Les meilleures nouveautés du moment dans le monde du smartphone

Côté design, chacun des trois smartphones présente une esthétique bien différente, conçue pour séduire des utilisateurs variés. Le Galaxy S24 FE adopte un style minimaliste avec trois capteurs photo alignés verticalement et intégrés dans un cerclage de couleur assorti au dos de l’appareil. Il présente des profils plats et des coins arrondis, offrant une bonne prise en main. Il est disponible en graphite, bleu, jaune et vert, des couleurs sobres et vives à la fois. Le Pixel 9 de Google se distingue par sa bande horizontale en haut de l’appareil, qui abrite les capteurs photo et confère une touche d'originalité au design. Il est proposé en porcelaine, noir, rose et vert amande. Enfin, l’iPhone 16 mise sur un design plus classique avec ses capteurs photo disposés dans un carré en haut à gauche de la face arrière. Ce modèle est décliné en noir, blanc, rose, vert et bleu.

En termes de dimensions, le Galaxy S24 FE est le plus grand (162 x 77,3 x 8 mm) et le plus lourd (213 grammes), tandis que l’iPhone 16 est le plus compact et léger avec 147,6 x 71,6 x 7,8 mm et 170 grammes seulement. Concernant l’étanchéité, les trois smartphones disposent d’une certification IP68, ce qui garantit leur résistance à l’eau et à la poussière, un atout essentiel pour des usages divers et une meilleure durabilité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, chaque modèle embarque un processeur performant adapté à ses spécificités. Le Samsung Galaxy S24 FE est équipé d’un Exynos 2400e et dispose de 8 Go de RAM ainsi que de deux options de stockage (128 Go ou 256 Go), mais il ne prend pas en charge l’ajout d’une carte microSD. Le Pixel 9 de Google offre une puissance accrue avec son processeur Tensor G4 et ses 12 Go de RAM, avec une configuration de stockage identique à celle du Galaxy, également sans extension possible. Enfin, l’iPhone 16, muni de l’A18 d’Apple, propose également 8 Go de RAM et se décline en trois capacités de stockage : 128, 256 et 512 Go, sans option de carte SD.

Pour l’écran, le Galaxy S24 FE et le Pixel 9 optent pour des dalles AMOLED de respectivement 6,7 et 6,2 pouces, tandis que l’iPhone 16 dispose d’un écran légèrement plus petit (6,1 pouces), également en AMOLED. Le Galaxy S24 FE et le Pixel 9 proposent un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, offrant une expérience fluide pour les jeux et les vidéos. En termes de luminosité, l’iPhone 16 se démarque avec un pic de 2000 cd/m², alors que le Galaxy S24 FE et le Pixel 9 offrent respectivement 1900 et 1800 cd/m² (avec possibilité d’atteindre 2700 cd/m² sous certaines conditions pour le Pixel 9). Ainsi, pour la meilleure expérience visuelle, l’iPhone 16 se classe en tête, suivi du Galaxy S24 FE et du Pixel 9.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Chaque modèle dispose de capteurs photo spécifiques, adaptés à des usages variés. Le Galaxy S24 FE se distingue par son triple capteur : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x, idéal pour capturer des images détaillées. Le Pixel 9 de Google mise sur un double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels pouvant également servir en mode macro. Enfin, l’iPhone 16 propose un capteur principal de 48 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x, ainsi qu’un capteur selfie de 12 mégapixels.

Pour la connectivité, tous les modèles sont compatibles avec la 5G. Le Galaxy S24 FE et l’iPhone 16 proposent le Wi-Fi 6E, tandis que le Pixel 9 offre le Wi-Fi 7, plus rapide et récent. Tous prennent en charge la NFC et le Bluetooth 5.3, mais aucun ne dispose d’une prise jack. Quant au lecteur d'empreinte digitale, il est placé sous l’écran sur le Galaxy S24 FE et le Pixel 9, tandis que l’iPhone 16 n’en possède pas.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Concernant la batterie, le Galaxy S24 FE et le Pixel 9 possèdent tous deux une capacité de 4700 mAh, offrant une autonomie potentiellement supérieure à celle de l’iPhone 16, dont la batterie est de 3274 mAh. Cependant, l’autonomie réelle dépendra des usages et des optimisations logicielles propres à chaque système d’exploitation.

En matière de recharge, le Pixel 9 se distingue avec une charge rapide de 30 watts, suivi de l’iPhone 16 avec la même puissance. Le Galaxy S24 FE, en revanche, supporte une charge de 25 watts. Les trois modèles proposent la recharge sans fil, mais le Pixel 9 reste le plus rapide dans cette catégorie avec une puissance de 23 watts, suivi de l’iPhone 16 à 25 watts et du Galaxy S24 FE à 10 watts.