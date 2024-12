Le top smartphone du mois de décembre

En matière de design, chaque modèle affiche une identité propre. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue par ses profils plats et ses capteurs photo installés sur une plaque assortie à la couleur du dos. Disponible en noir, violet et bleu, il pèse 187 grammes et mesure 161,2 mm de hauteur pour 8 mm d’épaisseur, ce qui en fait un modèle équilibré en main. Ce smartphone bénéficie d’une certification IP54, le rendant résistant aux éclaboussures mais pas totalement étanche.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra adopte un design minimaliste, avec ses capteurs photo simplement posés sur la coque arrière. Doté d’un cadre en titane et proposé en noir, gris, violet et ambre, ce modèle est plus massif, avec un poids de 232 grammes et des dimensions de 162,3 mm sur 79 mm pour une épaisseur de 8,6 mm. Sa certification IP68 garantit une étanchéité optimale. Enfin, l’iPhone 16, le plus compact du lot, affiche une hauteur de 147,6 mm pour une épaisseur de 7,8 mm et un poids plume de 170 grammes. Disponible en noir, blanc, rose, vert et bleu, il conserve les lignes emblématiques d’Apple, avec des capteurs inscrits dans un carré en haut à gauche. Lui aussi est certifié IP68, le rendant aussi étanche que le modèle Samsung.

Ainsi, l’iPhone 16 est le plus petit et le plus léger, tandis que le Galaxy S24 Ultra, plus grand et robuste, s’adresse à ceux qui privilégient la solidité et l’élégance. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G reste une option intermédiaire séduisante.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, associé à 8 ou 12 Go de RAM et un stockage interne allant jusqu’à 512 Go, extensible via carte microSD. Le Samsung Galaxy S24 Ultra intègre le puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, avec 12 Go de RAM et des options de stockage allant jusqu’à 1 To, sans possibilité d’ajout de mémoire externe. L’iPhone 16 embarque la puce Apple A18 et propose 8 Go de RAM. Le stockage varie de 128 à 512 Go, également non extensible.

Le Redmi Note 13 Pro 5G propose un écran AMOLED de 6,67 pouces, atteignant une luminosité de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Son écran est plat et protégé par le Corning Gorilla Glass Victus.

Le Galaxy S24 Ultra offre un écran AMOLED de 6,8 pouces, avec un pic de luminosité impressionnant de 2600 cd/m² et un traitement antireflet remarquable. Sa fréquence de 120 Hz et ses bords incurvés renforcent son attrait. L’iPhone 16, avec son écran AMOLED plat de 6,1 pouces, atteint 2000 cd/m² de luminosité. Il conserve une fréquence de 120 Hz, tout en offrant une excellente compatibilité HDR grâce à Dolby Vision.

Ainsi, le Galaxy S24 Ultra se démarque avec son écran lumineux et immersif. L’iPhone 16 séduit pour sa compacité, tandis que le Xiaomi offre un excellent rapport qualité-prix.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G intègre un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur selfie atteint 16 mégapixels. Le Galaxy S24 Ultra pousse l’excellence avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un autre de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Son capteur selfie est de 12 mégapixels.

L’iPhone 16 opte pour un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé, un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et un capteur selfie de 12 mégapixels.

Le Galaxy S24 Ultra dispose du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3 et du NFC, mais pas de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes est sous l’écran. L’iPhone 16 propose le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et le NFC, mais fait également l’impasse sur le jack et l’infrarouge. Enfin, le Xiaomi ajoute des points avec le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le NFC, une prise jack et un émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Redmi Note 13 Pro 5G, avec sa batterie de 5100 mAh et une charge rapide de 67 W, promet une excellente autonomie. Le Galaxy S24 Ultra propose une batterie de 5000 mAh, mais une charge rapide limitée à 45 W. L’iPhone 16, avec 3274 mAh, supporte une charge filaire de 30 W et une charge sans fil à 25 W.