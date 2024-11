Quels sont les smartphones très haut de gamme à suivre pendant ce mois Black November

Le design de ces trois modèles révèle des choix esthétiques audacieux et bien définis. L’iPhone 16 Pro Max d’Apple présente des capteurs photo placés en carré dans le coin supérieur gauche du dos, un élément signature de la gamme iPhone. Disponible en noir, sable, blanc et naturel, ce modèle arbore un cadre en titane qui allège légèrement son poids comparé à des modèles en acier inoxydable. Ses profils sont plats, avec une certification d’étanchéité IP68 qui garantit une protection contre l’eau et la poussière.

Le Honor Magic6 Pro mise sur un design raffiné inspiré de l’horlogerie, avec un cercle central doré (pour la version vert similicuir) regroupant ses capteurs photo à l’arrière. Ce modèle est proposé en noir (avec finition en verre) et en vert similicuir (Epi green), ce qui lui confère un look unique. Il se distingue également par un écran incurvé sur les quatre côtés et une robustesse accrue grâce à la technologie Ultra-Bounce Anti-Drop, ainsi qu'une certification IP68.

Quant au Samsung Galaxy S24 Ultra, il offre un design minimaliste avec des capteurs photo semblant presque « flotter » sur sa coque arrière, une approche élégante et épurée. Disponible en noir, gris, violet et ambre (jaune), son cadre en titane assure une solidité accrue. Le Galaxy S24 Ultra, certifié IP68, est légèrement plus large que ses concurrents mais reste assez fin.

En termes de gabarit, l’iPhone 16 Pro Max est le plus grand (6,9 pouces) et le plus lourd, pesant 227 grammes. Le Galaxy S24 Ultra atteint les 232 grammes, et le Honor Magic6 Pro pèse 229 grammes, en faisant les smartphones les plus robustes de cette sélection.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour ce qui est des performances brutes, chaque smartphone exploite un processeur ultra-puissant de dernière génération. L’iPhone 16 Pro Max fonctionne avec la puce Apple A18 Pro, réputée pour sa capacité à gérer efficacement les applications les plus exigeantes avec 8 Go de RAM et trois options de stockage (256 Go, 512 Go ou 1 To), sans possibilité d’extension via carte micro SD. Cette combinaison de puce et de mémoire offre une fluidité impressionnante dans l’environnement iOS, optimisée pour maximiser l’autonomie et la gestion des ressources.

Le Honor Magic6 Pro est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, sans support de micro SD. Cette configuration le rend particulièrement réactif, surtout dans les jeux et les applications multimédia. Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra, lui aussi doté du Snapdragon 8 Gen 3, propose jusqu’à 12 Go de RAM et une capacité de stockage similaire à l’iPhone, avec des versions de 256 Go, 512 Go et 1 To, également sans support de micro SD. Sur ce plateau, c’est le Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro qui se démarquent en termes de puissance pure, grâce à leur processeur Snapdragon et leur RAM étendue, tandis que l’iPhone 16 Pro Max reste légèrement en retrait en termes de mémoire vive, mais assure une performance fluide et optimisée via son système iOS.

Côté affichage, l’écran AMOLED de l’iPhone 16 Pro Max atteint une taille de 6,9 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité impressionnante de 2000 nits, offrant une excellente lisibilité en extérieur. Le Honor Magic6 Pro, avec son écran de 6,8 pouces incurvé sur les quatre côtés, propose une luminosité variant de 1600 nits jusqu’à un pic de 5000 nits dans certaines conditions, surpassant nettement ses concurrents en matière de luminosité. Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose aussi d’un écran AMOLED de 6,8 pouces, avec un pic de luminosité exceptionnel de 2600 nits, accompagné d’un traitement antireflet de qualité supérieure, idéal pour les environnements très lumineux.

Ainsi, pour ceux qui cherchent un écran d’une qualité inégalée, le Honor Magic6 Pro, avec son incroyable luminosité de pointe, domine légèrement, suivi de près par le Galaxy S24 Ultra avec son traitement antireflet efficace. L’iPhone 16 Pro Max, bien que très performant en extérieur, se classe derrière en termes de luminosité maximale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, chaque appareil propose des configurations impressionnantes, mais certaines se distinguent davantage. L’iPhone 16 Pro Max est doté de quatre capteurs à l’arrière : deux capteurs principaux de 48 mégapixels (un standard et un ultra grand-angle), un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x, et un autre téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 5x. Le capteur à selfie est également de 12 mégapixels. La combinaison de ces capteurs, appuyée par des algorithmes de traitement sophistiqués, permet de capturer des images précises et bien équilibrées.

Le Honor Magic6 Pro adopte une approche différente avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels compatible avec les prises de vue macro, et un téléobjectif impressionnant de 180 mégapixels avec un zoom optique 2,5x. En façade, le capteur à selfie atteint 50 mégapixels, ce qui en fait le modèle le plus performant pour les autoportraits et les vidéos frontales.

Le Galaxy S24 Ultra, enfin, est équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels, qui garantit une définition exceptionnelle. Il est secondé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un autre de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, offrant ainsi une flexibilité pour les prises de vue à longue distance. Son capteur selfie est de 12 mégapixels.

Connectivité et fonctionnalités annexes

Côté connectivité, chacun des modèles est compatible avec la 5G et présente des fonctionnalités de connectivité avancées, mais certains se démarquent. L’iPhone 16 Pro Max fonctionne avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, sans prise jack ni émetteur infrarouge, et ne dispose pas de lecteur d’empreintes digitales, privilégiant la reconnaissance faciale Face ID.

Le Honor Magic6 Pro, de son côté, supporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, et intègre un émetteur infrarouge qui permet de l’utiliser comme une télécommande universelle. Il propose un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, un atout en matière de confort d’utilisation.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est également compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. Il est dépourvu de prise jack et d’émetteur infrarouge, mais dispose d’un lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie de chaque modèle dépend non seulement de la capacité de la batterie mais aussi de l’optimisation logicielle. Le Honor Magic6 Pro affiche la batterie la plus grande, avec 5600 mAh, ce qui laisse présager une autonomie prolongée pour une utilisation intensive. En termes de recharge, il surpasse également les autres modèles avec une charge filaire de 80 watts et sans fil de 60 watts, de quoi recharger rapidement l’appareil même sans câble.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé d’une batterie de 5000 mAh, offrant un bon équilibre entre autonomie et confort d’utilisation, et prend en charge une recharge filaire de 45 watts et une recharge sans fil de 10 watts. L’iPhone 16 Pro Max, doté d’une batterie de 4422 mAh, est le plus modeste en termes de capacité, mais bénéficie d’une bonne optimisation d’autonomie grâce à iOS. Il supporte une charge rapide de 27 watts et propose également la charge sans fil ainsi que la charge inversée, permettant de recharger des accessoires compatibles.