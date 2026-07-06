Spécial Coupe du Monde : le Google Pixel 10 Pro des Bleus passe sous les 750 € pour les soldes

Le tarif du Google Pixel 10 Pro enregistre une baisse de prix majeure chez l'enseigne Boulanger, où il s'affiche actuellement à 749 €.

Le tarif affiché inclut les garanties légales de conformité de deux ans, avec la possibilité de retirer immédiatement l'appareil dans les magasins du réseau national ou de planifier une livraison à domicile.

La durabilité réelle : le duo entre puce et mises à jour

Bénéficier de sept ans de mises à jour logicielles perd tout son intérêt si le processeur s'essouffle au bout de trois ans. La puce Tensor de Google dispose ici de la réserve de puissance nécessaire pour encaisser les futures versions d'Android. Ce processeur gère les calculs lourds liés à l'intelligence artificielle sans ralentissement structurel, garantissant la réactivité de l'appareil sur le long terme.

Cette optimisation logicielle préserve l'autonomie au quotidien. Le smartphone associe une capacité de batterie classique à une gestion énergétique rigoureuse. Le système de charge rapide permet de retrouver une autonomie complète en un temps réduit, ce qui évite de multiplier les cycles de recharge.

Écran : un format compact aux normes de fluidité

Côté affichage, l'appareil se concentre sur un format compact de 6,3 pouces qui facilite la manipulation à une seule main. La dalle adopte un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui correspond à la norme attendue dans cette catégorie pour assurer un défilement fluide des contenus.

Les mesures de DxOMark placent les écrans de la marque au sommet du marché, Google occupant quatre des cinq premières places de leur classement mondial. Les propriétés de cette dalle assurent une restitution précise des couleurs, un niveau d'excellence partagé par la déclinaison XL qui avait remporté notre distinction du meilleur écran de sa catégorie lors de notre événement annuel.

La photo : la fidélité lumineuse face aux mégapixels marketing

Pour la prise de vue, Google refuse la course aux chiffres et privilégie la taille des capteurs ainsi que la captation de la lumière. Sacré meilleur photophone de l'année par notre rédaction, ce modèle s'appuie sur des objectifs utiles à grande ouverture, excluant les capteurs secondaires gadgets de 2 mégapixels.

Les algorithmes appliquent un traitement d'image qui restitue des clichés très naturels sans saturer artificiellement les teintes. Pour comprendre l'importance de l'ouverture focale, notre guide dédié à la photographie sur smartphone détaille ces mécaniques.

Le matériel intègre une stabilisation optique mécanique (OIS) indispensable pour éliminer les flous de bougé, ainsi qu'un véritable zoom optique qui évite les recadrages numériques destructeurs. Pour analyser ce positionnement au sein de la gamme, notre catalogue complet des smartphones Google permet d'évaluer l'ensemble des références disponibles.