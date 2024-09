Quel Smartphone Samsung acheter en septembre 2024 ?

Les smartphones Samsung que nous comparons ici présentent des designs distincts adaptés à différents goûts et besoins. Le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Z Flip6, tous deux pliants, apportent une touche unique avec leurs formats respectifs « livre » et « clapet ». Le Z Fold6, avec son écran pliant intérieur de 7,6 pouces et un extérieur de 6,3 pouces, offre une expérience immersive, et son îlot de capteurs photo est organisé verticalement de manière épurée. Les couleurs disponibles pour ce modèle sont variées : gris, rose, bleu nuit, noir carbone et blanc, avec d’autres options exclusives sur le site de Samsung. Le Z Flip6, plus compact et léger, se distingue par des profils très plats et une charnière robuste, disponible en jaune, argent, menthe, bleu, noir, blanc ou pêche.

Le Galaxy S24 Ultra se démarque par son design épuré et minimaliste, avec des capteurs photo semblant posés directement sur la coque arrière sans artifice, disponible en noir, gris, violet et ambre. Quant aux Galaxy A15 et Galaxy A55, leur esthétique reste sobre avec des finitions brillantes et des reflets pour le A15, disponible en bleu nuit, bleu clair, et lime. Le Galaxy A55, avec son dos en verre et ses couleurs bleu, bleu foncé, lilas, et lime, affiche un design épuré avec un effet bombé subtil autour des boutons de gestion du volume et de mise en veille.

Les dimensions varient grandement selon les modèles. Le Galaxy Z Flip6, lorsqu’il est déplié, mesure 165,1 x 71,9 x 6,9 mm, mais une fois plié, il ne fait que 85,1 mm de hauteur. Il est également le plus léger avec ses 187 grammes. À l’inverse, le Galaxy Z Fold6, avec sa largeur dépliée de 132,6 mm et une épaisseur de seulement 5,6 mm, est le plus large et imposant des cinq, mais son épaisseur passe à 12,2 mm lorsqu’il est plié. Son poids est de 239 grammes, le rendant le plus lourd des smartphones pliants.

Le Galaxy S24 Ultra, mesurant 162,3 x 79 x 8,6 mm et pesant 232 grammes, est robuste et assez large. Le Galaxy A15, plus compact avec 160,1 x 76,8 x 8,4 mm pour 200 grammes, est plus léger que le S24 Ultra mais plus lourd que le Z Flip6. Enfin, le Galaxy A55 affiche des dimensions intermédiaires (161,1 x 77,4 x 8,2 mm) pour un poids de 213 grammes. Le smartphone le plus petit et léger de cette sélection est donc le Galaxy Z Flip6.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances des smartphones dépendent essentiellement de leur processeur. Les Galaxy Z Fold6, Z Flip6, et S24 Ultra sont tous équipés du Snapdragon 8 Gen 3, un processeur de dernière génération offrant une performance de haut niveau. Tous ces modèles ont 12 Go de RAM, assurant une fluidité optimale. En revanche, le Galaxy A55 est doté d’un Exynos 1480 avec 8 Go de RAM, et le Galaxy A15 utilise le MediaTek Dimensity 6100+ avec seulement 4 Go de RAM, le rendant moins performant que les autres.

Côté écrans, le Galaxy S24 Ultra domine avec un écran AMOLED de 6,8 pouces, une définition de 1440x3120 pixels, une luminosité de 2600 cd/m², et un traitement antireflet exceptionnel. Il est suivi de près par le Galaxy Z Fold6 avec ses deux écrans AMOLED de 6,3 et 7,6 pouces, offrant une excellente qualité visuelle et une fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu’à 120 Hz. Le Galaxy Z Flip6 propose aussi de bons écrans AMOLED, mais de taille inférieure (3,4 et 6,7 pouces). Les Galaxy A55 et A15, avec leurs écrans de 6,6 et 6,5 pouces respectivement, offrent une expérience visuelle décente mais moins impressionnante.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Galaxy S24 Ultra l’emporte avec un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné de trois autres capteurs offrant différentes focales. Le Galaxy Z Fold6 propose un système de triple caméra de haute qualité, bien que moins impressionnant que le S24 Ultra. Le Galaxy Z Flip6, avec ses deux capteurs, et les Galaxy A55 et A15, avec leurs systèmes plus basiques, sont moins adaptés aux amateurs de photographie.

En termes de connectivité, tous les modèles sont compatibles avec la 5G et les dernières normes de Wi-Fi (6E pour les Z Fold6 et Z Flip6, et 7 pour le S24 Ultra). Seul le Galaxy A15 supporte encore une prise audio jack, et aucun des modèles n’a d’émetteur infrarouge. Enfin, les niveaux de certification d’étanchéité varient, avec IP68 pour le S24 Ultra, IP67 pour le A55, et IP48 pour les modèles pliants.

Enfin, concernant l’autonomie, le Galaxy S24 Ultra, le Galaxy A15, et le Galaxy A55 disposent chacun d’une batterie de 5000 mAh, promettant une grande endurance. Cependant, le Galaxy S24 Ultra se démarque avec une capacité de charge rapide de 45 watts, permettant un temps de recharge plus court. Le Galaxy Z Fold6, avec une batterie de 4400 mAh et une charge rapide de 25 watts, pourrait proposer une autonomie correcte, mais inférieure à celle des modèles à 5000 mAh. Le Galaxy Z Flip6, avec sa batterie de 4000 mAh, est le moins autonome du lot, bien qu’il bénéficie également d’une charge rapide de 25 watts.

En matière de recharge sans fil, les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 supportent cette fonctionnalité, respectivement à 15 watts, avec la possibilité de charge inversée à 4,5 watts. Le Galaxy S24 Ultra propose une charge sans fil à 10 watts, alors que les Galaxy A15 et A55 n’ont pas cette option.