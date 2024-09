French Days : Quels sont les smartphones Galaxy haut de gamme de Samsung à se procurer ?

Le design des smartphones Galaxy haut de gamme de Samsung se distingue par des styles et formats très différents. Le Samsung Galaxy S24 et le Galaxy S24 Ultra adoptent tous deux un style minimaliste. Les capteurs photo sont simplement intégrés à l’arrière de l’appareil, semblant « posés » sur la coque, sans module distinct.

Le Galaxy S24 Ultra ajoute à cette esthétique épurée une robustesse avec son cadre en titane, alors que le S24 opte pour un cadre en aluminium. En revanche, le Galaxy Z Flip6, avec son format pliant à clapet, se démarque complètement. Ce modèle présente deux capteurs photo à côté de son écran externe et des profils ultra-plats, avec une charnière capable de supporter 200 000 pliages. Si vous aimez les designs innovants et compacts, le Z Flip6 est sans doute un excellent choix, surtout avec ses nombreuses couleurs comme le jaune, le bleu ou encore le menthe, tandis que les Galaxy S24 et S24 Ultra offrent des teintes plus sobres comme le noir, le crème ou l'ambre.

En termes de dimensions, le Galaxy S24 est le plus compact et le plus léger. Le Galaxy Z Flip6, lorsqu’il est déplié, est légèrement plus grand mais sa compacité pliée et ses 187 grammes le rendent pratique pour le transport. En revanche, le Galaxy S24 Ultra est imposant pour un poids conséquent

Côté batterie, le Galaxy S24 Ultra se démarque avec sa capacité de 5000 mAh, promettant une autonomie supérieure à celle de ses concurrents. Le Galaxy S24 et le Z Flip6 disposent quant à eux d'une batterie de 4000 mAh. Pour ce qui est de la recharge, le S24 Ultra supporte une charge rapide jusqu'à 45 watts, contre 25 watts pour le Galaxy S24 et le Z Flip6. Si vous privilégiez la rapidité de recharge, le modèle Ultra sera à privilégier. Tous trois offrent la charge sans fil, bien que le Z Flip6 soit le plus rapide dans cette catégorie avec une charge sans fil de 15 watts contre 10 watts pour les deux autres.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan de la puissance, le Galaxy S24 Ultra et le Z Flip6 partagent le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le Galaxy S24 fonctionne avec l’Exynos 2400 de Samsung. En termes de RAM, le Z Flip6 et le S24 Ultra offrent 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour le Galaxy S24, ce qui place les deux premiers au sommet en matière de performance. Pour le stockage, l’Ultra va jusqu’à 1 To sans possibilité d’extension via carte microSD pour aucun des trois modèles.

En ce qui concerne les écrans, le Galaxy S24 Ultra propose la dalle la plus grande avec 6,8 pouces, AMOLED avec une définition de 1440x3120 pixels et un pic de luminosité de 2600 cd/m². Il dispose également d’un traitement antireflet de haute qualité, supérieur à celui des autres modèles. Le Galaxy Z Flip6, avec ses deux écrans, possède une dalle externe de 3,4 pouces et un écran interne de 6,7 pouces, tous deux AMOLED et offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy S24 dispose également d’un écran AMOLED de 6,2 pouces, avec un pic de luminosité de 2600 cd/m², tout comme le Flip6. Si vous privilégiez la qualité d’affichage et la taille de l’écran, l’Ultra reste le meilleur choix.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Galaxy S24 Ultra se distingue par son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, ce qui en fait l'appareil idéal pour les amateurs de photographie. Il est accompagné de trois autres capteurs : un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le Galaxy S24 propose une configuration plus modeste mais solide avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Enfin, le Galaxy Z Flip6, bien qu’innovant, est légèrement en retrait avec deux capteurs principaux de 50 mégapixels et 12 mégapixels ultra grand-angle. Le S24 Ultra se place donc en tête pour la photographie.

Enfin, en termes de connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 6E pour le Galaxy S24 et Z Flip6, tandis que l’Ultra passe au Wi-Fi 7. Aucun des smartphones n’a de prise jack, et seuls les Galaxy S24 et S24 Ultra bénéficient de la certification IP68, les rendant plus résistants à l’eau que le Flip6, certifié IP48.