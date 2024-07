Quel smartphone milieu de gamme obtenir en juillet 2024 entre le Samsung Galaxy A55, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro et le Google Pixel 8a

Le design des smartphones joue un rôle crucial dans le choix d'un appareil, tant pour l'esthétique que pour l'ergonomie. Le Samsung Galaxy A55 présente un dos en verre avec un style très épuré. Ses capteurs photo, au nombre de trois, semblent simplement posés sur la coque, sans aucun autre artifice, offrant un look minimaliste. Le léger effet bombé au niveau des boutons de mise en veille et de gestion du volume ajoute une touche de raffinement. Ce modèle est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune). Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro arbore des profils plats et intègre ses capteurs photo sur une plaque au dos, reprenant la couleur du reste de l'arrière de l'appareil. Ce design uniforme et simple est proposé en noir, violet et bleu, conférant un aspect sobre et élégant.

Quant au Google Pixel 8a, il se distingue par ses capteurs photo intégrés dans une barre qui occupe toute la largeur de l'appareil, rappelant les précédents designs de la gamme Pixel. Ce cadre en verre est disponible en bleu, vert, noir ou blanc, offrant ainsi plusieurs options colorées et modernes.

Le Samsung Galaxy A55 est le plus grand des trois mais aussi le plus lourd. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est légèrement plus compact. Enfin, le Google Pixel 8a est le plus petit et le plus léger.

Lequel est le plus puissant et quelles configurations pour les photos

En termes de puissance, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, avec des options de 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Le Samsung Galaxy A55 utilise le processeur Samsung Exynos 1480, avec 8 Go de RAM et une option d'extension via carte microSD. Le Google Pixel 8a, quant à lui, est doté du processeur Tensor G3, avec 8 Go de RAM et un stockage interne non extensible de 256 Go.

En termes de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se démarque avec un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d'un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur selfie est de 16 mégapixels. Le Smartphone Samsung propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, avec un capteur selfie de 32 mégapixels. Le Google Pixel 8a est équipé d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un capteur selfie de 13 mégapixels. Des trois, c’est le mobile de Google qui propose les images les plus détaillées et les plus réussies, en toutes circonstances, grâce à un traitement photo plus poussé que la concurrence.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Pour ce qui est de l'écran, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1220x2712 pixels, une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy A55 dispose également d'un écran AMOLED de 6,6 pouces, une résolution de 1080x2400 pixels, une luminosité de 1000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Google Pixel 8a propose un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution de 1080x2400 pixels, une luminosité maximale de 1400 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne la connectivité, les trois modèles supportent la 5G, le Wi-Fi 6 ou 6E, le Bluetooth et la technologie NFC. Cependant, le Samsung Galaxy A55 et le Google Pixel 8a sont certifiés IP67 pour l'étanchéité, alors que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro a une certification IP54. Les trois smartphones disposent de lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran. Toutefois, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le seul à offrir une prise jack et un émetteur infrarouge, permettant de le transformer en une télécommande universelle, si besoin.

Enfin, l'autonomie est un critère essentiel pour beaucoup d'utilisateurs. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se distingue avec une capacité de batterie de 5100 mAh, promettant une longue durée d'utilisation. Il supporte une charge rapide de 67 watts, mais n'est pas compatible avec la charge sans fil. Le Samsung Galaxy A55, avec sa batterie de 5000 mAh, supporte une charge rapide de 25 watts, sans option de charge sans fil. Le mobile Google Pixel, quant à lui, possède une batterie de 4500 mAh et supporte une charge filaire de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, offrant ainsi plus de flexibilité.