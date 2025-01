Si vous souhaitez un smartphone reconditionné pas cher, choisissez l’un des trois suivants

Les trois smartphones sélectionnés adoptent des approches différentes en matière de design, notamment en ce qui concerne l'intégration des capteurs photo à l'arrière. Le Samsung Galaxy S22 arbore un style épuré avec ses trois capteurs alignés verticalement sur une plaque située dans le coin supérieur gauche de la face arrière. Cette plaque, aux coins arrondis, se fond harmonieusement dans le design global du téléphone. Le Google Pixel 9, quant à lui, se distingue par une bande horizontale qui traverse presque toute la largeur de l’appareil pour loger ses capteurs photo, un choix esthétique original qui le démarque nettement des autres modèles. En revanche, l'iPhone 13 Pro adopte une configuration plus classique avec trois capteurs photo disposés en triangle à l’intérieur d’un carré placé en haut à gauche du dos du téléphone.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy S22 est le plus compact alors que le Google Pixel 9 est le plus grand. En ce qui concerne le poids, l'iPhone 13 Pro, avec ses 204 grammes, est le plus lourd des trois, alors que le Galaxy S22 est le plus léger avec 167 grammes.

Les trois smartphones proposent des profils différents : l'iPhone 13 Pro opte pour des bords plats, tandis que les Galaxy S22 et Pixel 9 offrent des contours plus arrondis. Concernant les coloris, le Galaxy S22 propose une large gamme incluant noir, blanc, or rose, vert, graphite, bleu clair, violet et crème. L'iPhone 13 Pro propose des couleurs plus classiques telles que le vert, graphite, doré et bleu, tandis que le Pixel 9 joue la carte de l'originalité avec des teintes comme la porcelaine, le noir, le rose et le vert amande.

En matière d’étanchéité, les trois modèles bénéficient d’une certification IP68, leur assurant une résistance à l’eau et à la poussière, garantissant ainsi une certaine durabilité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, chaque smartphone est équipé d'un processeur performant, mais des différences notables existent. Le Samsung Galaxy S22 est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, un processeur haut de gamme connu pour sa puissance et son efficacité énergétique. L'iPhone 13 Pro, quant à lui, embarque la puce Apple A15, réputée pour son excellente optimisation avec iOS. Enfin, le Google Pixel 9 fonctionne grâce au Tensor G4, une puce développée par Google qui mise sur l’intelligence artificielle et l’optimisation logicielle.

Côté mémoire vive (RAM), le Google Pixel 9 embarque 12 Go, offrant une meilleure gestion du multitâche. Le Samsung Galaxy S22 propose 8 Go, tandis que l'iPhone 13 Pro se contente de 6 Go, ce qui peut sembler inférieur, mais est compensé par l'optimisation du système d'exploitation iOS. Concernant le stockage interne, tous les modèles offrent des options de 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d’extension via une carte micro SD.

Pour l'affichage, tous trois disposent d'un écran AMOLED, mais avec des différences notables. Le Google Pixel 9 se distingue avec une diagonale légèrement plus grande de 6,2 pouces, contre 6,1 pouces pour ses concurrents. En matière de luminosité, le Pixel 9 atteint un pic impressionnant de 2700 cd/m² sous certaines conditions, surpassant le Galaxy S22 (1300 cd/m²) et l'iPhone 13 Pro (1200 cd/m²). Concernant la fluidité, le Galaxy S22 et le Pixel 9 offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, contre seulement 60 Hz pour l'iPhone 13 Pro, ce qui confère une navigation plus fluide sur les deux premiers.

En résumé, le classement des écrans, en tenant compte de la taille, de la luminosité et de la fluidité, place le Pixel 9 en tête, suivi du Galaxy S22, puis de l'iPhone 13 Pro, qui reste performant malgré son taux de rafraîchissement limité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, chaque modèle propose une configuration distincte. Le Galaxy S22 et l'iPhone 13 Pro embarquent trois capteurs, tandis que le Pixel 9 n’en possède que deux. Le Galaxy S22 intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. L'iPhone 13 Pro mise sur trois capteurs de 12 mégapixels, couvrant les fonctions grand-angle, ultra grand-angle et zoom optique 3x. Le Pixel 9, quant à lui, propose un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels, capable aussi de réaliser des prises macro. Pour les selfies, le Pixel 9 offre une résolution légèrement supérieure avec 10,5 mégapixels, contre 10 mégapixels pour le Galaxy S22 et 12 mégapixels pour l'iPhone 13 Pro.

Concernant la connectivité, le Pixel 9 est le plus avancé avec du Wi-Fi 7, alors que les Galaxy S22 et iPhone 13 Pro se contentent du Wi-Fi 6. Tous sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth, bien que le Pixel 9 se distingue par une version plus récente, la 5.3, contre 5.2 pour le Galaxy S22 et 5.0 pour l’iPhone 13 Pro. Aucun des trois modèles ne dispose de prise jack, et aucun ne possède d’émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Google Pixel 9 dispose de la batterie la plus grande avec 4700 mAh, ce qui devrait lui assurer la meilleure autonomie, bien que celle-ci dépende fortement des usages. L'iPhone 13 Pro, avec sa batterie de 3095 mAh, est le moins bien loti, tandis que le Galaxy S22 propose une capacité de 3700 mAh.

En matière de recharge, le Pixel 9 profite d’une charge rapide filaire de 30 watts et d’une recharge sans fil de 23 watts, tandis que le Galaxy S22 prend en charge jusqu'à 25 watts en filaire et 15 watts en sans fil. L'iPhone 13 Pro, quant à lui, est limité à 15 watts en filaire et sans fil.