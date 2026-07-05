L'écran privé du Galaxy S26 Ultra pourrait équiper toute la gamme S27

À retenir La fonctionnalité « Privacy Display » pourrait être étendue à toute la gamme Galaxy S27 .

pourrait être étendue à toute la gamme . Cette technologie repose sur Flex Magic Pixel OLED , limitant la visibilité de l'écran à certains angles.

, limitant la visibilité de l'écran à certains angles. Deux modes d'utilisation : protection maximale et mode partiel pour les notifications.

Selon un rapport du média sud-coréen TheElec, Samsung aurait décidé d'intégrer cette fonction de confidentialité aux quatre modèles attendus de la série, à savoir le Galaxy S27, le Galaxy S27+, le Galaxy S27 Pro et le Galaxy S27 Ultra. Jusqu'à présent, cette technologie était réservée exclusivement au modèle Ultra le plus haut de gamme, ce qui en faisait un argument de différenciation fort pour ce téléphone.

Comment fonctionne le Privacy Display

Le principal atout de cette fonction tient à sa nature matérielle. En effet, elle repose sur la technologie Flex Magic Pixel OLED développée par Samsung Display, qui limite physiquement la lumière émise à certains angles de vue. Concrètement, l'écran reste parfaitement lisible en vision frontale, mais s'assombrit fortement lorsqu'il est observé de côté, rendant son contenu quasiment illisible pour un regard indiscret.

Contrairement aux films de protection classiques vendus dans le commerce, cette solution intégrée peut être activée ou désactivée à tout moment, et configurée pour ne s'appliquer qu'à certaines applications ou à des zones précises de l'écran, comme les notifications.

Deux modes d'utilisation distincts

Lorsque nous avons testé le Galaxy S26 Ultra, nous avons pu remarquer qu’il existe deux réglages : un mode de protection maximale qui masque l'intégralité de l'écran, et un mode partiel qui ne dissimule que les notifications.

Cette fonction n'affecte quasiment pas l'expérience d'utilisation au quotidien, l'utilisateur ne remarquant pas de différence notable lorsqu'elle est active. Toutefois, nous avons noté une légère baisse de luminosité, sans que cela ne nuise réellement à l'usage courant.

Le rapport confirme également l'existence d'un nouveau modèle intermédiaire, le Galaxy S27 Pro, qui se positionnerait entre le S27+ et le S27 Ultra sans toutefois inclure de S Pen, cet accessoire restant réservé à la version Ultra. Ce modèle Pro pourrait néanmoins hériter d'autres caractéristiques haut de gamme, comme un capteur photo principal de 200 mégapixels similaire à celui de l'Ultra.