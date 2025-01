Soldes : Les meilleurs smartphones neufs à moins de 300 euros du moment

En termes de design, chaque smartphone se distingue par des choix esthétiques bien définis. Le Samsung Galaxy A16 5G arbore un design minimaliste avec des capteurs photo disposés individuellement sur la coque arrière, entourés de cercles distincts. Ses bords sont plats, tandis que ses coins sont arrondis pour une prise en main agréable. Disponible en gris, turquoise et bleu nuit, il affiche une finition brillante avec des reflets élégants. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, pour sa part, présente des profils plats, et ses capteurs photo sont montés sur une plaque arrière intégrée, reprenant la couleur de l’appareil. Trois coloris sont proposés : noir, violet et bleu, pour un look à la fois moderne et sobre.

Enfin, le Nothing CMF Phone 1 mise sur une originalité affirmée avec des bords très plats et un agencement horizontal des deux capteurs principaux au dos. Sa coque arrière peut être démontée grâce à un bouton discret situé en bas à droite, un détail qui séduira les amateurs de modularité. Les coloris noir, blanc et orange viennent compléter son style unique.

En termes de dimensions, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est le plus compact. À l’inverse, le Samsung Galaxy A16 5G est légèrement plus imposant, tout comme le Nothing CMF Phone 1. Ce dernier est également le plus lourd avec 197 grammes, contre 200 grammes pour le Galaxy A16 et seulement 187 grammes pour le Xiaomi.

En termes de certification d’étanchéité, le Galaxy A16 et le Redmi Note 13 Pro bénéficient tous deux d’un indice IP54, offrant une résistance limitée à l’eau et à la poussière. Le Nothing CMF Phone 1, quant à lui, affiche une certification IP52, le rendant légèrement moins protégé.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue par son processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, associé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Cette configuration le place en tête en termes de puissance, idéal pour les utilisateurs exigeants. Suivent le Nothing CMF Phone 1, équipé d’un MediaTek Dimensity 7300 et proposant également 8 ou 12 Go de RAM, avec la possibilité d’ajouter une carte micro SD pour étendre le stockage jusqu’à 2 To. Le Samsung Galaxy A16 5G, doté d’un Exynos 1330, est légèrement en retrait avec 4 Go de RAM, bien qu’il dispose également d’un stockage extensible via micro SD.

Côté écrans, le Redmi Note 13 Pro surpasse ses concurrents avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces offrant une définition de 1220 x 2712 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et un pic de luminosité impressionnant de 1800 cd/m². Le Nothing CMF Phone 1 propose également une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de 120 Hz, mais une luminosité légèrement inférieure (jusqu’à 2000 cd/m² dans certaines conditions). Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G présente un écran de 6,7 pouces, AMOLED également, mais limité à une luminosité maximale de 800 cd/m² et une fréquence de 90 Hz, le plaçant derrière en termes de qualité d’affichage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Redmi Note 13 Pro 5G se distingue avec un capteur principal de 200 mégapixels, offrant une stabilisation optique, idéal pour capturer des détails époustouflants. Il est complété par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le Nothing CMF Phone 1, avec son capteur principal de 50 mégapixels et un capteur portrait de 2 mégapixels, offre des performances solides, tout comme le Galaxy A16 5G, qui propose également un capteur principal de 50 mégapixels mais accompagné de capteurs secondaires moins performants. Pour les selfies, les Redmi Note 13 Pro et CMF Phone 1 se démarquent avec des capteurs de 16 mégapixels.

En matière de connectivité, les trois smartphones proposent des caractéristiques solides mais différenciées. Le Samsung Galaxy A16 5G est compatible avec le Wi-Fi 5, tandis que le Redmi Note 13 Pro 5G et le Nothing CMF Phone 1 prennent en charge le Wi-Fi 6, offrant des vitesses de connexion plus rapides et une meilleure gestion des réseaux encombrés. Tous trois disposent de la technologie NFC, permettant les paiements sans contact, et du Bluetooth (version 5.3 pour le Galaxy A16 et le CMF Phone 1, 5.2 pour le Redmi Note 13 Pro).

En ce qui concerne les prises jack, le Samsung Galaxy A16 5G et le Redmi Note 13 Pro 5G en sont équipés, une caractéristique appréciable pour les amateurs de casques filaires. En revanche, le Nothing CMF Phone 1 s’en passe. Le Redmi Note 13 Pro 5G est doté d’un émetteur infrarouge, signifiant qu’il peut être utilisé comme télécommande pour divers appareils électroniques.

Enfin, pour la sécurité, les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés de manière pratique : sous l’écran pour le Redmi Note 13 Pro 5G et le Nothing CMF Phone 1, tandis que le Galaxy A16 5G positionne le sien sur le côté, au niveau du bouton d’allumage.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie des smartphones est l’un des critères essentiels pour les utilisateurs modernes. Avec une batterie de 5100 mAh, le Redmi Note 13 Pro 5G offre la plus grande capacité, suivi de très près par le Nothing CMF Phone 1 et le Samsung Galaxy A16 5G, chacun équipé d’une batterie de 5000 mAh. Cependant, l’autonomie réelle dépend des optimisations logicielles et de l’usage.

En ce qui concerne les vitesses de recharge, le Redmi Note 13 Pro 5G se distingue grâce à une puissance de charge rapide de 67 watts, permettant une recharge complète en un temps record. Le Nothing CMF Phone 1, avec une charge filaire de 33 watts, est un cran en dessous, mais reste compétitif dans cette gamme de prix. Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G propose une charge rapide de 25 watts, légèrement en retrait par rapport à ses concurrents.