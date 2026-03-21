Le meilleur rapport qualité/prix de 2026 : Flagships de l’an dernier ou milieu de gamme ?

Le design est important pour chacun et vous pouvez trouver sur ces trois modèles des éléments intéressants que vous pourrez apprécier. Ainsi, les trois smartphones présentent des approches assez différentes. En effet, le Google Pixel 9a reprend l’identité visuelle de la gamme Pixel avec une pilule horizontale intégrant les capteurs photo à l’arrière. Cette barre regroupe deux capteurs disposés côte à côte. Le smartphone adopte un châssis aux profils relativement arrondis et se décline notamment dans des coloris tels que Obsidian, Porcelain, Bay et Iris.

Le Nothing Phone (3) adopte quant à lui un design très particulier avec un dos transparent laissant apparaître certains éléments internes ainsi que le système lumineux Glyph. C’est assez clivant : on aime ou on n’aime pas mais sa coque arrière ne laisse pas indifférent. Les capteurs photo sont regroupés dans un module circulaire positionné dans la partie supérieure du dos. Les profils sont plutôt plats, ce qui renforce l’aspect très moderne de l’appareil. Il est proposé dans des coloris blanc et noir.

L’iPhone 16 adopte de son côté un bloc photo vertical composé de deux capteurs disposés l’un sous l’autre dans un module légèrement surélevé. Son châssis présente également des profils plats, caractéristiques des smartphones Apple récents. Il est disponible dans plusieurs couleurs comme noir, blanc, rose, vert et bleu.

Concernant les dimensions, le Nothing Phone (3) apparaît comme le plus grand des trois modèles tandis que l’iPhone 16 est le plus compact. En matière de poids, le Nothing Phone (3) est aussi le plus lourd alors que l’iPhone 16 est le plus léger. Enfin, en ce qui concerne l’étanchéité, l’iPhone 16 bénéficie d’une certification IP68, le Pixel 9a propose une certification IP67 et le Nothing Phone (3) dispose également d’une certification IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

La puissance constitue un critère important pour déterminer la durée de vie d’un smartphone. Le Google Pixel 9a est équipé du processeur Google Tensor G4. Celui-ci est associé à 8 Go de mémoire vive ainsi qu’à des capacités de stockage interne de 128 Go ou 256 Go. Il n’est pas possible d’étendre ce stockage avec une carte micro SD.

Le Nothing Phone (3) utilise le processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Ce composant est associé selon les versions à 12 Go ou 16 Go de mémoire vive ainsi qu’à 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Là encore, aucune extension par carte micro SD n’est proposée. L’iPhone 16 embarque pour sa part la puce Apple A18 accompagnée de 8 Go de mémoire vive. Le stockage interne débute à 128 Go et peut atteindre 512 Go selon les versions, sans possibilité d’extension.

Si l’on classe ces smartphones par ordre de puissance, le Nothing Phone (3) arrive en tête grâce à son processeur très performant et à sa mémoire vive plus importante. L’iPhone 16 se place ensuite grâce à l’efficacité de la puce Apple A18 et à l’optimisation d’iOS.

Enfin, le Pixel 9a arrive en troisième position, son processeur étant davantage optimisé pour les fonctions d’intelligence artificielle et de traitement photo que pour la puissance brute.

L’écran représente également un élément déterminant dans l’expérience quotidienne. Le Google Pixel 9a dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces affichant une définition de 2424 x 1080 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz et la luminosité maximale dépasse les 2700 cd/m². L’écran est plat et protégé par un verre renforcé.

Le Nothing Phone (3) propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2800 x 1260 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit également d’un écran plat offrant une luminosité élevée. L’iPhone 16 adopte quant à lui un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels. Toutefois, sa fréquence de rafraîchissement reste limitée à 60 Hz. L’écran est plat et bénéficie de la technologie Ceramic Shield. Si l’on compare ces écrans, le Nothing Phone (3) apparaît comme le plus intéressant grâce à sa grande diagonale, sa définition élevée et sa fréquence de 120 Hz. Le Pixel 9a se place ensuite avec un écran également fluide et très lumineux. Enfin, l’iPhone 16 arrive en troisième position malgré une excellente qualité d’affichage, sa fréquence de rafraîchissement plus faible étant justement son talon d’Achille.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un domaine dans lequel les constructeurs rivalisent d’innovations. Le Google Pixel 9a embarque un capteur principal de 48 mégapixels destiné à capturer la majorité des images ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels permettant de photographier des scènes plus larges. À l’avant, un capteur selfie de 13 mégapixels est présent pour les autoportraits et les appels vidéo.

Le Nothing Phone (3) propose une configuration plus complète avec trois capteurs de 50 mégapixels. Le capteur principal assure la prise de vue principale, le capteur ultra grand-angle permet d’élargir le champ de vision et un téléobjectif est destiné aux zooms optiques. Le smartphone dispose également d’un capteur frontal de 32 mégapixels. L’iPhone 16 propose pour sa part un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. La caméra frontale affiche une définition de 12 mégapixels.

En comparant ces configurations, le Google Pixel 9a arrive en tête grâce au traitement logiciel très avancé de Google qui permet d’obtenir des images particulièrement équilibrées. L’iPhone 16 arrive ensuite avec une très grande maîtrise en photo comme en vidéo. Enfin, le Nothing Phone (3) se place en troisième position malgré une configuration matérielle très complète.

Concernant la connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G. Le Google Pixel 9a prend en charge le Wi-Fi 6E ainsi que le Bluetooth 5.3. Le Nothing Phone (3) propose une connectivité Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 5.4. L’iPhone 16 adopte également le Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 5.3. Aucun de ces smartphones ne dispose d’une prise audio jack.

En revanche, seul le Nothing Phone (3) propose un émetteur infrarouge permettant de contrôler certains appareils électroniques. Le lecteur d’empreintes digitales du Pixel 9a est intégré sous l’écran, ce qui est pratique pour un déverrouillage rapide. Le Nothing Phone (3) propose également un lecteur d’empreintes sous l’écran.

L’iPhone 16 adopte une approche différente puisqu’il utilise la technologie Face ID reposant sur la reconnaissance faciale en trois dimensions.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie a aussi son importance. Sachez que dans notre comparatif du jour, le Google Pixel 9a dispose d’une batterie d’une capacité d’environ 5100 mAh. Cette capacité relativement importante, associée à l’optimisation logicielle d’Android et de la puce Tensor G4, peut permettre d’atteindre une autonomie confortable dans de nombreux scénarios d’utilisation. Le Nothing Phone (3) propose une batterie légèrement supérieure avec une capacité d’environ 5150 mAh. Grâce à cette batterie et à l’efficacité énergétique du processeur Snapdragon 8s Gen 4, ce modèle pourrait offrir la meilleure autonomie parmi les trois smartphones, même si cette donnée varie toujours selon les usages, la luminosité de l’écran ou encore l’utilisation de la 5G.

L’iPhone 16 embarque quant à lui une batterie d’environ 3561 mAh. Bien que cette capacité soit plus faible, l’optimisation d’iOS permet généralement de proposer une autonomie satisfaisante pour une journée d’utilisation.

En ce qui concerne la recharge, le Pixel 9a prend en charge une recharge filaire d’environ 23 W et la recharge sans fil. Le Nothing Phone (3) accepte une recharge filaire pouvant atteindre environ 65 W ainsi que la recharge sans fil d’environ 15 W.

L’iPhone 16 supporte une recharge filaire d’environ 25 W et propose également la recharge sans fil MagSafe d’une puissance d’environ 15 W. Ainsi, le Nothing Phone (3) apparaît comme le plus rapide à recharger, tandis que les trois smartphones proposent des solutions de recharge sans fil.

