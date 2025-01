Soldes : faut-il mieux se tourner vers le OnePlus 13 ou le OnePlus 13R ?

Le design des OnePlus 13 et OnePlus 13R repose sur un châssis en aluminium et un dos en verre, à l’exception de la version bleue du OnePlus 13, qui se distingue par un revêtement en similicuir doux au toucher. Les capteurs photo des deux modèles sont organisés dans un cercle situé dans le coin supérieur gauche au dos. Le cercle est noir au centre pour les finitions noires des deux smartphones, argent pour la version argentée du OnePlus 13R, et blanc pour les versions blanche et bleue du OnePlus 13. Dans tous les cas, le design reste minimaliste et moderne, avec des profils plats pour les deux appareils. On note également la présence du bouton Alert Slider sur chaque modèle, permettant de passer rapidement d’un mode de sonnerie à l’autre.

En termes de dimensions, le OnePlus 13R est légèrement plus compact, avec une hauteur de 161,7 mm contre 162,9 mm pour le OnePlus 13. Toutefois, le 13R est aussi plus fin, avec une épaisseur de 8 mm, contre 8,5 mm pour les finitions noire et blanche du OnePlus 13, et 8,9 mm pour sa version bleue. Côté poids, le 13R est également plus léger avec 206 grammes, alors que le OnePlus 13 pèse entre 210 et 213 grammes selon les finitions.

Concernant les coloris, le OnePlus 13R est proposé en noir ou argent, tandis que le OnePlus 13 est disponible en noir, blanc ou bleu. En ce qui concerne l’étanchéité, les deux smartphones bénéficient de la certification IP65, ce qui leur permet de résister aux projections d’eau et à la poussière, mais pas à une immersion prolongée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, le OnePlus 13R embarque le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible. De son côté, le OnePlus 13 pousse encore plus loin avec le processeur Snapdragon 8 Elite, une version plus performante, et propose deux configurations : 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Aucun des deux modèles ne permet d’ajouter une carte micro SD, mais leurs capacités de stockage internes devraient suffire à la plupart des utilisateurs.

En termes de puissance brute, le OnePlus 13, grâce à son Snapdragon 8 Elite, se place au-dessus du 13R. Cela en fait une option plus performante pour les tâches exigeantes, comme le jeu ou le montage vidéo. Toutefois, pour une utilisation quotidienne, les deux appareils se montrent extrêmement fluides et réactifs.

Les deux smartphones proposent des écrans AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant des animations fluides et une excellente réactivité grâce à un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. La taille de l’écran diffère légèrement : le OnePlus 13R dispose d’un écran de 6,78 pouces, tandis que le OnePlus 13 offre une diagonale légèrement supérieure de 6,82 pouces. Les deux écrans atteignent une luminosité impressionnante de 4500 cd/m² dans certaines conditions et prennent en charge les technologies HDR10+ et Dolby Vision, offrant une expérience visuelle immersive.

Cependant, le OnePlus 13 se distingue par une définition plus élevée, avec une résolution de 1440 x 3168 pixels contre 1264 x 2780 pixels pour le 13R. Cela se traduit par une image encore plus nette et détaillée sur le OnePlus 13. En outre, son écran est protégé par la technologie Ceramic Guard, réputée plus résistante que le Gorilla Glass GG7i du OnePlus 13R.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le module photo principal des deux smartphones est composé de trois capteurs. Sur le OnePlus 13R, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x. Quant au OnePlus 13, il propose également un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, mais avec un ultra grand-angle et un téléobjectif également de 50 mégapixels, ce dernier offrant un zoom optique 3x, plus performant pour capturer des détails à distance.

Côté selfies, le OnePlus 13 se démarque encore une fois avec un capteur frontal de 32 mégapixels, contre seulement 16 mégapixels pour le 13R. Cela fait du OnePlus 13 un choix privilégié pour les amateurs de selfies et les créateurs de contenu.

En termes de connectivité, les deux modèles sont compatibles avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, et disposent de la technologie NFC. Aucun des deux ne possède de prise jack, mais tous deux intègrent des haut-parleurs stéréo de haute qualité. Les lecteurs d’empreintes digitales sont positionnés sous l’écran pour une utilisation pratique, et la présence d’un émetteur infrarouge sur chaque modèle permet de les utiliser comme télécommandes universelles.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les deux smartphones partagent une batterie de 6000 mAh, promettant une autonomie solide. Cependant, la durée réelle varie selon les usages et les optimisations spécifiques du processeur et de l’écran. Côté recharge, le OnePlus 13 prend l’avantage grâce à une charge filaire rapide de 100 watts, contre 80 watts pour le 13R. De plus, le OnePlus 13 supporte la charge sans fil à 50 watts et la charge inversée à 10 watts, des fonctionnalités absentes sur le 13R.

Verdict : lequel choisir ?

Le choix entre le OnePlus 13 et le OnePlus 13R dépendra de vos priorités. Si vous recherchez des performances de pointe, un écran de meilleure résolution et des options avancées comme la charge sans fil, le OnePlus 13 est un choix évident. En revanche, si vous préférez un appareil plus léger, légèrement plus compact, et tout de même très performant, le OnePlus 13R offre un excellent rapport qualité-prix.