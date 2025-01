Le Honor Magic7 Lite 5G : l'alliance parfaite entre performance et élégance

Fiche technique

Écran AMOLED 6,78 pouces incurvé, 1200 x 2652 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

8 Go de mémoire vive extensibles

256 Go d’espace de stockage interne non extensible

Capteur photo de 108+5 mégapixels

Capteur à l’avant : 16 mégapixels

Batterie : 6600 mAh, charge 66W

Système : Android 14 avec surcouche logicielle MagicOS 8.0

Protection : IP53

Design

Le Honor Magic7 Lite 5G impressionne dès le premier regard par son design sophistiqué qui évoque clairement le segment premium. L'appareil adopte une approche minimaliste avec ses dimensions contenues (162,8 x 75,5 x 8 mm) et son poids maîtrisé de 189 grammes, ce qui en fait l'un des smartphones les plus fins de sa catégorie.

La face arrière du téléphone attire immédiatement l'attention avec son module photo circulaire aux finitions crénelées, rappelant les codes de l'horlogerie de luxe. Cette signature visuelle distinctive s'intègre harmonieusement dans le design global, créant une esthétique unique sur le marché. Le traitement anti-traces de doigts appliqué sur la surface arrière remplit efficacement son rôle, mais la finition ultra-brillante rend l'appareil particulièrement glissant.

Les bordures du smartphone bénéficient d'un traitement brillant assorti à la teinte générale de l'appareil, disponible en noir ou violet. Les boutons physiques, subtilement intégrés dans le profil du téléphone, profitent d'un léger décrochage qui améliore leur accessibilité tout en préservant l'harmonie des lignes. Cette attention aux détails témoigne du soin apporté à la conception.

En termes de connectivité, le Magic7 Lite 5G dispose d'un arsenal complet avec la 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.1 et le NFC. La présence d'une prise jack 3,5 mm constitue un avantage certain pour les utilisateurs d'écouteurs filaires, tandis que le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran se montre réactif malgré son positionnement très bas, à seulement 1 cm du bord inférieur.

Le système audio stéréo offre une expérience sonore équilibrée, bien que les performances en termes de basses restent limitées, comme souvent sur ce segment. La certification IP53 assure une protection basique contre les éclaboussures et la poussière, sans toutefois égaler la résistance des modèles haut de gamme certifiés IP68.

La finesse exceptionnelle de 8 mm, si elle participe à l'élégance générale du téléphone, peut paradoxalement compliquer la prise en main, particulièrement pour les utilisateurs aux grandes mains. Cette caractéristique, combinée à la surface glissante, rend l'utilisation d'une coque de protection quasi indispensable pour une manipulation plus sûre au quotidien.

Les finitions impeccables et l'attention portée aux détails donnent véritablement l'impression de tenir en main un smartphone haut de gamme, positionnant ainsi le Magic7 Lite 5G comme une alternative séduisante aux modèles premium traditionnels.

L'écran

Le Honor Magic7 Lite 5G arbore un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces qui impressionne dès le premier regard. Sa définition de 1200 x 2652 pixels offre une densité d'affichage remarquable, garantissant une netteté exemplaire des textes et des images. La dalle bénéficie d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, couplée à un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant une fluidité exceptionnelle dans la navigation quotidienne.

L'une des caractéristiques les plus marquantes de cet écran réside dans sa luminosité maximale pouvant atteindre 4000 cd/m² sous certaines conditions. Cette performance place le Magic7 Lite parmi les smartphones les plus lumineux du marché, surpassant même certains modèles haut de gamme comme le Samsung Galaxy S24 (2600 cd/m²) ou le Google Pixel 8 (2400 cd/m²). En pratique, cette luminosité exceptionnelle garantit une lisibilité parfaite en plein soleil, même dans les conditions les plus exigeantes.

La technologie AMOLED utilisée délivre des contrastes infinis et des noirs profonds, caractéristiques de cette technologie. La compatibilité HDR10 enrichit l'expérience visuelle lors du visionnage de contenus compatibles, offrant une plage dynamique étendue et des couleurs plus riches. Les réglages de l'écran permettent une personnalisation poussée, avec plusieurs modes d'affichage préréglés : Vif ou Normal, ce dernier offrant une reproduction plus fidèle des couleurs.

La protection de l'écran n'est pas en reste avec la technologie Honor Ultra-Bounce Anti-Drop en version améliorée notamment par rapport à son prédécesseur. On est ainsi à l’abri des rayures et des chocs. Nos tests ont confirmé cette robustesse, l'écran résistant remarquablement bien aux aléas du quotidien.

L'interface tactile se montre particulièrement réactive grâce au taux d'échantillonnage de 240 Hz. Que ce soit pour le gaming ou la navigation quotidienne, la précision et la rapidité des interactions tactiles sont au rendez-vous. Les animations sont fluides et naturelles, sans aucun décalage perceptible.

Les bordures d'écran incurvées, bien que visuellement séduisantes, peuvent occasionner quelques très légers reflets parasites et des touches fantômes lors de la manipulation du téléphone. Cependant, Honor a bien travaillé l'optimisation logicielle pour limiter ces désagréments, avec notamment une fonction de rejet des touches accidentelles sur les bords.

En comparaison avec ses concurrents directs, comme le Xiaomi Redmi Note 13 Pro ou le Samsung Galaxy A54, l'écran du Magic7 Lite se démarque principalement par sa luminosité maximale exceptionnelle et sa technologie de protection avancée. Seul le Realme GT Neo 5 propose des caractéristiques similaires dans cette gamme de prix, mais avec une luminosité maximale légèrement inférieure.

La calibration des couleurs par défaut tend vers des teintes légèrement saturées, typiques des smartphones Android de cette gamme, mais reste agréable à l'œil. Les options de personnalisation permettent d'ajuster finement la température des couleurs selon ses préférences, une fonctionnalité particulièrement appréciable pour les utilisateurs exigeants.

Le système et les applications

Le Honor Magic7 Lite est équipé d'Android 14 avec la surcouche MagicOS 8.0. La politique de mises à jour du constructeur s'est considérablement améliorée, avec désormais 6 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Cette nouvelle politique s'aligne sur les standards les plus élevés du marché, égalant Samsung sur ses modèles milieu de gamme, et anticipant les futures réglementations européennes.

L'interface MagicOS 8.0 se distingue par son organisation particulière des notifications et du centre de contrôle, accessibles en glissant depuis les bords supérieurs gauche ou droit de l'écran. La navigation est fluide et intuitive, avec une gestion efficace du multitâche grâce aux 8 Go de RAM, extensibles virtuellement de 8 Go supplémentaires via la technologie Honor RAM Turbo.

Parmi les applications préinstallées, on trouve Amazon Music, App Market, Block Blast!, Booking.com, Boutique Amazon, Facebook, ReelShort, TikTok, Trip.com, WPS Office, ainsi que les applications Google et Honor. Le système et les applications préinstallées occupent environ 32 Go d'espace de stockage sur les 256 Go théoriquement disponibles.

L'intelligence artificielle est présente à travers plusieurs fonctionnalités :

- Magic Capsule : affiche les icônes d'applications fréquentes à côté du capteur photo frontal

- Portail magique : permet de faire glisser du contenu vers différentes applications

- Dossier « Suggestion IA » : regroupe les applications les plus utilisées

- AI Eraser : fonction de retouche photo permettant d'effacer des éléments indésirables

- Optimisation intelligente de la batterie : permet jusqu'à 50 minutes d'utilisation avec seulement 2% de batterie restante

Les performances

Le Honor Magic7 Lite 5G est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, accompagné de 8 Go de RAM, extensibles à 16 Go grâce à la technologie de RAM virtuelle. Le stockage interne de 256 Go ne peut malheureusement pas être étendu, l'appareil ne disposant pas de slot pour carte micro SD. Sur ces 256 Go, environ 32 Go sont donc occupés par le système et les applications préinstallées.

En termes de performances brutes, le Snapdragon 6 Gen 1 se positionne dans le milieu de gamme, offrant des performances honorables mais loin de pouvoir rivaliser avec les processeurs haut de gamme comme le Snapdragon 8 Gen 3. Face à ses concurrents directs comme le Samsung Galaxy A54 (Exynos 1380) ou le Redmi Note 13 Pro (Dimensity 7200 Ultra), le Magic7 Lite affiche des performances similaires, avec un léger avantage dans certaines tâches grâce à son architecture optimisée.

Au quotidien, la navigation est fluide et réactive, sans ralentissement notable. L'interface MagicOS 8.0 est bien optimisée pour le processeur, permettant une expérience utilisateur agréable. Les applications se lancent rapidement et le multitâche est géré efficacement grâce aux 8 Go de RAM physique, renforcés par la RAM virtuelle.

Côté gaming, le smartphone se montre capable de faire tourner la plupart des jeux du marché, même si les titres les plus exigeants nécessiteront quelques compromis graphiques pour maintenir une fluidité optimale. La gestion thermique est correcte, avec une chauffe modérée lors des sessions de jeu prolongées, sans impact significatif sur les performances.

L'expérience utilisateur globale est satisfaisante pour un appareil de cette gamme de prix. Les animations sont fluides, les applications répondent promptement aux sollicitations, et la mémoire vive généreuse permet de garder plusieurs applications en arrière-plan sans ralentissement. En comparaison avec ses concurrents directs, le Magic7 Lite se positionne honorablement, offrant un bon rapport performances/prix.

Le multimédia

Le Honor Magic7 Lite propose une configuration photo simplifiée par rapport à son prédécesseur, abandonnant le capteur macro superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Le module principal de 108 mégapixels (f/1.75) est désormais équipé d'une stabilisation optique (OIS), accompagné d'un ultra grand-angle de 5 mégapixels (f/2.2) couvrant 110 degrés. La façade accueille un capteur selfie de 16 mégapixels (f/2.45).

L'interface de l'application photo reste intuitive et fonctionnelle. Les modes de prise de vue principaux sont facilement accessibles : Ouverture, Cliché nocturne, Portrait, Photo, Vidéo, Multi-Vidéo et Plus. Dans ce dernier menu, il y a plusieurs modes dont Pro, Ralenti, Panorama, Photo HDR, Time-Lapse, Filigrane, Haute Résolution, Storia et Scanner un document. Il est possible de les intégrer au sein de l’interface principale pour y accéder plus rapidement.

Le smartphone intègre plusieurs fonctionnalités d'IA comme Motion Sensing et AI Eraser pour la retouche. Il est ainsi possible via la fonction Capture automatique, de capturer automatiquement les temps forts des personnes sourient, qui courent ou qui sautent.

En conditions de jour, le capteur principal se montre particulièrement performant grâce à sa technologie de pixel binning 9-en-1, produisant des clichés de 12 mégapixels avec une colorimétrie naturelle et un niveau de détail satisfaisant. La stabilisation optique apporte un réel plus pour limiter les flous de bougé.

L'ultra grand-angle montre malheureusement ses limites avec sa définition modeste de 5 mégapixels. Les clichés manquent de piqué et présentent un bruit numérique prononcé, particulièrement en basse lumière. Le capteur selfie de 16 mégapixels livre des autoportraits équilibrés avec un bon niveau de détail.

Le zoom numérique 3x sans perte s'avère utilisable, mais la qualité se dégrade rapidement au-delà.

En comparaison avec ses concurrents directs comme le Samsung Galaxy A54 ou le Redmi Note 13 Pro, le Magic7 Lite se positionne honorablement grâce à son capteur principal performant, mais pèche par son ultra grand-angle en retrait. La qualité photo globale reste toutefois très satisfaisante pour un smartphone de cette gamme de prix, notamment grâce à l'ajout de la stabilisation optique qui fait la différence en conditions difficiles.

L'autonomie

Le Honor Magic7 Lite est équipé d'une imposante batterie de 6600 mAh, une capacité nettement supérieure à la moyenne de sa catégorie. La charge rapide 66W permet une recharge complète en moins d'une heure, avec environ 80% récupérés en 42 minutes. Le smartphone ne propose pas de charge sans fil, mais dispose de la charge inversée filaire pour alimenter d'autres appareils, ce qui peut être pratique.

L'autonomie est exceptionnelle, permettant facilement 2 à 3 jours d'utilisation en usage modéré, et une journée complète en usage intensif. Cette performance est largement supérieure à celle de ses concurrents directs comme le Samsung Galaxy A54 (5000 mAh) ou le Redmi Note 13 Pro (5100 mAh). La puissance de charge de 66W se positionne également parmi les meilleures de sa catégorie, dépassant les 25W du Galaxy A54.

Notre avis

Le Honor Magic7 Lite 5G impressionne par son rapport qualité-prix particulièrement attractif. Son écran AMOLED 120 Hz offre une luminosité exceptionnelle et son caractère incurvé n’est pas pour déplaire. Le design premium et les finitions soignées donnent une impression de smartphone haut de gamme, malgré son positionnement milieu de gamme.

La configuration photo, menée par un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique, délivre des clichés de qualité, même si l'ultra grand-angle de 5 mégapixels reste en retrait. L'autonomie exceptionnelle de 6600 mAh et la charge rapide 66W constituent des arguments de poids.

Quelques compromis sont néanmoins à noter, comme l'absence de charge sans fil et une surface arrière très glissante. Cependant, compte tenu de ses performances globales et de son prix compétitif, le Honor Magic7 Lite 5G s'impose comme une excellente option pour les utilisateurs recherchant un smartphone polyvalent et endurant sans se ruiner.