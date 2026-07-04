Soldes : Ce sont les trois smartphones phares en juillet 2026 : iPhone 17, Galaxy S26 Ultra et Google Pixel 10

Commençons par ce que l’on voit en premier : le design. L'iPhone 17 conserve les lignes plates introduites depuis plusieurs générations avec un châssis en aluminium et un dos en verre mat. Son bloc photographique reste installé dans l'angle supérieur gauche avec deux capteurs disposés verticalement.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra adopte un format imposant caractérisé par des tranches et des profils rigoureusement plats, sculptés dans un châssis en titane qui affine sa silhouette tout en maximisant la préhension. Fidèle à l'identité de la gamme Ultra, ses différents capteurs photo sont intégrés individuellement directement au dos de l'appareil, sans véritable îlot photographique.

Le Google Pixel 10 reprend quant à lui la barre photographique horizontale caractéristique de la famille Pixel, qui traverse la largeur de la coque arrière tout en intégrant harmonieusement les différents capteurs. Les trois smartphones proposent des profils plats affirmés.

L'iPhone 17 est le plus compact et également le plus léger de cette sélection avec un poids inférieur à 180 grammes. À l'opposé, le Galaxy S26 Ultra est le plus grand et le plus lourd en raison de son immense écran et de son équipement photographique très complet. Le Pixel 10 occupe une position intermédiaire (183 g).

Apple décline son smartphone dans plusieurs coloris élégants, tandis que Samsung propose des finitions en titane sobres complétées par des teintes exclusives sur sa boutique officielle. Google mise une nouvelle fois sur ses finitions minérales et pastel : Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine.

Les trois appareils bénéficient d'une certification IP68 garantissant une excellente résistance à l'eau et à la poussière, un équipement désormais incontournable sur les smartphones haut de gamme.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, ces trois smartphones disposent des plateformes les plus avancées de leur génération. L'iPhone 17 embarque la nouvelle puce Apple A19, désormais associée à 12 Go de mémoire vive pour propulser Apple Intelligence, et à des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go selon les versions commercialisées.

Le Google Pixel 10 utilise le processeur Google Tensor G5 (gravé en 3 nm par TSMC) accompagné de 12 Go de RAM ainsi que de 128 Go à 512 Go de stockage interne. Le Samsung Galaxy S26 Ultra repose sur le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite (for Galaxy), associé à 12 Go ou 16 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage pouvant atteindre 1 To.

Aucun de ces modèles ne permet d'étendre la mémoire via une carte microSD, un choix désormais généralisé sur le segment Premium. En matière de puissance brute, le Galaxy S26 Ultra prend une légère avance grâce à l'architecture de son processeur extrêmement performant et à ses importantes capacités de mémoire vive. L'iPhone 17 suit de très près grâce à l'excellente efficacité de la puce A19 et à l'optimisation millimétrée d'iOS.

Le Google Pixel 10 complète ce classement sur le plan des benchmarks purs, mais son processeur Tensor G5 compense largement par ses unités matérielles dédiées aux fonctions d'intelligence artificielle Gemini intégrées et par une expérience logicielle particulièrement fluide. Dans tous les cas, retenez que ces trois smartphones disposent d'une réserve de performances largement suffisante pour vous accompagner pendant de nombreuses années.

L'écran est l'un des principaux arguments de ces modèles haut de gamme. Le Samsung Galaxy S26 Ultra dispose d'une dalle Dynamic AMOLED 2X d'environ 6,9 pouces affichant une définition QHD+, une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale particulièrement élevée doublée d'un verre Gorilla Armor antireflet.

Le Google Pixel 10 embarque une dalle Actua OLED LTPO de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz et une luminosité de pointe très importante facilitant l'utilisation en plein soleil. L'iPhone 17 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces proposant lui aussi une fréquence ProMotion à 120 Hz, une évolution majeure et attendue sur la version standard de la gamme. Les trois smartphones utilisent un écran plat, un choix apprécié pour le confort d'utilisation et la pose d'un verre de protection.

En matière de qualité d'affichage, le Galaxy S26 Ultra occupe la première place grâce à sa définition supérieure et à sa grande diagonale. L'iPhone 17 arrive juste derrière avec une excellente fidélité des couleurs et une gestion particulièrement efficace de la luminosité. Le Pixel 10 complète ce classement avec un écran remarquablement calibré en usine qui privilégie le confort visuel et la lisibilité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photographiques constituent l'un des principaux critères de différenciation entre ces smartphones. Le Samsung Galaxy S26 Ultra dispose d'une configuration particulièrement complète articulée autour d'un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi que de deux téléobjectifs permettant différents niveaux de zoom optique de haute précision. Son capteur frontal affiche 12 mégapixels.

Le Google Pixel 10 associe un capteur principal de 50 mégapixels (OIS) à un ultra grand-angle performant de 48 mégapixels ainsi qu'à une caméra frontale. L'iPhone 17 embarque un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi que d'un tout nouveau capteur selfie TrueDepth de 24 mégapixels pour des autoportraits d'une netteté inégalée. Pour la qualité photographique globale, le Galaxy S26 Ultra prend un avantage matériel grâce à sa polyvalence exceptionnelle et à ses nombreuses possibilités de zoom optique. Le Pixel 10 suit de très près grâce au traitement logiciel computationnel particulièrement efficace de Google, notamment en photographie nocturne, en mode portrait et en retouche magique.

L'iPhone 17 ferme la marche mais avec, cependant, une qualité d'image très homogène et des performances vidéo toujours considérées comme les meilleures du marché mondial.

La connectivité est naturellement très complète sur ces trois modèles. Ils prennent tous en charge la 5G, le Wi-Fi 7 à très haut débit, le Bluetooth de dernière génération (allant jusqu'au Bluetooth 6.0 sur le Pixel 10) ainsi que le NFC pour les paiements sans contact. Le Galaxy S26 Ultra et le Google Pixel 10 intègrent un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran, tandis que l'iPhone 17 continue de miser sur Face ID pour l'authentification biométrique faciale. Aucun de ces smartphones ne dispose d'une prise audio jack ni d'un émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L'autonomie reste un critère déterminant pour des smartphones destinés à vous accompagner tout au long de la journée. Le Samsung Galaxy S26 Ultra embarque une batterie d'environ 5000 mAh compatible avec une recharge filaire de 45 W ainsi qu'avec la recharge sans fil rapide. Le Google Pixel 10 dispose d'une batterie de 4970 mAh compatible avec une recharge rapide filaire elle aussi fixée à 45 W, prenant en charge la recharge sans fil au nouveau standard magnétique Qi2.

L'iPhone 17 bénéficie d'une batterie idéalement optimisée associée à une recharge filaire rapide ainsi qu'au système MagSafe / Qi2 pour la recharge sans fil. En pratique, le Galaxy S26 Ultra propose l'autonomie brute la plus importante grâce à sa batterie généreuse et aux optimisations de sa plateforme matérielle. Le Pixel 10 se montre également particulièrement endurant grâce à l'efficacité énergétique du processeur Tensor G5 couplé à sa dalle LTPO. Enfin, l'iPhone 17 conserve l'une des meilleures optimisations du marché entre son architecture et son système d'exploitation.

À l'heure des soldes d'été, ces trois smartphones représentent ce qui se fait de mieux en matière de technologies mobiles. Leur niveau de performances, leur suivi logiciel prolongé (jusqu'à 7 ans pour Google et Samsung) et leurs équipements complets expliquent pourquoi ils figurent parmi les références incontournables du marché en juillet 2026.