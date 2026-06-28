Soldes : 3 smartphones Premium de l’an dernier à s’offrir d’urgence au prix du milieu de gamme

Le design est beaucoup mis en avant par les marques pour leurs modèles Premium. Or chacun peut voir ses préférences. Sachez donc que le Samsung Galaxy S25 reprend l'esthétique minimaliste désormais caractéristique des appareils haut de gamme de Samsung. Les trois capteurs photo sont intégrés individuellement au dos, directement sur la coque, sans véritable module photographique. Les profils sont plats et le châssis associe aluminium et verre pour offrir une sensation particulièrement soignée en main.

Le Google Pixel 9 Pro adopte pour sa part une approche très différente avec sa célèbre barre photographique horizontale qui traverse l'intégralité de la partie supérieure de la coque arrière. Ses tranches plates en aluminium renforcent son aspect moderne.

L'Apple iPhone 16e privilégie une conception plus épurée avec un unique capteur photo principal intégré dans un module discret, associé à des tranches plates en aluminium.

Le Galaxy S25 est proposé dans les coloris Bleu Glacial, Menthe, Bleu Marine, Argent Ombre ainsi que dans plusieurs teintes exclusives selon les canaux de distribution. Le Pixel 9 Pro est disponible en Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Quartz Rose. L'iPhone 16e se décline quant à lui en Noir et Blanc.

En matière de dimensions, le Galaxy S25 est le plus compact avec son écran de 6,2 pouces, tandis que le Pixel 9 Pro est légèrement plus imposant. Le plus léger est l'iPhone 16e avec ses 167 grammes environ, alors que le Pixel 9 Pro est le plus lourd avec près de 199 grammes.

Les trois smartphones bénéficient d'une certification IP68 garantissant une excellente résistance à l'eau et à la poussière, un équipement devenu incontournable dans cette catégorie.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, ces trois appareils disposent de plateformes particulièrement performantes. Le Samsung Galaxy S25 embarque le processeur Exynos 2500 associé à 12 Go de mémoire vive ainsi qu'à des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

Le Google Pixel 9 Pro utilise le processeur Google Tensor G4 épaulé par 16 Go de RAM et des configurations de stockage allant de 128 Go à 1 To. L'Apple iPhone 16e repose sur la puce Apple A18 associée à 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

Aucun de ces smartphones ne permet l'extension du stockage via une carte microSD, un choix désormais généralisé sur le segment Premium.

En matière de puissance brute, le Galaxy S25 et son Exynos 2500 prennent une bonne place pour assurer la fluidité, se montrant particulièrement efficaces dans les jeux et les applications exigeantes. L'iPhone 16e suit de très près grâce à l'excellente efficacité de la puce A18 et à l'optimisation d'iOS.

Le Pixel 9 Pro complète ce classement sur le plan purement technique, même si ses performances restent largement suffisantes pour toutes les utilisations actuelles et futures, notamment pour les calculs d'IA. Dans les faits, ces trois smartphones disposent d'une réserve de puissance qui leur permettra de rester performants pendant de nombreuses années.

L'écran représente également un domaine où les anciens flagships conservent une avance significative sur le milieu de gamme. Le Samsung Galaxy S25 dispose d'une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces affichant une définition Full HD+, une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 cd/m². Le Google Pixel 9 Pro embarque un écran LTPO OLED Super Actua de 6,3 pouces affichant une définition de 2856 x 1280 pixels, une fréquence adaptative comprise entre 1 et 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale pouvant atteindre 3000 cd/m².

L'iPhone 16e propose une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces affichant une définition précise de 2556 x 1179 pixels. En revanche, contrairement aux deux autres modèles, sa fréquence de rafraîchissement reste limitée à 60 Hz.

Les trois smartphones adoptent un écran plat. Pour la qualité globale de l'affichage, le Pixel 9 Pro occupe la première place grâce à sa très forte luminosité et à sa définition élevée. Le Galaxy S25 arrive juste derrière avec une dalle extrêmement homogène et particulièrement fluide.

L'iPhone 16e ferme la marche en raison de son absence de rafraîchissement à 120 Hz, même si la qualité colorimétrique demeure excellente.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie demeure l'un des principaux arguments des anciens modèles Premium. Le Samsung Galaxy S25 intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x ainsi qu'un capteur frontal de 12 mégapixels.

Le Google Pixel 9 Pro dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x. La caméra selfie atteint 42 mégapixels. L'Apple iPhone 16e adopte une configuration plus simple avec un unique capteur principal Fusion de 48 mégapixels accompagné d'une caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels.

Pour la qualité photographique globale, le Pixel 9 Pro prend l'avantage grâce à sa polyvalence et à son téléobjectif périscopique particulièrement performant. Le Galaxy S25 arrive en deuxième position avec une expérience photo très homogène et des résultats fiables dans la plupart des situations. L'iPhone 16e ferme ce classement, principalement en raison de l'absence d'ultra grand-angle et de téléobjectif matériels dédiés, même si son capteur principal produit des clichés de grande qualité. Les deux autres s’avèrent plus polyvalents.

En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le NFC ainsi que l'eSIM. Le Galaxy S25 et le Pixel 9 Pro sont compatibles Wi-Fi 7 et disposent d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. L'iPhone 16e s'appuie quant à lui sur une compatibilité Wi-Fi 6E moderne et sur la technologie Face ID pour l'authentification biométrique sécurisée.

Aucun de ces modèles ne propose de prise audio jack ni d'émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L'autonomie constitue un autre domaine où ces anciens flagships restent particulièrement compétitifs. Le Samsung Galaxy S25 est équipé d'une batterie de 4000 mAh compatible avec une recharge filaire de 25 W et une recharge sans fil de 15 W. Le Google Pixel 9 Pro dispose d'une batterie de 4700 mAh compatible avec une recharge rapide filaire de 27 W ainsi qu'avec la recharge sans fil jusqu'à 21 W avec le Pixel Stand. L'Apple iPhone 16e intègre une batterie d'environ 4005 mAh compatible avec une recharge filaire pouvant atteindre environ 30 W ainsi qu'avec la recharge sans fil Qi.

En pratique, le Pixel 9 Pro offre une autonomie importante grâce à sa batterie généreuse et à ses optimisations logicielles, même si cette donnée varie naturellement selon les usages. Le Galaxy S25 propose également une endurance solide malgré une capacité plus modeste. L'iPhone 16e bénéficie quant à lui de l'excellent ratio d'efficacité énergétique de la puce A18 couplée à son écran 60 Hz.

Les trois modèles disposent donc d'une autonomie adaptée à une utilisation intensive quotidienne. C'est précisément cette combinaison entre performances, matériaux Premium, suivi logiciel prolongé et baisse sensible des prix qui fait des anciens smartphones haut de gamme les véritables vedettes des soldes.