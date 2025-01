Smartphones pliants : Honor, Google ou Samsung, quels sont les différences ?

En matière de design, chaque modèle se distingue par son format et sa présentation des capteurs photo. Les Google Pixel 9 Pro Fold, Honor Magic V3 et Samsung Galaxy Z Fold6 adoptent un format « livre », tandis que le Samsung Galaxy Z Flip6 se démarque avec son format « clapet ».

Pour les capteurs photo arrière, le Google Pixel 9 Pro Fold intègre un carré légèrement surélevé à l’arrière, contenant ses trois capteurs. Le Honor Magic V3 opte pour une disposition originale en octogone, mettant l’accent sur des finitions haut de gamme et une coque résistante aux traces de doigts. Le Samsung Galaxy Z Fold6 privilégie un îlot vertical épuré, tandis que le Galaxy Z Flip6 place ses deux capteurs horizontalement à côté de son écran externe.

Côté dimensions, le Honor Magic V3 est le plus fin, avec une épaisseur de seulement 4,35 mm déplié, et le Samsung Galaxy Z Flip6 est le plus léger avec ses 187 grammes. En revanche, le Google Pixel 9 Pro Fold est le plus lourd (257 grammes). En ce qui concerne la taille dépliée, le Honor Magic V3 est légèrement plus imposant avec une hauteur de 156,6 mm, contre 153,5 mm pour le Galaxy Z Fold6, 155,2 mm pour le Pixel Fold.

Tous ces modèles sont certifiés étanches. Le Google Pixel 9 Pro Fold et le Honor Magic V3 affichent une certification IPX8, ce qui garantit une immersion temporaire dans l’eau. Les Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 bénéficient d’une certification IP48, assurant une meilleure protection contre la poussière en plus d’une étanchéité similaire.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Chaque smartphone est équipé d’un processeur performant, mais leurs configurations diffèrent. Le Google Pixel 9 Pro Fold utilise le Google Tensor G4 couplé à 16 Go de RAM, offrant une grande fluidité pour les applications gourmandes. Le Honor Magic V3 intègre le Snapdragon 8 Gen 3, avec 12 Go de RAM extensibles par 12 Go supplémentaires grâce à la RAM Turbo, idéal pour le multitâche. Les Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 sont également équipés du Snapdragon 8 Gen 3, mais avec une version optimisée « For Galaxy » qui offre des performances spécifiques.

En termes de stockage, tous les smartphones proposent des capacités allant de 256 Go à 1 To selon les configurations, sauf le Pixel Fold qui se limite à 512 Go. Aucun ne permet d’étendre la mémoire avec une carte micro SD. En termes de puissance brute, le Snapdragon 8 Gen 3 du Honor Magic V3 et des modèles Samsung surpassent légèrement le Google Tensor G4 du Pixel Fold.

Les écrans pliants sont l’un des arguments majeurs de ces modèles. Le Honor Magic V3 offre un écran interne AMOLED de 7,92 pouces avec une luminosité maximale de 1750 cd/m², tandis que son écran externe mesure 6,43 pouces. Le Pixel Fold propose un écran interne de 8 pouces, légèrement plus lumineux avec un pic à 2700 cd/m², et un écran externe de 6,3 pouces. Les Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 se distinguent par leurs écrans ultra-lumineux (2600 cd/m²). Le Galaxy Z Fold6 dispose d’un écran interne de 7,6 pouces et externe de 6,3 pouces, tandis que le Galaxy Z Flip6 propose un écran principal de 6,7 pouces et un écran externe compact de 3,4 pouces.

En matière de fréquence de rafraîchissement, tous offrent une fluidité jusqu’à 120 Hz. Cependant, la plus grande luminosité et la taille du Pixel Fold le placent légèrement en tête pour l’écran interne, tandis que le Galaxy Z Flip6 excelle par son écran externe compact mais très performant.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Google Pixel 9 Pro Fold se dote d’un trio de capteurs arrière : un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement pour réduire les flous, un ultra grand-angle de 10,5 mégapixels et un téléobjectif de 10,8 mégapixels avec zoom optique 5x. À l’avant, un capteur selfie de 10 mégapixels offre des clichés nets. Le Honor Magic V3 se distingue par un capteur principal de 40 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif également de 50 mégapixels, mais avec un zoom optique plus modeste (3,5x). Les selfies sont pris en charge par un capteur de 20 mégapixels.

Le Samsung Galaxy Z Fold6 propose une configuration polyvalente avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Les selfies se font via deux capteurs : un de 10 mégapixels et un autre de 4 mégapixels sous l’écran pliant, pour une discrétion accrue. Le Samsung Galaxy Z Flip6, plus compact, dispose de deux capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le capteur selfie de 10 mégapixels complète cette configuration.

Pour la qualité globale des photos, le Honor Magic V3 se démarque par sa résolution élevée et ses capacités variées, suivi du Pixel Fold, qui excelle dans les téléobjectifs. Les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 offrent également de très bonnes performances, mais sont un peu moins spécialisés en zoom optique.

Tous les modèles sont compatibles 5G et prennent en charge la technologie NFC pour les paiements sans contact. En termes de Wi-Fi, le Pixel Fold et le Honor Magic V3 adoptent le Wi-Fi 7, offrant une connexion ultra-rapide, tandis que les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 se contentent du Wi-Fi 6E, un standard légèrement inférieur mais performant. En ce qui concerne le Bluetooth, tous utilisent la version 5.3, permettant une connexion rapide et stable avec des accessoires. Aucun modèle ne dispose d’une prise jack ou d’un émetteur infrarouge. Pour le lecteur d’empreintes digitales, tous les modèles l’intègrent sur le bouton de mise en veille, garantissant une utilisation intuitive et rapide.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Côté autonomie, le Honor Magic V3 se distingue avec une batterie de 5150 mAh, la plus grande capacité parmi les modèles comparés. Il est suivi par le Pixel Fold avec ses 4650 mAh et le Galaxy Z Fold6 avec 4400 mAh. Le Galaxy Z Flip6, avec sa batterie de 4000 mAh, est en retrait mais reste compétitif pour un modèle de format clapet. En termes de recharge, le Honor Magic V3 offre une charge rapide impressionnante de 66 W, assurant une pleine recharge en un temps record. Le Pixel Fold et les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 sont plus modestes avec respectivement 45 W et 25 W. Tous supportent la charge sans fil à 15 W, sauf le Honor Magic V3, qui reste discret sur ce point. Enfin, seul le Galaxy Z Flip6 propose une charge inversée, utile pour recharger des accessoires comme des écouteurs.

Chaque modèle se distingue dans des domaines spécifiques. Le Google Pixel 9 Pro Fold brille par son écran lumineux et ses performances en photographie, tandis que le Honor Magic V3 se démarque par sa finesse, sa puissance et sa batterie. Les Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 séduisent par leur polyvalence et leurs designs aboutis, avec une mention spéciale pour la compacité du Flip6. Votre choix dépendra de vos priorités, qu’il s’agisse de photographie, d’autonomie ou de design.