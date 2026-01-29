Photo : les 3 smartphones à surveiller si la caméra est votre priorité

Sur le plan du design, ces trois smartphones affichent des identités visuelles distinctes, immédiatement reconnaissables. Ainsi, le Google Pixel 10 Pro conserve la fameuse barre horizontale intégrée au dos de l’appareil, dans laquelle l’ensemble des capteurs photo est aligné de manière homogène, créant une signature esthétique forte tout en limitant le déséquilibre lorsqu’il est posé à plat.

Ses flancs légèrement arrondis favorisent une prise en main relativement confortable malgré un gabarit premium.

L’iPhone 17 Pro Max adopte pour sa part un bloc photo carré positionné dans l’angle supérieur gauche, regroupant trois capteurs disposés en triangle, tandis que son châssis aux bords plats renforce la sensation de robustesse.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour un dos plus épuré, où chaque capteur photo est intégré individuellement dans la coque, sans module unifié, et pour des profils anguleux caractéristiques de la gamme Ultra.

En outre, le Pixel 10 Pro est proposé en noir obsidienne, porcelaine, vert sauge et bleu pastel, tandis que l’iPhone 17 Pro Max se décline en noir, argent, titane naturel et bleu foncé. Le Galaxy S25 Ultra est disponible en noir, crème, vert olive et violet.

En termes de dimensions, le Pixel 10 Pro est le plus compact, l’iPhone 17 Pro Max le plus grand, tandis que le Galaxy S25 Ultra est le plus lourd. Tous bénéficient par ailleurs d’une certification IP68, garantissant une résistance avancée à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, les trois modèles reposent sur des plateformes techniques de très haut niveau, bien que leurs orientations diffèrent sensiblement. Le Pixel 10 Pro est animé par le processeur Google Tensor G5, une puce conçue pour privilégier les calculs liés à l’intelligence artificielle et au traitement d’image, plutôt que la seule puissance brute. Il s’accompagne de 16 Go de mémoire vive et de capacités de stockage de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD.

L’iPhone 17 Pro Max s’appuie sur la puce Apple A19 Pro, reconnue pour ses performances élevées en calcul monocœur et sa grande stabilité logicielle. Il dispose de 8 Go de mémoire vive et de déclinaisons de stockage allant de 256 Go à 1 To, là encore sans extension possible.

Le Galaxy S25 Ultra intègre le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 téraoctet de stockage interne, sans lecteur microSD. Ainsi, en termes de puissance globale, l’iPhone se positionne comme le plus performant en usage applicatif et en longévité logicielle, suivi de près par le Galaxy S25 Ultra, particulièrement efficace en multitâche, tandis que le Pixel 10 Pro mise avant tout sur l’optimisation logicielle et les traitements intelligents.

Concernant l’affichage, chacun de ces smartphones propose une dalle de très haut niveau, avec néanmoins des différences notables. Le Pixel 10 Pro est équipé d’un écran OLED LTPO de 6,3 pouces, affichant une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 hertz et une luminosité maximale dépassant les 2 500 nits, sur une surface entièrement plate.

L’iPhone 17 Pro Max intègre un écran OLED LTPO Super Retina XDR de 6,9 pouces, également capable de varier entre 1 et 120 hertz, avec une luminosité très élevée et une dalle parfaitement plate. Le Galaxy S25 Ultra propose un écran AMOLED LTPO de 6,9 pouces, avec une fréquence similaire et une luminosité comparable, mais avec des bords légèrement incurvés.

Ainsi, en matière de confort visuel et de qualité d’affichage, l’iPhone et le Galaxy séduisent par la taille de leur dalle, tandis que le Pixel offre un excellent compromis entre compacité, lisibilité et homogénéité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue naturellement le cœur de la proposition de ces trois modèles. Le Pixel 10 Pro s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint 12 mégapixels.

L’iPhone 17 Pro Max adopte une configuration composée de trois capteurs arrière de 48 mégapixels chacun, couvrant les usages principaux, ultra grand-angle et téléobjectif, avec un capteur frontal de 12 mégapixels. Le Galaxy S25 Ultra se distingue par un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs dédiés aux zooms optiques, complétés par une caméra selfie de 12 mégapixels.

En pratique, le Galaxy offre la plus grande polyvalence optique, l’iPhone privilégie la cohérence colorimétrique et la vidéo, tandis que le Pixel reste particulièrement efficace en photographie computationnelle, notamment en basse lumière.

En matière de connectivité, tous prennent en charge la 5G et le Wi-Fi 7. Aucun ne dispose de prise audio jack. Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran pour le Pixel et le Samsung, tandis que l’iPhone repose exclusivement sur la reconnaissance faciale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant pour des usages photo intensifs. Le Pixel 10 Pro embarque une batterie d’environ 4870 mAh, l’iPhone 17 Pro Max une batterie d’environ 5088 mAh, tandis que le Galaxy S25 Ultra atteint environ 5000 mAh. En pratique, le Galaxy et l’iPhone pourraient offrir l’endurance la plus confortable, bien que cela dépende fortement des usages.

Les vitesses de recharge varient, avec environ 30 watts pour le Pixel, 27 watts pour l’iPhone et jusqu’à 45 watts pour le Galaxy. Tous proposent la recharge sans fil, renforçant leur polyvalence au quotidien.

