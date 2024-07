Quelles différences entre le Galaxy Fold6 et le Galaxy S24 Ultra de Samsung ?

Le design des deux smartphones est distinct et reflète leurs usages respectifs. Le Galaxy Z Fold6 présente un format "livre", caractéristique des smartphones pliants. Lorsqu'il est fermé, l'écran externe de 6,3 pouces offre une utilisation classique, tandis qu'une fois déplié, il dévoile un écran interne de 7,6 pouces. L'arrière du Fold6 arbore un îlot de capteurs photo organisé verticalement dans un style épuré. Ce smartphone est disponible en gris, rose, bleu nuit, noir carbone et blanc, avec des couleurs exclusives sur le site Samsung. Les profils du Fold6 sont principalement plats, ce qui facilite son utilisation lorsqu'il est déplié.

En revanche, le Galaxy S24 Ultra adopte un design plus traditionnel avec une coque monobloc. Les capteurs photo sont disposés de manière minimaliste et semblent simplement posés sur la coque arrière, ce qui donne un aspect très épuré. Le S24 Ultra est proposé en noir, gris, violet et ambre. Contrairement au Fold6, ses profils sont arrondis, offrant une prise en main agréable.

Les dimensions des deux smartphones varient considérablement en raison de leurs conceptions distinctes. Le Galaxy Z Fold6, une fois déplié, mesure 153,5 mm de hauteur, 132,6 mm de largeur et 5,6 mm d'épaisseur. Lorsqu'il est plié, ses dimensions sont plus compactes avec 68,1 mm de largeur et 12,2 mm d'épaisseur. Il pèse 239 grammes, ce qui en fait un appareil assez lourd.

Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, mesure 162,3 mm de hauteur, 79 mm de largeur et 8,6 mm d'épaisseur, avec un poids de 232 grammes. Ainsi, le S24 Ultra est légèrement plus léger que le Fold6 et présente des dimensions plus conventionnelles, le rendant plus facile à transporter au quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les deux smartphones Samsung sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et possèdent 12 Go de mémoire vive. Les capacités de stockage sont identiques, offrant des options de 256 Go, 512 Go et 1 To, sans possibilité d'extension par carte micro SD. En termes de puissance, ils sont donc sur un pied d'égalité, bien que les applications pratiques puissent montrer de légères variations en performance en fonction de leur utilisation spécifique.

Concernant les écrans, le Galaxy S24 Ultra dispose d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1440x3120 pixels, une luminosité maximale de 2600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Son traitement antireflet est exceptionnel. Le Galaxy Z Fold6 propose deux écrans AMOLED : un externe de 6,3 pouces avec une définition de 968x2376 pixels et un interne de 7,6 pouces avec une définition de 1856x2160 pixels, tous deux ayant une luminosité maximale de 2600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux écrans du Fold6 sont protégés par du Gorilla Glass Victus 2 donc extrêmement résistants aux chocs et aux rayures. Notez que le Fold6 supporte l’utilisation d’un stylet qui est d’ailleurs fournit avec l’appareil, ce qui est pratique pour dessiner ou prendre des notes.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Galaxy S24 Ultra est particulièrement impressionnant avec un capteur principal de 200 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un autre téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le capteur à selfie est de 12 mégapixels.

Le Galaxy Z Fold6, quant à lui, offre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le Fold6 dispose également de deux capteurs à selfie : un de 10 mégapixels et un autre de 4 mégapixels sous l'écran interne. En termes de qualité photographique, le S24 Ultra est sans doute le plus performant.

Pour la connectivité, les deux appareils supportent la 5G et la technologie NFC. Le Galaxy S24 Ultra est compatible avec le Wi-Fi 7, tandis que le Fold6 se limite au Wi-Fi 6E. Les deux smartphones disposent du Bluetooth 5.3, mais aucun n'a de prise jack ni d'émetteur infrarouge. Le S24 Ultra est certifié IP68 pour l'étanchéité, contre IP48 pour le Fold6 donc moins résistant aux poussières. Le lecteur d'empreinte digitale du S24 Ultra est situé sous l'écran, alors que celui du Fold6 se trouve sur le bouton de mise en veille.

Enfin, en ce qui concerne l'autonomie, le Galaxy S24 Ultra est équipé d'une batterie de 5000 mAh, contre 4400 mAh pour le Galaxy Z Fold6. Cette différence de capacité suggère que le S24 Ultra pourrait offrir une plus grande autonomie. En termes de vitesse de chargement, le S24 Ultra supporte une puissance de charge de 45 watts, tandis que le Fold6 se limite à 25 watts. Les deux appareils proposent la charge sans fil, avec une puissance de 15 watts pour le Fold6 et de 10 watts pour le S24 Ultra. Le Fold6 bénéficie également de la charge inversée à 4,5 watts, permettant de recharger d'autres appareils compatibles.