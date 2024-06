Top 3 des smartphones pas chers à moins de 400 € du mois de juin avec le Samsung Galaxy A55, le Xiaomi Poco F6 et le Google Pixel 8a

Le design des smartphones joue un rôle crucial dans l’expérience utilisateur. Le Google Pixel 8a présente un design distinctif avec ses capteurs photo intégrés dans une barre horizontale occupant toute la largeur de l’appareil. Disponible en bleu, vert, noir ou blanc, son cadre en verre ajoute une touche de sophistication et assure une prise en main agréable grâce à ses dimensions de 152,1 mm de hauteur, 72,7 mm de largeur et 8,9 mm d’épaisseur, pour un poids de 188 grammes.

Le POCO F6 opte pour un design avec des capteurs photo alignés verticalement sur la partie supérieure du dos, intégrés dans deux cercles légèrement proéminents. Ce modèle, en noir ou blanc, présente un cadre en plastique et une plaque arrière lisse qui ne retient pas les empreintes digitales. Avec des dimensions de 160,5 mm de hauteur, 74,4 mm de largeur et 7,8 mm d’épaisseur, pour un poids de 179 grammes, il est léger et ergonomique. Le Samsung Galaxy A55, avec ses coloris bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), arbore un dos en verre et un cadre en métal, conférant une robustesse et une élégance remarquables. Les capteurs photo semblent posés sur la coque de manière épurée. Ses dimensions sont de 161,1 mm de hauteur, 77,4 mm de largeur et 8,2 mm d’épaisseur, pour un poids de 213 grammes, ce qui en fait le plus grand et le plus lourd des trois modèles. Le Google Pixel 8a, avec ses 152,1 mm de hauteur, 72,7 mm de largeur et 8,9 mm d'épaisseur, pour un poids de 188 grammes, est compact et léger, ce qui le rend facile à manipuler et à transporter.

L’autonomie est un critère déterminant se servir de son mobile le plus longtemps possible. Le Google Pixel 8a est équipé d’une batterie de 4500 mAh, capable de supporter une charge de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, bien qu'il ne supporte pas la charge inversée. Le POCO F6, avec sa batterie de 5000 mAh, supporte une charge rapide impressionnante de 90 watts, bien qu'il ne propose ni charge sans fil ni charge inversée. Cette capacité de charge rapide est un avantage significatif pour les utilisateurs recherchant une recharge rapide et efficace. Le Samsung Galaxy A55 dispose également d'une batterie de 5000 mAh, supportant une charge de 25 watts. Comme le POCO F6, il ne propose ni charge sans fil ni charge inversée, mais sa capacité de batterie élevée garantit une bonne autonomie.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Google Pixel 8a est équipé du processeur Tensor G3, avec 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d’extension via carte micro SD. Le POCO F6 utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, avec des options de 8 Go ou 12 Go de RAM, et un stockage de 256 Go ou 512 Go, sans extension micro SD. Le Samsung Galaxy A55, avec son processeur Exynos 1480, offre 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, avec la possibilité d’ajouter une carte mémoire micro SD.

Tous ces Smartphones à moins de 400€ disposent d'écrans AMOLED, offrant des couleurs vives et des contrastes profonds. Le Pixel 8a propose un écran de 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 1400 cd/m² et une définition de 1080x2400 pixels. Le POCO F6 se distingue avec un écran plus grand de 6,67 pouces, une luminosité maximale de 1200 cd/m² (2400 cd/m² en usage maximal) et une définition de 1220x2712 pixels, offrant une expérience visuelle immersive. Le Galaxy A55, avec son écran de 6,6 pouces, propose une luminosité maximale de 1000 cd/m² et une définition de 1080x2400 pixels. Tous les écrans supportent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité dans les animations et les transitions.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Google Pixel 8a est équipé de deux capteurs photo : un principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur selfie est de 13 mégapixels. Le POCO F6 propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur selfie de 20 mégapixels. Le Samsung Galaxy A55 dispose de trois capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur selfie est de 32 mégapixels.

Tous les modèles sont compatibles avec la 5G et disposent du NFC. Le Pixel 8a et le Galaxy A55 supportent le Wi-Fi 6E, tandis que le Poco F6 supporte le Wi-Fi 6. Tous les smartphones utilisent le Bluetooth 5.3, à l’exception du Poco F6 qui utilise le Bluetooth 5.4. Aucun des smartphones ne possède une prise jack, mais le POCO F6 dispose d’un émetteur infrarouge, utile pour transformer le téléphone en télécommande universelle. Le Pixel 8a et le Galaxy A55 sont certifiés IP67 pour l’étanchéité, tandis que le POCO F6 a une certification IP54, offrant une protection moindre contre les éclaboussures et la poussière.

En conclusion, le POCO F6 se distingue par sa puissance, sa capacité de charge rapide et son écran immersif, en faisant un excellent choix pour ceux recherchant des performances élevées. Le Google Pixel 8a, avec ses mises à jour Android garanties et ses fonctionnalités équilibrées, est idéal pour les utilisateurs à la recherche de fiabilité et de longévité. Le Samsung Galaxy A55, avec sa capacité d'extension de stockage et sa bonne configuration photo, offre un bon rapport qualité/prix pour ceux qui privilégient la polyvalence et la qualité d'image.