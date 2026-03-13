Pourquoi mars 2026 est le meilleur mois pour s'offrir un smartphone de luxe ?

C'est la sortie de nouveaux modèles premiums plus abordables et pas besoin de vraiment casser la tirelire pour se les offrir. Commençons le comparatif de ces deux smartphones sur le plan du design. Ainsi, l’iPhone 17e et le Pixel 10a adoptent deux approches assez différentes en ce qui concerne l’intégration des capteurs photo à l’arrière.

En effet, le modèle d’Apple reprend une organisation relativement classique avec un bloc photographique placé dans l’angle supérieur gauche du dos de l’appareil. Le Pixel 10a, pour sa part, conserve la signature visuelle de la gamme Pixel avec une pilule horizontale qui est parfaitement intégrée au sein du châssis de l’appareil ne dépassant pas du tout et proposant ainsi un dos totalement plat.

En outre, les deux smartphones disposent de profils globalement plats, même si les bordures de l’iPhone apparaissent légèrement plus anguleuses. Concernant les coloris, l’iPhone 17e est proposé en noir, blanc, bleu clair et rose, tandis que le Pixel 10a est disponible en noir, gris clair, bleu et vert.

Le Pixel 10a apparaît légèrement plus grand alors que l’iPhone 17e reste plus compact. En revanche, l’iPhone se révèle légèrement plus léger, avec un poids proche de 175 grammes, contre 190 grammes pour le smartphone de Google. Enfin, les deux appareils disposent d’une certification d’étanchéité IP68 qui garantit une résistance à la poussière ainsi qu’à l’immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les deux smartphones reposent sur des processeurs récents conçus pour offrir des prestations proches de celles des modèles premium. L’iPhone 17e utilise la puce Apple A19, un processeur gravé selon un procédé avancé qui équipe également certains modèles plus coûteux de la gamme. Ce composant est associé à 8 Go de mémoire vive et à un stockage interne débutant à 256 Go. Le Pixel 10a, pour sa part, utilise le processeur Google Tensor G4 accompagné de 8 Go de mémoire vive et d’un stockage interne de 128 ou 256 Go selon les versions proposées.

Aucun de ces deux smartphones ne permet toutefois d’étendre la capacité de stockage à l’aide d’une carte micro SD, une caractéristique devenue fréquente dans ce segment du marché.

En termes de hiérarchie de puissance brute, l’iPhone 17e apparaît comme le modèle le plus performant grâce à la puce Apple A19, connue pour ses capacités élevées en calcul et en traitement graphique.

Le Pixel 10a arrive ensuite avec le Tensor G4, un processeur très compétent mais davantage orienté vers les fonctions liées à l’intelligence artificielle et au traitement photo. Ainsi, pour les usages exigeants comme les jeux ou certaines applications lourdes, l’iPhone 17e pourrait conserver un avantage, tandis que le Pixel 10a reste néanmoins largement capable de répondre aux besoins quotidiens.

Les écrans constituent également un élément déterminant pour départager ces deux appareils. L’iPhone 17e est équipé d’une dalle OLED de 6,1 pouces avec une résolution élevée offrant une grande précision d’affichage. En revanche, sa fréquence de rafraîchissement reste limitée à 60 Hz, ce qui correspond à une fluidité correcte mais moins élevée que celle proposée par certains modèles récents. Le Pixel 10a dispose quant à lui d’un écran pOLED de 6,3 pouces légèrement plus grand. Il bénéficie en outre d’une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, ce qui améliore la fluidité lors du défilement des contenus ou dans les jeux compatibles.

Les deux écrans sont plats, ce qui facilite la prise en main et limite les reflets sur les bords. En matière de luminosité maximale, les deux smartphones atteignent des niveaux élevés permettant une bonne lisibilité en extérieur. En matière d’intérêt pour l’écran, le Pixel 10a arrive en première position grâce à sa diagonale plus généreuse et à sa fréquence de rafraîchissement plus élevée. L’iPhone 17e suit ensuite avec un écran de grande qualité, plus résistant aux rayures mais dont la fréquence reste plus limitée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue également un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs. L’iPhone 17e dispose d’un seul capteur principal de 48 mégapixels chargé de capturer la majorité des images avec un niveau de détail élevé. Sur la façade avant, l’appareil propose un capteur selfie de 12 mégapixels destiné aux autoportraits et aux appels vidéo. Le Pixel 10a adopte une configuration légèrement différente. Il intègre un capteur principal de 48 mégapixels complété par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels qui permet de capturer des scènes plus larges. La caméra frontale du Pixel 10a affiche également une définition de 13 mégapixels.

Sur le plan de la qualité photographique globale, le Pixel 10a est en tête grâce aux algorithmes de traitement d’image développés par Google, particulièrement réputés pour l’optimisation des couleurs et du contraste.

L’iPhone 17e arrive ensuite avec une qualité d’image très constante et une bonne maîtrise de la vidéo. En ce qui concerne la connectivité, les deux smartphones prennent en charge la 5G et disposent du Wi-Fi 6.

Aucun des deux appareils ne possède de prise audio jack. Le Pixel 10a intègre un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran tandis que l’iPhone 17e privilégie la reconnaissance faciale. Enfin, aucun de ces deux modèles ne propose d’émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs souhaitant investir dans un smartphone durable. Le Pixel 10a dispose d’une batterie d’environ 5100 mAh, une capacité relativement importante pour un appareil de cette catégorie.

L’iPhone 17e utilise pour sa part une batterie plus modeste dont la capacité exacte reste généralement inférieure, mais l’optimisation logicielle du système iOS permet souvent d’obtenir une endurance comparable dans des conditions d’utilisation similaires.

En pratique, le Pixel 10a pourrait proposer la plus grande autonomie grâce à sa batterie plus généreuse, même si cette donnée varie fortement selon les usages, notamment l’intensité de la navigation sur internet, le visionnage de vidéos ou l’utilisation d’applications exigeantes. En matière de recharge, les deux smartphones prennent en charge la recharge rapide par câble.

Le Pixel 10a supporte une puissance de recharge filaire d’environ 30 W tandis que l’iPhone 17e se limite à une puissance plus modérée d’environ 20 W. Les deux appareils sont également compatibles avec la recharge sans fil, le smartphone de Google utilisant le standard Qi tandis que l’iPhone 17e bénéficie en plus de la technologie MagSafe.

