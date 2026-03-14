Autonomie folle et design indestructible, le Magic8 Lite est un concentré de ce que l'on veut en 2026 dans un smartphone !

À retenir : Le Magic8 Lite embarque une batterie record de 7500 mAh. Il est actuellement disponible à moins de 300 €.

Honor continue de peaufiner sa recette gagnante avec un nouveau Magic8 Lite conçu pour durer. Son design, particulièrement soigné, cache une robustesse affolante et surtout certifiée, ce qui rassurera les plus maladroits d'entre nous.

Que ce soit en le faisant tomber de votre poche arrière ou en omettant de le charger avant de partir au travail, avec ses 7500 mAh, un oubli n'est plus un problème puisqu'il peut tenir 3 jours sans charge.

7500 mAh pour une autonomie qui change tout

C'est un chiffre qui peut donner le tournis : 7500 mAh, c'est peu commun. Là où la majorité de la concurrence plafonne à 5000 mAh, Honor propose une réserve d'énergie inédite. Il faut préciser que 7500 mAh, sans l'optimisation qui va avec, cela ne voudrait pas dire grand-chose...

Si votre réservoir est énorme mais qu'il fuit, qu'importe la taille du contenant. Mais le Magic8 Lite sait comment économiser l'énergie, et c'est là que se joue la différence. En plus d'avoir un stock d'énergie colossal, il l'utilise avec une grande parcimonie.

Comme l'indique notre test du Honor Magic8 Lite, cette endurance record ne se fait pas au détriment de la finesse, l'appareil restant étonnamment ergonomique.

✅ Les points forts Autonomie record (7500 mAh)

Écran 6,79" immersif et robuste

Stockage généreux de 256 Go

Rapport qualité/prix imbattable ⚠️ À savoir Adaptateur secteur non inclus

Performances photo correctes mais pas "premium"

Format imposant en poche

Côté résistance, l'autre point mis en avant par son constructeur, on peut dire que le Magic8 Lite est également en avance sur son temps. Son écran est très difficile à abattre, dans le vrai sens du terme.

Nous avions pu essayer de planter des clous avec le Magic6 Lite, ou même de passer du papier de verre sur les écrans Honor au MWC 2025.

Le Honor Magic8 Lite

Le Honor Magic8 Lite améliore la formule : autant vous dire que nous n'avons aucun doute sur sa solidité. Alors oui, son indice de réparabilité est de B et non A, mais... à quoi bon ? Il est rare de devoir réparer un smartphone quasi indestructible.

Une offre canon sous la barre des 300 €

Actuellement, le Honor Magic8 Lite 5G est affiché au prix très compétitif de 298,90 €. C'est une excellente opportunité pour un smartphone doté d'une fiche technique aussi équilibrée.

Modèle Honor Magic8 Lite 5G Prix Rakuten 298,90 € Vendeur villatech (Note : 4,7/5) Livraison GRATUITE (Chronopost 24/48h) Bonus Fidélité 5,98 € offerts en points

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