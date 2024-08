Quels sont les smartphones chinois les plus prisés du moment ?

Honor 200 Pro : l'alliance du style et de la performance

Le Honor 200 Pro s'impose comme un choix de premier plan pour les utilisateurs exigeants. Voici ses principaux atouts :

Design élégant et robuste

Avec son écran incurvé OLED de 6,8 pouces et sa finition en verre et métal, ce modèle est un superbe smartphone au style captivant. De plus, sa certification IP68 assure une bonne résistance à l'eau et à la poussière

Photographie de haut vol

Le Honor 200 Pro est un photophone accompli avec son quadruple capteur arrière comprenant un objectif principal de 200 mégapixels, avec un mode portrait amélioré par l'IA et un zoom optique x3 et un zoom numérique x100.

Performances et autonomie

Ce smartphone haut de gamme profit de performances avancées grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 2. Pour ce qui est de l’autonomie, sa batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide à 100W et la charge sans fil à 50W.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus : la puissance à l'état pur

Le Xiaomi 13 Pro Plus se positionne comme un véritable concentré de technologie avec son écran immersif AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K (1220 x 2712 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Ses performances photographiques ont assurées par un triple capteur arrière avec un objectif principal de 200 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Sous la coque, le Xiaomi 13 Pro Plus embarque un processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra jusqu'à 16 Go RAM et un stockage allant jusqu'à 512 Go. Côté batterie, c’est un bloc de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 120W qui assure l’autonomie de l’appareil. 19 minutes suffisent pour une recharge à 100%.

OnePlus 12 : l'expérience utilisateur avant tout

Le OnePlus 12 mise sur une expérience utilisateur fluide et intuitive avec :

Un écran de qualité supérieure

Écran AMOLED LTPO de 6,82 pouces

Résolution QHD+ (3168 x 1440 pixels)

Luminosité maximale de 4500 nits

Un équipement de photographie polyvalent

Un triple capteur arrière avec objectif principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels

Un ultra grand-angle de 48 mégapixels

Un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec zoom optique x3

Performance et fluidité

Processeur Snapdragon 8 Gen 3

Jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage

OxygenOS 14 basé sur Android 14

Alors, quel smartphone choisir ?

Chacun de ces smartphones chinois offre des caractéristiques uniques qui peuvent correspondre à différents profils d'utilisateurs :

Le Honor 200 Pro conviendra aux amateurs de photographie mobile et aux utilisateurs recherchant un design élégant.

Le Xiaomi 13 Pro Plus séduira les technophiles en quête de performances brutes et de charge ultra-rapide.

Le OnePlus 12 plaira aux utilisateurs privilégiant une expérience Android fluide et personnalisable.

Que vous soyez passionné de photographie, amateur de jeux mobiles ou simplement à la recherche d'un smartphone performant et polyvalent, ces modèles méritent votre attention. N'hésitez pas à les comparer en détail pour trouver celui qui correspondra le mieux à vos attentes et à votre budget.