Pourquoi dépenser 150€ de plus pendant les soldes va vous faire économiser un smartphone

Le design de ces trois appareils reflète des philosophies différentes. Le Fairphone 6 privilégie avant tout la réparabilité. Son dos amovible permet de remplacer facilement plusieurs composants, y compris la batterie, l'écran ou les modules photo. À l'arrière, ses capteurs sont regroupés dans un module photographique discret implanté dans l'angle supérieur gauche. Les tranches sont plates afin de faciliter la prise en main et les réparations.

Le Google Pixel 10a utilise une pilule horizontale propre à la gamme Pixel, parfaitement intégrée au niveau de la coque arrière. Son identité visuelle est immédiatement reconnaissable, avec ses tranches plates. Le Samsung Galaxy A57 adopte quant à lui le design désormais classique des smartphones Samsung récents avec plusieurs capteurs indépendants directement intégrés au dos, sans véritable îlot photo, sublimé par des contours rectilignes plats.

Le Pixel 10a est le plus compact des trois avec ses 183 grammes, tandis que le Galaxy A57 est le plus imposant avec son grand écran de 6,7 pouces. Le Pixel 10a est aussi le plus léger, alors que le Fairphone 6 affiche un gabarit bien optimisé autour de 193 grammes en raison de sa conception modulaire.

Côté protection, le Pixel 10a bénéficie d'une certification IP67, le Galaxy A57 est certifié IP68, tandis que le Fairphone 6 dispose d'une certification IP55 ainsi qu'une conformité MIL-STD-810H renforçant sa résistance aux chocs et aux conditions difficiles. Le Fairphone 6 est proposé en plusieurs finitions sobres, notamment noir, blanc et vert selon les marchés, alors que le Pixel 10a est disponible en Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine.

Le Galaxy A57 est commercialisé dans des coloris pastel et minéraux soignés. Au-delà de l'esthétique, ces modèles ont surtout été conçus pour durer physiquement plus longtemps que la moyenne.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les trois smartphones disposent d'une réserve de puissance suffisante pour plusieurs années d'utilisation. Le Fairphone 6 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 gravé en 4 nm, associé à 8 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage interne. Contrairement à la majorité des smartphones modernes, il permet encore d’étendre la capacité de stockage via une carte microSD. Le Google Pixel 10a utilise le tout nouveau processeur Google Tensor G5 (gravé en 3 nm par TSMC) accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage, sans possibilité d'extension microSD.

Le Samsung Galaxy A57 repose sur sa plateforme Exynos 1680 récente associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive et jusqu'à 256 Go de stockage interne. Selon les versions commercialisées, il conserve également un emplacement microSD.

En matière de puissance brute, le Pixel 10a occupe la première place grâce aux capacités d'intelligence artificielle locale du Tensor G5 et à l'excellente optimisation logicielle de Google sous Android 15. Le Fairphone 6 suit de près avec des performances largement suffisantes pour le multitâche, la vidéo et les applications exigeantes.

Le Galaxy A57 complète ce classement avec une plateforme équilibrée parfaitement adaptée à un usage quotidien prolongé. Toutefois, la véritable différence ne se situe pas uniquement dans les performances initiales.

Le Fairphone 6 promet de nombreuses années de mises à jour ainsi qu'une disponibilité prolongée des pièces détachées, tandis que Google garantit un support logiciel étendu à 7 ans sur le Pixel 10a. Samsung propose également un suivi logiciel parmi les plus longs du marché sur sa série Galaxy A. Ce sont précisément ces éléments qui permettent d'envisager une utilisation jusqu'à la fin de la décennie sans ressentir la nécessité de changer d'appareil.

L'écran est également un critère important lorsqu'on souhaite conserver un smartphone pendant plusieurs années. Le Fairphone 6 est équipé d'une dalle LTPO OLED de 6,31 pouces affichant une définition de 2484 x 1116 pixels, une fréquence adaptative allant jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale d'environ 1400 nits. Le Google Pixel 10a dispose d'un écran Actua OLED LTPO de 6,3 pouces proposant lui aussi un rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une luminosité pouvant dépasser les 2500 nits en pic. Le Samsung Galaxy A57 s'appuie sur une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité élevée adaptée à un usage extérieur sous le soleil.

Les trois smartphones adoptent un écran plat, un choix particulièrement intéressant pour faciliter le remplacement de la vitre ou l'installation d'une protection en verre trempé. En matière de qualité d'affichage, le Pixel 10a prend l'avantage grâce à sa très forte luminosité et à l'excellente calibration de ses couleurs. Le Galaxy A57 suit avec une dalle de grande taille particulièrement confortable pour la vidéo et la navigation.

Enfin, le Fairphone 6 propose un écran de très bon niveau tout en privilégiant la réparabilité et la consommation énergétique.

Pour une utilisation sur plusieurs années, ces trois écrans offrent des caractéristiques suffisamment modernes pour éviter toute sensation d'obsolescence avant longtemps.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie représente souvent l'un des premiers motifs de remplacement d'un smartphone vieillissant. Sur ce point, les trois modèles proposent des approches différentes. Le Fairphone 6 embarque un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Pour les selfies, il dispose d'un capteur frontal de 32 mégapixels.

Le Google Pixel 10a associe un capteur principal de 48 mégapixels (OIS) à un ultra grand-angle de 13 mégapixels, complétés par une caméra avant de 13 mégapixels. Le Samsung Galaxy A57 s'appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels (OIS) accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels, ainsi que d'un capteur selfie haute définition. Pour la qualité photographique globale instantanée, le Pixel 10a s'impose grâce au traitement logiciel computationnel de Google, particulièrement redoutable pour les portraits et les scènes nocturnes.

Le Fairphone 6 et le Galaxy A57 suivent de près avec des prestations homogènes, fiables et polyvalentes pour la plupart des usages quotidiens. Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth moderne (allant jusqu'au Bluetooth 6.0 et au Wi-Fi 7 sur le Pixel 10a grâce au Tensor G5, le Samsung et le Fairphone exploitant le Wi-Fi 6E).

Le Fairphone 6 prend en charge le Wi-Fi 6E et dispose d'un lecteur d'empreintes intégré au bouton de mise en veille, une solution pratique en cas de remplacement d'écran. Le Pixel 10a et le Galaxy A57 intègrent leur lecteur d'empreintes sous l'écran. Aucun de ces modèles ne dispose d'une prise audio jack. Aucun ne met en avant d'émetteur infrarouge. Là encore, l'essentiel réside moins dans la fiche technique que dans la capacité de ces appareils à rester compatibles avec les usages futurs grâce à un suivi logiciel prolongé.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L'autonomie constitue un élément essentiel lorsqu'on souhaite conserver un smartphone longtemps. Le Google Pixel 10a embarque une batterie de 5100 mAh compatible avec une recharge rapide filaire modernisée à 45 W ainsi qu'avec la recharge sans fil au nouveau standard magnétique universel Qi2.

Le Samsung Galaxy A57 dispose d'une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide de 45 W. Le Fairphone 6 adopte une approche différente avec une batterie de 4415 mAh compatible avec une charge de 30 W. Sur le papier, le Pixel 10a propose une autonomie quotidienne particulièrement stable grâce à sa batterie généreuse et à l'optimisation LTPO de son écran. Néanmoins, cette donnée varie selon les usages.

L'atout majeur du Fairphone 6 est ailleurs car sa batterie peut être remplacée facilement par l'utilisateur en quelques minutes, sans matériel spécialisé. Alors qu'un smartphone traditionnel est parfois remplacé lorsque son autonomie décline après quatre ou cinq ans, le Fairphone peut retrouver une seconde jeunesse grâce à un simple changement de batterie. C'est précisément cette logique qui justifie parfois de dépenser un budget mieux ciblé pendant les soldes.

Un smartphone durable, réparable et bénéficiant d'un long suivi logiciel peut éviter l'achat d'un nouvel appareil quelques années plus tard. Sur la durée, cette stratégie permet non seulement de réduire les dépenses, mais aussi de limiter les déchets électroniques.

