Samsung Galaxy 25 Vs Samsung Galaxy S24, quelles sont les différences et valent-elles le coup ?

Les Samsung Galaxy S25 et Galaxy S24 adoptent un design minimaliste, caractérisé par des capteurs photo qui semblent simplement posés sur la coque arrière, soulignés par une bordure subtile.

Toutefois, le Galaxy S25 se distingue par une symétrie parfaite dans l'agencement de ses capteurs, alors que le S24 propose une disposition plus conventionnelle. Les deux modèles conservent des profils plats avec des coins légèrement arrondis, offrant une prise en main confortable et moderne.

En termes de dimensions, les deux smartphones sont très proches, avec une hauteur de 147 mm. Cependant, le Galaxy S25 est légèrement plus étroit (70,5 mm contre 70,6 mm pour le S24) et plus fin avec une épaisseur de 7,2 mm contre 7,6 mm pour son prédécesseur.

Le poids est également en faveur du S25, qui affiche 162 grammes contre 167 grammes pour le S24, ce qui en fait le modèle le plus léger des deux.

Côté coloris, le Galaxy S24 est proposé en noir, argent, indigo (violet) et crème. Le Galaxy S25, quant à lui, offre un choix plus large avec des teintes classiques telles que bleu clair, bleu nuit, gris et vert d’eau, ainsi que des coloris exclusifs disponibles uniquement sur le site de Samsung : noir absolu, corail et or rose.

Enfin, les deux smartphones bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, ce qui les rend adaptés à une utilisation en conditions difficiles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Samsung Galaxy S25 se démarque nettement en termes de puissance grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une puce optimisée offrant des performances accrues par rapport au Samsung Exynos 2400 du Galaxy S24.

De plus, le S25 est doté de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour le Galaxy S24, ce qui lui permet de mieux gérer le multitâche et les applications gourmandes en ressources.

En matière de stockage, le S25 propose trois options (128 Go, 256 Go et 512 Go), tandis que le S24 se limite à 128 Go ou 256 Go. Aucun des deux modèles ne permet d’étendre cette capacité via une carte micro SD. Ainsi, en termes de puissance brute et de capacité multitâche, le Galaxy S25 prend clairement l’avantage.

Concernant l’affichage, les deux smartphones disposent d’un écran AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Le pic de luminosité atteint 2600 cd/m² sur les deux modèles, garantissant une lisibilité optimale en plein soleil. La protection est assurée par du verre Corning Gorilla Glass Victus 2 sur les deux appareils. Ainsi, en matière d’affichage, les performances sont identiques entre les deux modèles, offrant une qualité d'image vive et fluide.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photo du Galaxy S25 et du Galaxy S24 sont identiques. On retrouve un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation optique.

À l'avant, les deux smartphones intègrent un capteur selfie de 12 mégapixels. Par conséquent, les performances en matière de photographie restent similaires, offrant une qualité d'image précise et polyvalente dans diverses conditions de prise de vue.

En termes de connectivité, le Galaxy S25 se distingue en intégrant le Wi-Fi 7, une norme plus récente et plus rapide que le Wi-Fi 6E présent sur le Galaxy S24.

Les deux modèles sont compatibles avec la 5G, la technologie NFC et le Bluetooth, avec cependant une différence dans la version de ce dernier : Bluetooth 5.4 pour le S25 contre Bluetooth 5.3 pour le S24. Aucun des deux smartphones ne propose de prise audio jack ni d'émetteur infrarouge.

Le lecteur d’empreinte digitale est placé sous l’écran sur les deux appareils, assurant un déverrouillage rapide et pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les Galaxy S25 et S24 sont tous deux équipés d’une batterie de 4000 mAh, ce qui laisse supposer une autonomie similaire dans des conditions d'utilisation standard. Toutefois, l’optimisation du processeur Snapdragon du S25 pourrait offrir une gestion énergétique plus efficace par rapport à l’Exynos 2400 du S24.

Il est cependant difficile de tirer une conclusion définitive sans un usage prolongé en conditions réelles.

En ce qui concerne la recharge, les deux modèles prennent en charge une puissance filaire maximale de 25 watts et la charge sans fil de 10 watts. La charge inversée est également présente sur les deux appareils, permettant d’alimenter d'autres accessoires compatibles.

En l'absence de différence dans les capacités de recharge, les utilisateurs devront se tourner vers d'autres critères pour faire leur choix.

Conclusion : lequel choisir ?

Le Samsung Galaxy S25 apporte quelques améliorations notables par rapport au Galaxy S24, notamment en termes de performances grâce à son processeur plus puissant et sa mémoire vive accrue. L’introduction du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 est aussi un argument en faveur du S25 pour ceux qui recherchent les technologies les plus récentes.

Cependant, en ce qui concerne l’écran, la photographie et l’autonomie, les différences restent minimes. Le S24 pourrait ainsi rester un choix pertinent pour ceux souhaitant un appareil performant à un prix potentiellement plus abordable.