La gamme Pixel 11 en précommande : lequel des trois pour la photo ?

Sur le plan du design, les trois Pixel 11 arborent la barre photo horizontale qui signe la marque. Le Pixel 11 loge son bloc optique dans un format compact de 6,3 pouces pour 197 g, le plus léger à sortir de la poche quand une scène se présente.

Le Pixel 11 Pro reprend ce gabarit de 6,3 pouces pour 204 g avec un châssis en aluminium mat, tandis que le Pixel 11 Pro XL étire l'écran à 6,8 pouces pour 226 g, soit un plus grand viseur pour composer ses cadrages. Les trois partagent la puce Tensor G6, moteur du traitement d'image de Google.

Le capteur principal : 48 ou 50 Mpx ?

Au dos, le Pixel 11 s'appuie sur un capteur principal de 48 Mpx ouvert à ƒ/1.7, quand le Pixel 11 Pro et le Pixel 11 Pro XL montent à 50 Mpx à la même ouverture. En bonne lumière, les trois délivrent des clichés détaillés et bien exposés. L'écart se ressent surtout quand la lumière baisse, où les deux Pro captent un peu plus de matière grâce à leur capteur plus généreux et récupèrent davantage de détails dans les ombres.

Les trois s'appuient sur la puce Tensor G6 pour le traitement logiciel et les retouches par intelligence artificielle, la vraie signature des Pixel qui gomme les défauts et harmonise les couleurs. Sur le capteur principal, le Pixel 11 Pro et le Pixel 11 Pro XL prennent une courte avance, mais le Pixel 11 reste très proche pour la photo de tous les jours.

Zoom et ultra grand-angle : l'écart se creuse

C'est sur le zoom que la hiérarchie se dessine vraiment. Le Pixel 11 Pro et le Pixel 11 Pro XL embarquent un téléobjectif de 48 Mpx à zoom optique 5x, capable de rapprocher un sujet lointain en préservant la netteté. Le Pixel 11 mise sur un module secondaire de 11 Mpx au zoom plus modeste, suffisant pour un léger rapprochement mais vite limité au-delà. Pour la photo de concert, d'architecture ou d'animaux, les deux Pro passent nettement devant.

Pour les plans larges, le Pixel 11 dispose d'un ultra grand-angle de 13 Mpx, pratique pour un paysage ou une photo de groupe, tandis que les deux Pro alignent un second module de 48 Mpx qui sert l'ultra grand-angle avec plus de définition. Sur la polyvalence des focales, le Pixel 11 Pro et le Pixel 11 Pro XL dominent, le Pixel 11 se concentrant sur l'essentiel de la prise de vue courante.

Selfie, vidéo et verdict photo

À l'avant, le Pixel 11 se contente d'un capteur de 10 Mpx et le Pixel 11 Pro de 11 Mpx, deux définitions correctes pour la visioconférence et les autoportraits classiques. Le Pixel 11 Pro XL se démarque avec un module frontal ultra grand-angle bien plus défini, qui embrasse un groupe entier sans bras tendu. Côté vidéo, les trois filment en 4K et profitent du même traitement Tensor G6 pour stabiliser et étalonner les séquences.

Au final, la gamme se lit simplement pour la photo. Les prix de précommande s'échelonnent de 999 € à 1399 € chez le meilleur marchand autorisé référencé sur lesmobiles. En conclusion, le Pixel 11 est le plus pertinent pour un usage photo courant à petit prix, le Pixel 11 Pro le plus complet pour qui veut le téléobjectif dans un format compact, et le Pixel 11 Pro XL le plus polyvalent grâce à son grand viseur et son capteur frontal élargi.