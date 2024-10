Quel smartphone pour remplacer l’iPhone 16 ?

Chacun des smartphones sélectionnés présente un design distinct, particulièrement en ce qui concerne l'intégration des capteurs photo à l’arrière. Le Google Pixel 9 Pro se démarque par son organisation singulière : ses capteurs sont disposés horizontalement sur une bande qui s’étend presque sur toute la largeur de l’appareil, conférant une apparence unique et facilement reconnaissable. Un capteur de température, rare dans le domaine, est également intégré à l’arrière de l’appareil.

À l’opposé, le Samsung Galaxy S24+ adopte un style plus sobre. Les trois capteurs photo sont alignés verticalement sur la partie supérieure gauche du dos, avec une disposition minimaliste qui n’occupe pas beaucoup d’espace. Cette approche met en avant la pureté des lignes, tout en accentuant l’élégance de l’appareil.

Quant au Xiaomi 14T Pro, il adopte un module photo carré situé dans le coin supérieur gauche. Les trois capteurs sont organisés en carré, apportant une symétrie visuelle au dos de l’appareil. Le design général du Xiaomi est renforcé par ses profils plats et des coins arrondis, ce qui lui donne un aspect moderne et affirmé.

Concernant les couleurs, le Pixel 9 Pro est disponible en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique, tandis que le Galaxy S24+ propose des finitions en noir, argent, indigo (violet) et crème. Le Xiaomi 14T Pro, quant à lui, se décline en noir, graphite ou bleu, avec une coque arrière en verre pour un aspect premium.

Le Samsung Galaxy S24+ est le plus compact et le plus léger du groupe. En revanche, le Google Pixel 9 Pro est le plus grand et le plus lourd alors que le Xiaomi 14T Pro, pour sa part, se situe entre les deux

En matière d’autonomie, le Google Pixel 9 Pro semble avoir un léger avantage avec une batterie d’une capacité de 5060 mAh, ce qui pourrait offrir une meilleure longévité en utilisation quotidienne. Le Xiaomi 14T Pro, avec une capacité de 5000 mAh, n’est pas loin derrière et pourrait également assurer une bonne autonomie.

En revanche, le Samsung Galaxy S24+ dispose d’une batterie légèrement inférieure de 4900 mAh, mais compense avec une vitesse de chargement rapide de 45 watts. Le Pixel 9 Pro prend en charge une charge filaire à 30 watts, tandis que le Xiaomi impressionne avec une charge filaire ultra-rapide de 120 watts, permettant une recharge complète en très peu de temps. En ce qui concerne la charge sans fil, le Xiaomi est encore une fois en tête avec une puissance de 50 watts, suivi par le Pixel à 23 watts et enfin le Galaxy à 10 watts.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de performance brute, le Google Pixel 9 Pro est doté du processeur Tensor G4, couplé à 16 Go de RAM et une capacité de stockage allant de 128 Go à 1 To. Il se distingue par sa mémoire vive élevée, mais ne permet pas d’étendre sa mémoire via carte micro SD. Le Samsung Galaxy S24+, quant à lui, est équipé du Exynos 2400 et propose 12 Go de RAM, avec des options de stockage de 256 Go et 512 Go. Comme le Pixel, il ne prend pas en charge les cartes micro SD.

Enfin, le Xiaomi 14T Pro intègre le processeur MediaTek Dimensity 9300+, accompagné de 12 Go de RAM, extensible virtuellement à 24 Go. Ses options de stockage varient de 256 Go à 1 To, mais, tout comme ses concurrents, il ne permet pas d’ajouter de mémoire externe.

En matière de puissance, le Xiaomi 14T Pro offre les meilleures performances, suivi de près par le Pixel 9 Pro et enfin le Galaxy S24+.

Le Google Pixel 9 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces, avec une définition de 1344x2992 pixels et une luminosité maximale atteignant 3000 cd/m² sous certaines conditions. Sa fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz, offrant une fluidité optimale. Le Samsung Galaxy S24+ propose également un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition plus élevée de 1440x3120 pixels et un pic de luminosité de 2600 cd/m². Il bénéficie également d’un rafraîchissement de 120 Hz, mais avec une meilleure définition que le Pixel. Enfin, le Xiaomi 14T Pro propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1220x2712 pixels. Sa luminosité maximale peut atteindre 4000 cd/m² dans des conditions spécifiques, et il prend en charge les technologies HDR10+ et Dolby Vision.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois smartphones sélectionnés affichent des configurations photo de haute qualité, adaptées à des usages variés. Le Google Pixel 9 Pro se distingue par un ensemble de trois capteurs arrière : un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement pour des images nettes en toutes circonstances, un ultra grand-angle de 48 mégapixels capable de prendre des photos en mode macro, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x. Ce dernier permet de capturer des sujets éloignés tout en conservant une excellente qualité d’image. Pour les selfies, le Pixel intègre un impressionnant capteur de 42 mégapixels, offrant un niveau de détail rare pour une caméra frontale. Le Samsung Galaxy S24+ est doté d’une configuration photo équilibrée avec un capteur principal de 50 mégapixels, également stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Le capteur à selfies, de 12 mégapixels, est légèrement moins performant que celui du Pixel, mais reste très compétitif pour des autoportraits de bonne qualité.

Le Xiaomi 14T Pro bénéficie quant à lui de l’expertise de Leica pour l’optimisation de ses images. Son capteur principal est de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 2,6x. Le capteur à selfies de 32 mégapixels offre une qualité intermédiaire entre le Pixel et le Galaxy, tout en étant plus performant que celui de Samsung.

En comparant ces configurations, le Google Pixel 9 Pro se positionne comme le meilleur choix pour la photographie grâce à son téléobjectif plus puissant et sa caméra frontale exceptionnelle. Le Xiaomi 14T Pro est idéal pour ceux recherchant une optimisation logicielle (via Leica), tandis que le Samsung Galaxy S24+ se place en troisième position, tout en offrant un ensemble homogène.

Les trois modèles offrent une large gamme de connectivités, mais avec des nuances qui les différencient. Le Google Pixel 9 Pro prend en charge le Wi-Fi 7, le standard le plus récent, garantissant des vitesses de connexion élevées. Il est également compatible avec le Bluetooth 5.3 et la technologie NFC pour les paiements sans contact. Toutefois, il ne dispose pas de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran, une solution à la fois pratique et sécurisée. Le Pixel 9 Pro est certifié IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière.

Le Samsung Galaxy S24+ propose quant à lui une connectivité légèrement en retrait, avec une compatibilité Wi-Fi 6E, une version antérieure au Wi-Fi 7 du Pixel. Il prend en charge le Bluetooth 5.3 et la NFC comme le Pixel, mais se distingue par sa compatibilité étendue avec plusieurs normes de réseaux, ce qui en fait un bon choix pour une utilisation internationale. Tout comme le Pixel, il est dépourvu de prise jack et d’émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes est également positionné sous l’écran et il bénéficie de la certification IP68.

Le Xiaomi 14T Pro, bien que prenant en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4, est le seul à proposer un émetteur infrarouge, pratique pour utiliser le smartphone comme télécommande universelle. Il supporte la technologie eSIM mais n’a pas de prise jack, un élément de plus en plus absent sur les smartphones haut de gamme. Son lecteur d’empreintes est lui aussi situé sous l’écran. À l’instar de ses concurrents, il est certifié IP68, garantissant une bonne résistance aux éléments.