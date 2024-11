Samsung Galaxy S24 Ultra VS Honor Magic6 Pro : lequel choisir pendant ce Black November

Le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro se distinguent nettement en termes de design. Le Galaxy S24 Ultra mise sur une esthétique minimaliste avec ses capteurs photo discrètement alignés sur la coque arrière, sans module apparent. Le profil de cet appareil est plat, offrant une prise en main classique et robuste. Quant au Honor Magic6 Pro, il opte pour un design plus audacieux, inspiré de l'horlogerie, avec un large cercle centré à l’arrière pour ses capteurs photo, entouré de bordures dorées sur la finition en similicuir. Son profil est incurvé sur les quatre côtés, ce qui contribue à une prise en main plus douce et ergonomique.

En matière de dimensions, les deux modèles sont proches : le Galaxy S24 Ultra mesure 162,3 mm de hauteur pour une largeur de 79 mm, tandis que le Magic6 Pro est légèrement plus grand avec 162,5 mm de hauteur mais plus étroit (75,8 mm). Côté épaisseur, le Magic6 Pro affiche 8,9 mm contre 8,6 mm pour le Galaxy S24 Ultra. En ce qui concerne le poids, le Galaxy S24 Ultra est un peu plus lourd avec ses 232 grammes, contre 229 grammes pour le Magic6 Pro.

Pour les options de coloris, Samsung propose une palette plus diversifiée avec des versions noir, gris, violet et ambre. Le Honor Magic6 Pro se décline en noir avec une finition en verre, et en vert avec un aspect similicuir. Les deux smartphones bénéficient d'une certification IP68, garantissant une résistance à la poussière et à l'eau jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les deux smartphones sont équipés du même processeur, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une puce de dernière génération offrant des performances de pointe. Le Galaxy S24 Ultra propose 12 Go de mémoire vive et se décline en plusieurs versions de stockage : 256 Go, 512 Go, et 1 To, sans possibilité d'extension via une carte microSD. De son côté, le Honor Magic6 Pro est disponible avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, également sans support pour microSD.

En termes de performances brutes, les deux modèles se valent grâce à leur puce commune. Cependant, le Magic6 Pro pourrait séduire les utilisateurs recherchant un rapport stockage/performance optimal avec sa capacité de 512 Go en standard, là où le Galaxy S24 Ultra se démarque par sa flexibilité en offrant jusqu'à 1 To de mémoire.

Pour les écrans, les deux smartphones disposent d'une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, idéale pour une fluidité optimale dans les animations et les jeux. Cependant, le Galaxy S24 Ultra se distingue par sa définition plus élevée de 1440x3120 pixels et un pic de luminosité de 2600 cd/m² avec un traitement antireflet performant, le rendant très agréable en extérieur. En revanche, le Magic6 Pro propose un écran incurvé sur les quatre côtés, avec une définition de 1280x2800 pixels et un pic de luminosité maximal de 5000 cd/m², ce qui peut être un avantage en termes de lisibilité en plein soleil. En outre, il embarque de nombreuses fonctions de confort pour limiter la fatigue oculaire.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, le Galaxy S24 Ultra s'appuie sur un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi que de deux téléobjectifs : l'un de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et l'autre de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. À l'avant, il propose un capteur à selfie de 12 mégapixels. Cette configuration permet une grande flexibilité pour les prises de vue, que ce soit en très haute résolution ou pour des portraits détaillés grâce aux téléobjectifs.

Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels qui fait également office de macro, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Pour les selfies, il surpasse le modèle de Samsung avec un capteur de 50 mégapixels. Le mobile Honor produit globalement des images plus naturelles et plus belles que le Samsung qui est loin de démériter pour autant.

Pour ce qui est de la connectivité, les deux smartphones sont à la pointe avec le Wi-Fi 7, la compatibilité 5G, le NFC et le Bluetooth 5.3. Aucun des deux modèles ne propose de prise jack, mais le Magic6 Pro se distingue par la présence d'un émetteur infrarouge, utile pour piloter des appareils comme une télécommande. Les deux intègrent le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, une solution discrète et pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

La capacité de la batterie est l'un des points forts du Honor Magic6 Pro, avec 5600 mAh contre 5000 mAh pour le Galaxy S24 Ultra. Théoriquement, cette différence devrait se traduire par une autonomie légèrement supérieure pour le Magic6 Pro, bien que cela dépende de l’usage de chaque utilisateur.

En ce qui concerne la vitesse de recharge, le Honor Magic6 Pro prend l’avantage avec une puissance de charge de 80 watts, permettant une recharge plus rapide, alors que le Galaxy S24 Ultra se limite à 45 watts. De plus, le Magic6 Pro se démarque par sa capacité à se recharger sans fil à 60 watts, contre seulement 10 watts pour le Galaxy S24 Ultra. Les deux modèles offrent la fonction de charge inversée, pratique pour recharger de petits appareils comme des écouteurs sans fil.