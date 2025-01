Les meilleurs smartphones à moins de 300 € pendant les soldes d’hiver

Les trois smartphones présentent des designs distincts, adaptés à différents goûts. Le POCO X7 5G se distingue par un module photo centré en haut du dos, organisé dans un carré aux coins légèrement bombés. Les capteurs sont parfaitement symétriques, et les profils de l’appareil sont arrondis. Ce modèle est proposé en deux finitions : une finition en similicuir bicolore noir/jaune, plus épaisse (8,63 mm) et plus lourde (190 g), ainsi qu’une finition plastique argent ou vert plus fine (8,4 mm) et légère (185,5 g). Ce modèle est également certifié IP68, offrant une résistance élevée à l’eau et à la poussière.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 14 5G adopte un design aux lignes épurées, avec des capteurs situés dans le coin supérieur gauche. Deux d'entre eux sont entourés de cercles légèrement plus grands, posés sur une plaque qui dépasse légèrement de la coque. Les profils sont plats, et l’appareil est disponible en noir, vert ou violet. Avec une épaisseur de 8 mm et un poids de 190 g, il est assez fin et maniable, bien qu’il n’atteigne pas le niveau de résistance du POCO X7, avec seulement une certification IP64.

Le Samsung Galaxy A16 5G, quant à lui, opte pour une esthétique minimaliste. Les trois capteurs photo semblent directement posés sur la coque arrière, avec un flash intégré à la même hauteur que celle-ci. Ce modèle présente des bords plats et des coins arrondis, et il est disponible en gris, turquoise ou bleu nuit, avec des finitions brillantes et des reflets élégants. Cependant, avec une épaisseur de 7,9 mm et un poids de 200 g, il est plus lourd que ses concurrents et ne propose qu’une certification IP54, offrant une protection limitée contre les éclaboussures.

En termes de dimensions, le POCO X7 5G (162,3 mm) est légèrement plus compact que le Xiaomi Redmi Note 14 5G (162,4 mm) et le Samsung Galaxy A16 5G, qui est le plus grand avec une hauteur de 164,4 mm et une largeur notable de 77,9 mm. Le Galaxy A16 est aussi le plus lourd, tandis que la finition plastique du POCO X7 en fait le plus léger.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le POCO X7 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra, associé à 8 ou 12 Go de RAM et un stockage interne de 256 ou 512 Go. Ce modèle permet également d’étendre la mémoire avec une carte micro SD. En termes de puissance, il se classe en tête grâce à son processeur performant, idéal pour les utilisateurs exigeants.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, avec un processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, est légèrement en retrait. Disponible avec 6 ou 8 Go de RAM et un stockage variant de 128 à 512 Go, il offre également la possibilité d’étendre la mémoire via une carte micro SD. Malgré un processeur moins performant que celui du POCO X7, il reste fluide pour un usage quotidien.

Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G embarque un processeur Samsung Exynos 1330, moins puissant que les deux autres modèles. Il est doté de 4 Go de RAM (avec 4 Go supplémentaires en mémoire virtuelle) et de 128 Go de stockage extensible. Cela le place en dernière position en termes de puissance, bien que son système Android 14 et ses 6 ans de mises à jour soient un atout pour sa longévité.

Pour les écrans, les trois modèles utilisent des dalles AMOLED, mais les performances varient. Le POCO X7 se démarque avec une diagonale de 6,67 pouces, une luminosité maximale impressionnante de 3000 cd/m² (en conditions spécifiques) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, idéale pour les jeux ou les vidéos. La protection Corning Gorilla Glass Victus 2 renforce également sa durabilité.

Le Xiaomi Redmi Note 14 propose lui aussi une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de 120 Hz, mais sa luminosité maximale est inférieure (2100 cd/m²). La protection est assurée par le Gorilla Glass 5, moins résistant que celui du POCO X7.

Le Samsung Galaxy A16, avec son écran de 6,7 pouces, propose une luminosité plus faible (800 cd/m²) et une fréquence de rafraîchissement limitée à 90 Hz. Bien qu’il soit agréable pour un usage standard, il est moins adapté aux usages intensifs, comme le visionnage de contenus HDR ou les jeux exigeants.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 14 5G domine clairement ses concurrents grâce à un capteur principal de 108 mégapixels, offrant des clichés d'une grande précision. Il est complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 20 mégapixels garantit des autoportraits détaillés.

Le POCO X7 suit de près avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Là encore, le capteur selfie est de 20 mégapixels. Bien que ses performances photo soient excellentes, elles restent légèrement en retrait par rapport au Xiaomi en termes de résolution.

Le Samsung Galaxy A16, quant à lui, est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, mais son ultra grand-angle est limité à 5 mégapixels et son capteur macro à 2 mégapixels. Son capteur selfie de 13 mégapixels est également moins performant, ce qui le place en dernière position pour les amateurs de photographie.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois smartphones offrent de bonnes capacités de batterie. Le POCO X7 5G et le Xiaomi Redmi Note 14 5G partagent une batterie de 5110 mAh et une puissance de charge de 45 watts, ce qui leur permet de se recharger rapidement. Le Samsung Galaxy A16 dispose d’une batterie légèrement inférieure de 5000 mAh, avec une charge limitée à 25 watts.

Aucun des modèles ne prend en charge la charge sans fil ni la charge inversée, des fonctionnalités souvent réservées aux gammes supérieures. En termes d’autonomie, le POCO X7 pourrait légèrement devancer ses concurrents grâce à l’efficacité de son processeur.