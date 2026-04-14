Galaxy A37 VS Galaxy A57 : lequel de ces futurs best-sellers mondiaux est fait pour vous ?

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En premier lieu, le design des deux smartphones repose sur une base très proche voire quasi-identique, fidèle à l’identité visuelle de Samsung. Les Galaxy A37 5G et Galaxy A57 5G adoptent donc tous deux un dos épuré avec un triple module photo disposé verticalement, directement intégré dans la coque sans bloc rectangulaire proéminent, ce qui renforce leur aspect minimaliste.

Toutefois, le Galaxy A57 affine nettement cette approche avec des bordures plus fines et un rendu plus premium grâce à son cadre en aluminium. Les deux modèles présentent un écran plat, sans incurvation, et un dos en verre Gorilla Glass Victus+.

Concernant les coloris, le Galaxy A57 est proposé en bleu marine, bleu clair et lavande, tandis que le Galaxy A37 se décline en lavande, graphite et vert foncé. Sur le plan des dimensions, le Galaxy A57 est le plus compact avec 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, contre 162,9 x 72,8 x 7,4 mm pour le Galaxy A37, ce qui en fait également le plus fin. Il est aussi le plus léger avec 179 g contre 196 g pour son concurrent. Enfin, les deux appareils bénéficient d’une certification de résistance à l’eau et à la poussière (IP67 pour le A57 et IP68 pour le A37), ce qui constitue un point commun notable dans cette catégorie de prix.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les différences sont plus marquées. Le Galaxy A37 5G embarque un processeur Exynos 1480, associé à 6 Go ou 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 128 Go ou 256 Go. De son côté, le Galaxy A57 5G intègre le récent Samsung Exynos 1680, accompagné de 8 Go voire 12 Go de RAM selon les versions, avec des options de stockage allant désormais jusqu'à 512 Go. Le Galaxy A37 permet encore d'étendre la mémoire via microSD, une option qui disparaît sur le Galaxy A57, ce qui impose de bien choisir sa capacité initiale sur ce dernier.

Ainsi, en matière de puissance brute et de gestion du multitâche, le Galaxy A57 s’impose logiquement en tête grâce à une puce plus moderne et à une meilleure gestion des charges lourdes. Il est suivi par le Galaxy A37, qui reste néanmoins parfaitement adapté à un usage quotidien classique. En d’autres termes, le classement est clair : le Galaxy A57 domine, tandis que le Galaxy A37 constitue une alternative plus accessible mais très équilibrée.

Concernant l’affichage, les deux smartphones partagent une base technique de haute volée avec une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition de 2340 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Toutefois, le Galaxy A57 bénéficie d’une dalle Super AMOLED Plus dotée de la technologie LTPO (1-120 Hz), offrant une meilleure efficacité énergétique. La luminosité maximale atteint environ 1900 nits sur le A57, contre une valeur légèrement inférieure sur le A37, garantissant une excellente lisibilité en extérieur.

Les écrans sont plats dans les deux cas, ce qui facilite la prise en main et limite les reflets accidentels. En termes de hiérarchie, le Galaxy A57 prend un léger avantage grâce à sa technologie d’affichage LTPO et à ses bordures plus fines, renforçant l’immersion. Le Galaxy A37 reste néanmoins très proche, proposant une qualité d’image superbe pour la majorité des usages. Ainsi, pour l’écran, le Galaxy A57 arrive en tête, suivi de près par le Galaxy A37.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les deux smartphones reposent sur une configuration polyvalente. Le Galaxy A37 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels destiné aux prises de vue classiques, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels pour les paysages, ainsi que d’un capteur macro de 5 mégapixels.

Le Galaxy A57 reprend la même base pour le capteur principal, mais améliore l’ultra grand-angle avec un capteur de 12 ou 13 mégapixels selon les marchés, ce qui permet de capturer davantage de détails. Les deux modèles intègrent également une caméra frontale de 12 mégapixels pour les selfies.

Dans la pratique, les résultats sont proches, mais le Galaxy A57 propose une meilleure polyvalence et un traitement d’image plus avancé. Par conséquent, le classement place le Galaxy A57 en tête pour la photographie, suivi du Galaxy A37, qui reste très cohérent pour un usage courant.

Du côté de la connectivité, des différences apparaissent également. Le Galaxy A37 propose une compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, tandis que le Galaxy A57 monte en gamme avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.1, offrant des débits plus élevés et une meilleure stabilité. Aucun des deux modèles ne dispose de prise audio jack, ce qui confirme une orientation vers les écouteurs sans fil.

Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran sur les deux appareils, une solution pratique et réactive. Ainsi, sur ce point, le Galaxy A57 se montre plus complet grâce à une connectivité plus avancée.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un point d’équilibre entre les deux modèles. Les Galaxy A37 et Galaxy A57 embarquent tous deux une batterie de 5000 mAh, ce qui leur permet d’atteindre jusqu’à deux jours d’utilisation selon les usages. En pratique, le Galaxy A57 peut se montrer un peu plus endurant grâce à l'optimisation de son écran LTPO.

Concernant la recharge, les deux smartphones franchissent un cap cette année en prenant en charge une puissance de 45 W en filaire, permettant de récupérer 50% de la batterie en moins de 30 minutes.

En revanche, aucun des deux modèles ne propose de recharge sans fil, ce qui reste un compromis sur ce segment de prix. Ainsi, sur le terrain de l’autonomie et de la recharge, les deux appareils sont globalement à égalité, offrant une expérience similaire et robuste, adaptée à un usage quotidien soutenu.