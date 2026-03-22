Trois consoles portables qui sont en fait des smartphones !

Commençons tout de suite par les capacités techniques des trois smartphones comparés dans cet article avec les performances puisque c’est cela dont on a besoin pour jouer dans les meilleures conditions.

Dans ce domaine, les trois smartphones incarnent le haut du panier mais avec quelques différences tout de même. Ainsi, le Asus ROG Phone 9 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite accompagné de 12 Go à 24 Go de RAM et d’un stockage pouvant atteindre 1 To, sans possibilité d’extension via micro SD.

Le RedMagic 11 Pro utilise également une version optimisée du Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec un système de refroidissement liquide, et propose jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, lui aussi sans extension.

En face, l’iPhone 17 Pro Max repose sur la puce Apple A19 Pro, couplée à 12 Go de RAM et des capacités de stockage allant jusqu’à 1 To, sans port micro SD.

En pratique, l’iPhone domine en puissance brute et en optimisation logicielle, notamment sur les jeux exigeants. Toutefois, le RedMagic 11 Pro se montre redoutable sur la durée grâce à son refroidissement actif, ce qui lui permet de maintenir des performances élevées plus longtemps. Le ROG Phone 9, quant à lui, offre un excellent compromis entre puissance et stabilité.

S’agissant des écrans, un élément des plus importants pour profiter d’une belle expérience visuelle, sachez que les différences sont également notables. En effet, le Asus ROG Phone 9 intègre une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz en mode gaming et une luminosité maximale élevée, offrant une expérience très fluide. Le RedMagic 11 Pro propose une dalle AMOLED de taille équivalente avec un taux de 144 Hz, légèrement inférieur mais toujours adapté au jeu intensif, et une luminosité comparable. Notez que c’est le seul des trois à proposer un affichage sur toute la surface notamment grâce à une caméra frontale installée sous l’écran et ne gênant pas du tout. L’Asus a un poinçon et l’iPhone 17 Pro Max sa fameuse barre dynamique.

Ce dernier, quant à lui, dispose d’un écran OLED LTPO de 6,9 pouces avec un taux adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, mais compensé par une luminosité particulièrement élevée et une calibration très précise des couleurs. Les écrans des modèles gaming sont parfaitement plats, favorisant la précision tactile, tandis que celui de l’iPhone reste également plat mais avec des bordures extrêmement fines.

En définitive, pour la fluidité pure, le ROG Phone 9 domine, suivi du RedMagic 11 Pro, tandis que l’iPhone 17 Pro Max s’impose pour la qualité d’affichage globale et la gestion dynamique du taux de rafraîchissement.

Lequel est le plus stylé ?

Le style peut aussi avoir son importance. Ainsi, le design de ces trois appareils traduit clairement leur orientation. Le Asus ROG Phone 9 adopte une esthétique résolument gaming avec un bloc photo horizontal intégré dans une zone anguleuse à l’arrière, accompagnée d’éléments lumineux personnalisables. Ses tranches sont légèrement plates afin de faciliter la prise en main en mode paysage.

De son côté, le RedMagic 11 Pro conserve un dos plus épuré mais intègre ses capteurs photo parfaitement intégrés, sans excroissance marquée, ce qui lui permet de rester stable posé à plat. Ses bords sont également plats, renforçant son ergonomie pour le jeu prolongé. Notez le style particulièrement léché de ce modèle notamment ave son système de refroidissement liquide visible.

En revanche, l’iPhone 17 Pro Max, dans un style plus classique, opte pour un module photo en relief, avec trois capteurs disposés en triangle, signature visuelle de la marque. Ses tranches sont plates avec une finition très soignée.

Concernant les coloris, le ROG Phone 9 propose des teintes sombres avec effets RGB, le RedMagic 11 Pro mise sur des versions translucides ou métalliques, tandis que l’iPhone 17 Pro Max se décline en finitions sobres comme noir, argent, bleu ou titane.

En termes de gabarit, l’iPhone est le plus grand et le plus lourd, dépassant les 230 grammes, tandis que le RedMagic est légèrement plus léger et le ROG Phone se situe entre les deux. Enfin, en matière d’étanchéité, l’iPhone 17 Pro Max et le Asus ROG Phone 9 sont certifiés IP68, garantissant une étanchéité complète, alors que le RedMagic 11 Pro propose une résistance limitée aux éclaboussures, en rapport avec son système de refroidissement actif.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois appareils n’affichent pas les mêmes priorités d’autant que l’on ne pas vraiment miser sur ce domaine vu qu’on va surtout les utiliser pour jouer. Cependant, il faut reconnaître qu’ils sont loin d’être incapable. En termes de configuration pure, le Asus ROG Phone 9 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 32 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 32 mégapixels.

Le RedMagic 11 Pro propose une configuration proche avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur secondaire plus modeste, ainsi qu’un capteur selfie sous l’écran de 16 mégapixels.

L’iPhone 17 Pro Max, en revanche, figure au-dessus du lot, misant sur un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique également de 48 mégapixels, complété par un capteur frontal de 12 mégapixels. Ainsi, en termes de qualité globale, l’iPhone domine grâce à sa polyvalence et son traitement logiciel avancé.

Concernant la connectivité, les trois modèles sont compatibles Wi-Fi 7, garantissant des débits élevés. Ils intègrent tous la 5G, mais aucun ne propose de prise audio jack, sauf le ROG Phone 9 qui conserve cet avantage pour les joueurs.

Le RedMagic 11 Pro se démarque avec un système de gâchettes tactiles et un ventilateur intégré, tandis que le ROG Phone propose également des accessoires dédiés. Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran pour les modèles Android, ce qui est pratique, tandis que l’iPhone utilise la reconnaissance faciale avancée.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère essentiel pour un usage gaming. Le Asus ROG Phone 9 intègre une batterie de 5800 mAh, ce qui lui permet d’offrir une excellente endurance, bien que celle-ci varie selon l’intensité des sessions de jeu. Le RedMagic 11 Pro va encore plus loin avec une batterie de 7500 mAh, lui conférant potentiellement la meilleure autonomie du trio, notamment en usage prolongé.

L’iPhone 17 Pro Max, avec une batterie estimée autour de 5088 mAh, mise davantage sur l’optimisation logicielle pour tenir une journée complète.

En matière de recharge, le RedMagic 11 Pro prend l’avantage avec une charge rapide dépassant les 80 W, suivi du ROG Phone 9 avec environ 65 W. L’iPhone 17 Pro Max reste plus conservateur avec une recharge filaire autour de 30 W. En revanche, ce dernier propose la recharge sans fil MagSafe, tout comme le ROG Phone 9, tandis que le RedMagic en est dépourvu. Ainsi, pour l’endurance pure, le RedMagic domine, tandis que l’iPhone conserve un avantage en polyvalence de recharge.

