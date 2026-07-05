Des utilisateurs de Google Pixel ratent des appels sans que leur smartphone ne sonne

Depuis plusieurs semaines, des propriétaires de Google Pixel signalent des appels manqués affichés dans l'historique alors que leurs téléphones n'ont jamais sonné ni vibré, un bug qui semble lié aux dernières versions d'Android.

Sylvain Pichot - publié le 05/07/2026 à 12h15
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Google Pixel 10a

À retenir

  • Des utilisateurs de Google Pixel signalent des appels manqués sans sonnerie ni vibration.
  • Le problème semble lié aux dernières versions d'Android, notamment Android 17.
  • Des solutions temporaires incluent la réinitialisation des paramètres réseau et des vérifications de vibration.

Un nombre croissant d'utilisateurs de Google Pixel partage une situation étonnante : le smartphone affiche des appels manqués, mais l'appareil n'a jamais sonné au moment où ces appels sont arrivés. Le téléphone reste silencieux, sans sonnerie ni vibration, puis indique après coup qu'un correspondant a tenté de joindre l'utilisateur.

Les cas semblent se concentrer principalement sur des appareils mis à jour vers Android 17, y compris la version bêta Android 17 QPR1, même si des signalements antérieurs existent aussi. Aucune annonce officielle n'a pour l'instant détaillé ce bug spécifique, mais l'ampleur des discussions dans les communautés d'utilisateurs montre qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés.

L'application Téléphone de Google est la première suspecte. Plusieurs personnes affirment avoir vu la situation s'améliorer après modification de certains paramètres dans cette app, ce qui oriente vers une interaction problématique entre les réglages logiciels et le système Android.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a

Un problème qui rappelle d'autres dysfonctionnements

Ce bug s'ajoute à une série de problèmes récents observés sur les Pixel autour de la réception des appels. Des utilisateurs se sont par exemple plaints d'appareils qui ne vibrent pas pour les appels entrants alors même que le mode vibreur est activé, provoquant là aussi des appels ratés, parfois accompagnés d'une notification incohérente de type « mode silencieux activé ».

Le fabricant recommande de vérifier le volume des sonneries, la gestion des modes comme Ne pas déranger, ainsi que les autorisations de notifications de l'application Téléphone. Plusieurs utilisateurs indiquent toutefois avoir vérifié ces points sans que le problème ne disparaisse.

Ce phénomène intervient alors que Google déploie régulièrement des correctifs pour la téléphonie mobile sur les Pixel. Une récente mise à jour a ciblé six modèles – Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8 et Pixel 8 Pro – pour corriger des problèmes réseau où les appels basculaient directement sur la messagerie. Les cas actuels d'appels manqués sans sonnerie pourraient donc être intégrés dans une prochaine série de correctifs si l'origine logicielle est confirmée.

Quelques pistes de solutions temporaires

Face à ce bug, une méthode qui semble parfois efficace consiste à réinitialiser partiellement les paramètres réseau, via Paramètres > Système > Réinitialiser > Réinitialiser les paramètres du réseau mobile, puis à redémarrer l'appareil. Plusieurs témoignages signalent une amélioration temporaire après cette manipulation.

D'autres pistes s'inspirent des bugs de vibration recensés sur la même période : vérifier que la vibration est bien activée pour les appels entrants, ajuster le curseur de vibration sans le laisser à 100%, désactiver la vibration adaptative, ou encore basculer les modes Ne pas déranger et « Coucher » pour sortir d'un éventuel état fantôme. 

En cas d'échec, il est conseillé de vérifier la couverture réseau et l'activation de la carte SIM, ou de contacter l'opérateur.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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