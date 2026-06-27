Soldes d’été 2026 : notre sélection des 3 smartphones incontournables qui passent sous la barre des 300 €

Le design de ces trois smartphones illustre des philosophies différentes et permettent d’affirmer leur identité. Le Samsung Galaxy A37 reprend les codes désormais bien établis du constructeur sud-coréen avec trois capteurs photo intégrés individuellement au dos de l’appareil, sans module photographique proéminent. Ses profils plats renforcent l’impression de modernité et facilitent la prise en main.

Le Google Pixel 9a abandonne pour sa part la traditionnelle barre photo horizontale des précédents Pixel au profit d’un bloc photo très discret, pratiquement affleurant au dos de l’appareil. Ses tranches rectilignes et plates participent également à son aspect épuré.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro adopte une approche plus démonstrative avec un imposant module rectangulaire installé dans l’angle supérieur gauche de la coque arrière, associé lui aussi à des profils plats.

Le Pixel 9a est le plus compact de cette sélection avec sa dalle de 6,3 pouces et son poids d’environ 186 grammes. Le Redmi Note 15 Pro est en revanche le plus grand avec sa diagonale de 6,67 pouces pour un poids d’environ 195 grammes. Le Pixel 9a est proposé dans les coloris Noir Volcanique, Porcelaine, Iris et Rose Pivoine.

Le Redmi Note 15 Pro est disponible en Noir, Bleu Glacier et Gris Titane. Quant au Galaxy A37, il est décliné selon les marchés dans des teintes sobres et pastel.

En matière de résistance, le Pixel 9a bénéficie d’une certification IP67 contre l’eau et la poussière. Le Redmi Note 15 Pro est certifié IP65, tandis que le Galaxy A37 dispose d’une certification IP67 selon les versions, garantissant une excellente protection contre les aléas du quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, ces trois smartphones proposent des plateformes suffisamment performantes pour répondre aux besoins actuels. Le Google Pixel 9a embarque le processeur Google Tensor G4 associé à 8 Go de mémoire vive ainsi qu’à 128 Go ou 256 Go de stockage interne fixe (non extensible par carte microSD). Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro utilise un processeur MediaTek Dimensity de série 7000-Ultra hautement optimisé, accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM et de capacités de stockage de 256 Go ou 512 Go. Il conserve la possibilité d’étendre le stockage via une carte microSD grâce à son emplacement hybride.

Le Samsung Galaxy A37 repose sur une plateforme Exynos dédiée de dernière génération, associée à 6 Go ou 8 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go de stockage extensible par microSD. En matière de puissance brute et d'expérience globale, le Google Pixel 9a prend l’avantage grâce aux performances du Tensor G4 et à l’excellente optimisation logicielle de Google sous Android.

Le Redmi Note 15 Pro arrive juste derrière avec sa configuration mémoire généreuse particulièrement adaptée au multitâche et aux jeux. Le Galaxy A37 complète ce classement avec des performances fluides et équilibrées qui conviendront parfaitement à une utilisation quotidienne classique.

L’écran est l’un des principaux arguments de ces trois appareils. Le Google Pixel 9a est équipé d’une dalle OLED de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale très importante.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition très fine en 1,5K (2712 x 1220 pixels), un rafraîchissement fluide à 120 Hz et une luminosité maximale supérieure au Pixel 9a. Le Samsung Galaxy A37 adopte pour sa part une dalle Super AMOLED d’environ 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une forte luminosité adaptée à une utilisation extérieure.

Aucun de ces smartphones ne propose d’écran incurvé, un choix qui facilite grandement la pose d’un verre trempé de protection.

Pour la qualité globale de l’affichage, le Redmi Note 15 Pro occupe la première place grâce à sa définition supérieure et à sa grande diagonale. Le Pixel 9a suit de très près avec sa calibration colorimétrique de référence, tandis que le Galaxy A37 complète ce classement avec une dalle très homogène et contrastée, idéale pour la vidéo.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, le Google Pixel 9a mise sur l’efficacité computationnelle. Il dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels.

La caméra frontale affiche également 13 mégapixels. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro intègre un capteur principal impressionnant de 200 mégapixels stabilisé optiquement (OIS), associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur selfie de 32 mégapixels. Le Samsung Galaxy A37 s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels (OIS) complété par un ultra grand-angle et un capteur macro, ainsi qu’une caméra frontale haute définition.

Malgré une définition inférieure sur le papier, le Pixel 9a s'impose à la première place grâce au traitement d’image de Google, particulièrement performant en portrait, en traitement d'image par IA et en photographie nocturne.

Le Redmi Note 15 Pro prend la deuxième position grâce à la polyvalence de son capteur de 200 mégapixels idéal pour les zooms numériques par recadrage. Le Galaxy A37 ferme la marche avec des résultats homogènes et polyvalents au quotidien.

En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le Bluetooth moderne et le NFC pour les paiements sans contact. Le Redmi Note 15 Pro est compatible Wi-Fi 6, dispose de son traditionnel émetteur infrarouge sur la tranche supérieure et intègre un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le Google Pixel 9a prend en charge le Wi-Fi 6E et dispose lui aussi d’un lecteur d’empreintes intégré sous la dalle. Le Samsung Galaxy A37 est compatible avec le Wi-Fi 6 et embarque également un capteur biométrique sous son écran Super AMOLED. Aucun de ces modèles ne dispose d’une prise audio jack, un choix désormais standard sur ce segment.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie demeure un critère déterminant dans cette gamme de prix. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro embarque une batterie haute densité de 6500 mAh compatible avec une charge rapide efficace de 45 W. Cette capacité particulièrement généreuse lui permet de proposer l’endurance brute la plus importante de ce comparatif.

Le Google Pixel 9a dispose d’une batterie de 5100 mAh compatible avec une recharge filaire de 23 W ainsi qu’avec la recharge sans fil Qi à 7,5 W. Le Samsung Galaxy A37 s’appuie sur une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 45 W.

Si vous cherchez avant tout l’endurance brute, le Redmi Note 15 Pro apparaît comme le candidat le plus costaud. Le Pixel 9a conserve néanmoins un argument unique dans cette catégorie grâce à l’intégration de sa recharge sans fil et à l’excellente optimisation énergétique de son processeur Tensor G4.

Enfin, le Galaxy A37 offre un compromis particulièrement équilibré entre endurance, rapidité de recharge à 45 W et la stabilité de son interface logicielle, ce qui en fait une option très sérieuse pour profiter des promotions sous la barre des 300 €.

