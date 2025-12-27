Pour binge-watcher sous son plaide : notre sélection des smartphones pour fana de séries cet hiver

Le design constitue un premier élément distinctif entre ces trois smartphones. Le Google Pixel 10 Pro XL mise sur une esthétique sobre et immédiatement reconnaissable, avec un dos en verre mat traversé horizontalement par un bandeau intégrant trois capteurs photo alignés. Cette signature visuelle désormais reconnaissable s’accompagne de profils plats qui renforcent la sensation de rigueur et de solidité en main. Il est proposé en plusieurs coloris, notamment noir, blanc cassé, bleu et vert pâle, avec une finition douce au toucher.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte une approche plus technique, avec quatre capteurs photo disposés individuellement à l’arrière, sans véritable module unifié, ce qui accentue son positionnement orienté performances. Ses profils sont légèrement arrondis pour améliorer la prise en main, tandis que les coloris disponibles incluent le noir, le gris titane, le violet et le beige.

Le Honor Magic6 Pro, de son côté, se distingue par un écran incurvé sur les quatre côtés et par un large module circulaire regroupant l’ensemble des capteurs photo à l’arrière. Ses lignes sont plus fluides, presque organiques, et il est décliné en noir, vert et violet.

En termes de gabarit, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand, tandis que le Pixel 10 Pro XL se révèle légèrement plus compact malgré son grand écran. Le Pixel est également le plus lourd, alors que le Galaxy S25 Ultra est le plus léger des trois, le Magic6 Pro se situant entre les deux. Enfin, ces trois modèles bénéficient tous d’une certification IP68, garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, ces trois smartphones se positionnent clairement dans le segment le plus élevé du marché, bien que leurs choix technologiques diffèrent. Le Samsung Galaxy S25 Ultra s’appuie sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une puce gravée finement et conçue pour offrir des performances maximales aussi bien en calcul pur qu’en traitement graphique. Il est associé à 12 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage interne allant de 256 Go à 1 To, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Google Pixel 10 Pro XL repose quant à lui sur le processeur Google Tensor G5, davantage orienté vers l’intelligence artificielle et l’optimisation logicielle. Il se distingue par une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et un stockage interne également décliné jusqu’à 1 To, là encore sans extension possible.

Le Honor Magic6 Pro intègre le Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 ou 16 Go de mémoire vive selon les versions, et d’un stockage interne pouvant aller jusqu’à 1 To, sans lecteur de carte microSD.

En termes de hiérarchie de puissance, le Galaxy S25 Ultra s’impose comme le plus performant sur le plan brut, suivi de très près par le Honor Magic6 Pro, tandis que le Pixel 10 Pro XL arrive légèrement derrière, privilégiant l’efficacité globale et la stabilité à long terme.

La qualité de l’écran est évidemment déterminante pour le visionnage de séries. Le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose d’une dalle AMOLED de 6,9 pouces, affichant une définition très élevée et une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant atteindre 120 Hz, avec une luminosité maximale particulièrement élevée, idéale pour tous les environnements. Le Google Pixel 10 Pro XL propose une dalle OLED LTPO de 6,8 pouces, également capable de monter à 120 Hz, avec une excellente fidélité colorimétrique et un écran parfaitement plat, gage de confort visuel.

Le Honor Magic6 Pro, enfin, est équipé d’une dalle OLED LTPO de 6,8 pouces, incurvée sur les bords, offrant une immersion renforcée et une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz, tout en affichant une luminosité maximale très compétitive.

En comparant ces écrans, le Galaxy S25 Ultra ressort comme le plus polyvalent et le plus lumineux, le Pixel 10 Pro XL séduit par la justesse de son affichage, tandis que le Magic6 Pro mise sur l’immersion et la fluidité.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie reste un critère essentiel pour un usage orienté binge-watching. Le Google Pixel 10 Pro XL embarque une batterie d’environ 5100 mAh, offrant une endurance solide, variable selon l’intensité de l’usage. Le Samsung Galaxy S25 Ultra propose une batterie de 5000 mAh, optimisée par une gestion énergétique efficace, tandis que le Honor Magic6 Pro se distingue avec une batterie de 5600 mAh, théoriquement la plus endurante des trois.

En matière de recharge, le Galaxy S25 Ultra supporte une charge filaire rapide autour de 45 watts et la recharge sans fil. Le Pixel 10 Pro XL propose également la recharge sans fil, avec une puissance légèrement inférieure en filaire. Le Magic6 Pro, en revanche, se démarque par une recharge filaire très rapide, dépassant les 80 watts selon les marchés, et par la recharge sans fil.

Ainsi, pour de longues soirées de visionnage, le Honor Magic6 Pro semble offrir la meilleure autonomie potentielle, même si celle-ci reste fortement dépendante des usages réels.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photo sont importantes et vous pourrez les utiliser pleinement lorsque vous aurez fini toutes les saisons de votre série préférée. Le Google Pixel 10 Pro XL intègre un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint 12 mégapixels. L’ensemble est optimisé par le traitement logiciel de Google, réputé pour sa cohérence et sa gestion des contrastes.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte une approche plus ambitieuse sur le plan matériel, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, deux téléobjectifs respectivement de 50 et 10 mégapixels, et un capteur frontal de 12 mégapixels, ce qui lui confère une grande polyvalence photographique. Le Honor Magic6 Pro propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels, complétés par une caméra selfie de 50 mégapixels.

En termes de qualité globale, le Galaxy S25 Ultra permet de produire les clichés les plus détaillés et les plus polyvalents, suivi du Magic6 Pro pour sa portée et sa définition, tandis que le Pixel 10 Pro XL privilégie la constance et la simplicité d’usage.

Côté connectivité, les trois smartphones prennent en charge le Wi-Fi 7, la 5G et le Bluetooth de dernière génération. Aucun ne dispose de prise audio jack. Le Galaxy S25 Ultra et le Honor Magic6 Pro intègrent un émetteur infrarouge, contrairement au Pixel 10 Pro XL. Les lecteurs d’empreintes digitales sont tous placés sous l’écran, une solution pratique et désormais standard sur ce segment.

