces écrans sont protégés par du Corning Gorilla Glass Victus, gage de robustesse.

Le Redmi Note 13 5G, bien qu’il partage la même fréquence de rafraîchissement et luminosité maximale, se limite à une définition de 1080x2400 pixels et au HDR10. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5, légèrement moins résistant.

En termes de qualité d’affichage, le Pro+ prend la tête grâce à sa définition et sa prise en charge Dolby Vision, suivi du Pro. Le Redmi Note 13 5G, bien que performant, se positionne en retrait.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, le Redmi Note 13 Pro+ 5G et le Pro 5G se démarquent grâce à un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Ces deux modèles intègrent également un capteur selfie de 16 mégapixels. Le Redmi Note 13 5G, quant à lui, propose un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, avec un capteur selfie de 16 mégapixels identique aux deux autres.

Le Pro+ se distingue par la richesse des détails qu’il capture, suivi de près par le Pro. Le Redmi Note 13 5G reste une option correcte, mais moins polyvalente en conditions de faible luminosité.

En termes de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G et intègrent la technologie NFC, le Bluetooth (version 5.3 pour le Pro+ et le Redmi Note 13, 5.2 pour le Pro), et un émetteur infrarouge. Le Redmi Note 13 Pro+ et le Pro intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran, tandis que celui du Redmi Note 13 est placé sur le bouton de mise en veille, plus classique.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les Redmi Note 13 Pro+ 5G et Pro 5G partagent des batteries similaires, avec respectivement 5000 mAh et 5100 mAh. Le Redmi Note 13 5G dispose également d’une batterie de 5000 mAh, mais la différence réside dans la vitesse de recharge. Le Pro+ supporte une charge rapide à 120 watts, permettant une recharge complète en environ 20 minutes, suivi du Pro avec 67 watts, puis du Redmi Note 13 avec 33 watts.

Aucun des trois modèles ne propose la charge sans fil. Cependant, le Pro+ se distingue une fois de plus grâce à sa vitesse de recharge fulgurante, idéale pour les utilisateurs pressés.