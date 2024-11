Test du Motorola G85 : l'élégance accessible, mais à quel prix ?

Fiche technique

Écran : OLED 6,67 pouces incurvé, 1080x2400 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 6s gen 3

12 Go de mémoire vive extensibles

256 Go d’espace de stockage extensibles

Capteur photo de 50+8 mégapixels

Capteur à l’avant : 32 mégapixels

Batterie : 5000 mAh, charge 30W

Système : Android 14 avec surcouche logicielle Hello UI

Protection : IP54

Design

Le Motorola G85 marque une évolution significative dans l'approche design de la marque. Dès la première prise en main, on est frappé par sa finesse exceptionnelle de 7,6 mm qui lui confère une élégance rare dans cette gamme de prix. Le choix d'un écran incurvé sur les deux côtés, habituellement réservé aux modèles haut de gamme, participe grandement à cette impression premium. La version que nous avons testée arbore un revêtement en cuir végan vert olive qui apporte une touche de sophistication supplémentaire. Le grain est plus fin et plus travaillé que sur le Motorola g84, son prédécesseur, et offre une prise en main particulièrement agréable. Il fait presque plus penser à du tissu que du similicuir.

Le travail sur l'intégration des capteurs photo est aussi intéressant : le léger bombage qui englobe le double module et le flash LED s'intègre harmonieusement dans la ligne générale de l'appareil, bien loin des imposants blocs photo qui défigurent certains smartphones actuels.

Les tranches en plastique pourraient décevoir les plus exigeants, mais leur finition est soignée. Le placement du lecteur d'empreintes sous l'écran, à seulement 1 cm du bord inférieur, est un peu trop bas pour nous, obligeant à une légère gymnastique du pouce pour qu’il trouve naturellement sa place dessus.

En termes de connectivité, le G85 ne fait pas l'impasse sur l'essentiel. La compatibilité 5G est bien présente, accompagnée du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Pas de prise jack 3,5 mm sur ce modèle, ce qui était le cas sur son prédécesseur. Il n’y a pas non plus d’émetteur infrarouge pour transformer le mobile en télécommande universelle. Comme pour le Reno12 FS 5G de Oppo, la certification IP54 offre une protection basique contre les éclaboussures, sans atteindre le niveau d'étanchéité total du Samsung Galaxy A35, par exemple. Le Oppo est complètement protégé contre la poussière, ce qui n’est pas le cas ici.

Côté audio, Motorola a fait le choix d'une configuration stéréo qui délivre un son équilibré. Les deux haut-parleurs offrent une spatialisation convaincante, même si le volume maximal reste en retrait par rapport à la concurrence. Les basses manquent parfois de profondeur, mais la clarté des médiums et des aigus compense largement ce léger défaut. L'expérience d'écoute reste très satisfaisante pour un appareil de cette gamme de prix.

En comparaison avec ses concurrents directs, le G85 se distingue par son design plus raffiné. Là où le Poco X6 Pro mise sur un style plus tape-à-l'œil, le Oppo Reno12 FS propose des profils très plats et un dos à motif, d’un bel effet et le Samsung Galaxy A35 met en avant sur une sobriété plastique, Motorola a trouvé un équilibre intéressant entre élégance et originalité. Le choix du cuir végan et de l'écran incurvé lui permet de se démarquer clairement dans sa catégorie, proposant une alternative séduisante pour ceux qui recherchent un smartphone au look premium sans se ruiner.

L'écran

Le Motorola G85 est équipé d'une dalle OLED de 6,67 pouces qui impressionne dès le premier regard par ses bords incurvés. Cette caractéristique, généralement réservée aux smartphones haut de gamme, offre une expérience visuelle immersive et contribue à moderniser l'appareil. La définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels assure une densité d'affichage de 395 ppp, suffisante pour garantir une excellente lisibilité des textes et une belle netteté des images.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz apporte une fluidité appréciable dans la navigation quotidienne. Il est possible de bloquer cette fréquence à 60 Hz pour des raisons d’économie d’énergie. La réactivité est renforcée par un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, particulièrement perceptible dans les jeux mobiles où la précision des contrôles est cruciale. Durant nos tests, nous avons constaté que la dalle répond instantanément à nos interactions, sans aucune latence visible.

La luminosité maximale annoncée à 1600 cd/m² place théoriquement ce G85 au niveau des meilleurs. La lisibilité en plein soleil est satisfaisante, même si elle n'atteint pas les sommets des flagships actuels. Notez la possibilité d’avoir les bords de l’écran qui s’illumine prévenant de la réception d’une notification, d’une alerte, etc.

Les réglages d'affichage sont nombreux et bien pensés. Motorola propose trois modes de couleurs : Naturel, Lumineux et Eclatant. Le mode Naturel offre une excellente fidélité colorimétrique pour les puristes, tandis que le mode Eclatant ravira les amateurs de couleurs vives. La température des couleurs est également ajustable via un curseur simple d'utilisation. Une fonction de protection des yeux contre la lumière bleue est également présente, avec plusieurs niveaux d'intensité programmables. Le caractère incurvé de l'écran, s’il est esthétiquement réussie, peut occasionnellement générer quelques reflets parasites et des touches fantômes sur les bords, un compromis classique pour ce type d'écran. Nous n’avons pas constaté de dérive chromatique à ce niveau.

La protection Gorilla Glass 5 assure une résistance correcte aux rayures quotidiennes, même si elle n'égale pas la dernière génération Victus des smartphones plus onéreux.

En comparaison directe, l'écran du G85 est un plus face au Poco X6 Pro, offrant une meilleure calibration des couleurs par défaut. Le Samsung Galaxy A35 propose une dalle plus lumineuse mais sans les bords incurvés qui donnent ce cachet premium au Motorola.

La qualité générale de l'affichage convient très bien pour une utilisation quotidienne. Les noirs profonds caractéristiques de l'OLED et les contrastes infinis offrent une expérience visuelle très satisfaisante pour le visionnage de contenus multimédias.

Le système et les applications

Le Motorola G85 est livré avec Android 14, enrichi de l'interface Hello UI de Motorola. La politique de mise à jour annoncée par le constructeur prévoit deux années de mises à jour majeures d'Android (jusqu'à Android 16) et quatre années de correctifs de sécurité, soit jusqu'en 2028. Cette promesse, similaire à celle de Oppo pour son Reno12 FS, bien qu'honorable dans cette gamme de prix, reste en deçà des engagements de Samsung qui propose généralement quatre ans de mises à jour majeures sur ses modèles équivalents.

L'interface Hello UI se distingue par sa proximité avec Android stock, offrant une expérience épurée et fluide. La navigation est intuitive, sans ralentissement notable dans l'utilisation quotidienne, grâce notamment au processeur Snapdragon 6s Gen 3 qui assure une expérience utilisateur satisfaisante. Les animations sont fluides et les transitions entre les applications s'effectuent sans accroc, même si les performances globales restent en retrait par rapport à certains concurrents directs.

La personnalisation n'est pas en reste avec de nombreuses options accessibles via l'application Moto. On retrouve les gestuelles caractéristiques de la marque, comme le double mouvement du poignet pour activer la lampe torche ou la rotation pour lancer l'appareil photo. Le Smart Connect constitue une fonctionnalité particulièrement intéressante, permettant de connecter le mobile à un autre écran (ordinateurs portables, tablette ou téléviseurs).

Côté applications préinstallées, le G85 propose un ensemble d'outils Google classiques comme Chrome, Gmail et YouTube Music. On note également la présence de quelques applications tierces, dont certains jeux comme Ball Sort Puzzle, Block Blast, Monopoly, Royal Match, Solitaire, Woodoku mais aussi des applications telles de Booking.com, Facebook, LinkedIn, Opera, Shein ou encore TikTok qui peuvent heureusement être désinstallés. L'interface intègre également des outils d'intelligence artificielle de Google, notamment Magic Editor, Magic Eraser et Photo Blur, qui enrichissent les capacités de retouche photo.

La suite Moto apporte son lot de fonctionnalités pratiques, avec notamment une application de sécurité et des outils de gestion du bien-être numérique permettant de limiter l'utilisation du téléphone via des modifications de l'écran d'accueil et la mise en sourdine d'applications spécifiques.

Les performances

Le Motorola G85 embarque le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, accompagné d'une généreuse dotation de 12 Go de RAM. Cette mémoire vive peut être étendue virtuellement, une fonction devenue courante sur les smartphones Android. Côté stockage, les 256 Go intégrés offrent un espace confortable, extensible via un port micro SD, un atout qui se fait rare sur le marché actuel.

Les performances brutes du Snapdragon 6s Gen 3 positionnent le G85 dans la moyenne de sa catégorie. Face au Dimensity 8200 du Poco X6 Pro ou à l'Exynos 1380 du Galaxy A35, le processeur de Motorola accuse un léger retard dans les benchmarks synthétiques. Cependant, les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire.

Au quotidien, l'optimisation logicielle de Motorola reste agréable. La navigation entre les applications est fluide, le multitâche n’a montré aucun signe de faiblesse, même avec plusieurs applications lourdes en arrière-plan. L'ouverture des applications est rapide, et la réactivité générale du système ne souffre d'aucun ralentissement notable. La généreuse quantité de RAM aide significativement à cette fluidité d'utilisation.

En matière de gaming, le G85 offre des performances correctes pour sa gamme de prix. Les jeux populaires comme Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile tournent de manière stable en réglages moyens, avec une fréquence d'images acceptable. Les titres moins exigeants comme Candy Crush ou Subway Surfers fonctionnent parfaitement. La gestion thermique s'avère efficace : même après une heure de jeu intense, le smartphone reste tiède, sans surchauffe excessive qui pourrait impacter les performances.

L'expérience utilisateur quotidienne bénéficie également du taux de rafraîchissement de 120 Hz de l'écran, qui rend chaque interaction plus fluide et agréable. Le déverrouillage par empreinte digitale sous l'écran est rapide et précis, même si certains concurrents comme le Poco X6 Pro proposent une solution légèrement plus véloce.

Face à la concurrence, le G85 se positionne comme un appareil équilibré. S'il ne rivalise pas avec les performances brutes du Poco X6 Pro, il compense par une meilleure optimisation et une expérience utilisateur plus cohérente. Le Galaxy A35 propose des performances similaires, mais avec une interface One UI plus gourmande en ressources.

La stabilité du système et l'absence de surchauffe constituent des points forts indéniables pour une utilisation prolongée. Même si le G85 ne brille pas dans les benchmarks, son équilibre entre performances et efficacité énergétique en fait un compagnon fiable pour un usage quotidien varié.

Le multimédia

Le Motorola G85 propose une configuration photo à trois capteurs : un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels qui fait également office de capteur macro, et un capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies. Cette configuration, bien que classique sur le segment, se distingue par la présence de l'OIS, encore rare à ce prix.

L'interface de l'application photo reste fidèle à la philosophie Motorola : simple et intuitive. Les modes principaux (Photo, Portrait, Pro, Nuit) sont accessibles par un simple glissement horizontal, tandis que les paramètres plus avancés se trouvent dans un menu déroulant. Les raccourcis pour le HDR, le flash et le ratio d'image sont judicieusement placés en haut de l'écran. Le mode Pro offre un contrôle manuel complet sur les paramètres de prise de vue, une fonction appréciable pour les photographes plus exigeants.

En pleine lumière, le capteur principal de 50 mégapixels livre des clichés satisfaisants, avec un bon niveau de détail et une colorimétrie naturelle. Le HDR fonctionne efficacement, préservant à la fois les hautes lumières et les zones d'ombre. La stabilisation optique fait son office, limitant efficacement le flou de bougé. En revanche, dès que la luminosité baisse, les performances déclinent : le bruit numérique devient visible et la netteté se dégrade sensiblement.

L'ultra grand-angle de 8 mégapixels montre ses limites avec une perte notable de détails sur les bords de l'image et une colorimétrie parfois incohérente avec le capteur principal. Le mode macro, utilisant ce même capteur, produit des résultats corrects mais sans plus, souffrant d'un manque de netteté à courte distance.

Le zoom n'est vraiment à la fête surtout poussé à son maximum n'arrivant pas à proposer les détails de la scène.

Le mode portrait bénéficie d'un bon détourage des sujets, même si le flou d'arrière-plan manque parfois de naturel. Le capteur selfie de 32 mégapixels délivre des autoportraits détaillés en journée, mais peine également en basse lumière.

Face à la concurrence, le G85 se positionne dans la moyenne de sa catégorie. Le Poco X6 Pro offre une meilleure polyvalence et des performances supérieures en basse lumière, tandis que le Samsung Galaxy A35 propose une colorimétrie plus flatteuse mais moins naturelle. Le traitement logiciel de Motorola privilégie le naturel aux couleurs saturées, ce qui plaira aux puristes mais pourrait décevoir les amateurs de photos plus « punchy ».

En vidéo, le smartphone peut filmer jusqu'en 4K à 30 fps avec le capteur principal, mais la stabilisation est plus efficace en 1080p. La qualité reste correcte en conditions de luminosité favorable, mais devient rapidement limitée en intérieur ou de nuit.

Pour résumer, les capacités photo du G85 suffisent pour un usage quotidien sans prétention, mais ne rivaliseront pas avec les meilleurs photophones de sa gamme de prix. La présence de l'OIS est un plus indéniable, même si le traitement logiciel mériterait quelques optimisations pour rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie.

L'autonomie

Le Motorola G85 est équipé d'une batterie de 5000 mAh, une capacité devenue standard sur ce segment. La charge rapide est limitée à 30W, sans possibilité de charge sans fil ni de charge inversée. Dans nos tests quotidiens, l'autonomie s'est révélée satisfaisante sans être exceptionnelle. Une journée complète d'utilisation est assurée, avec environ 12-13 heures d'autonomie en usage intensif.

La recharge complète prend environ 80 minutes de 0 à 100%, ce qui place le G85 dans la moyenne basse du segment.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, le Motorola G85 laisse une impression mitigée. Son design premium avec son écran incurvé et son dos en cuir végan le distingue clairement de la concurrence, offrant une expérience tactile et visuelle supérieure à sa gamme de prix. L'écran pOLED 120 Hz brille par sa qualité et sa fluidité, tandis que l'interface épurée de Motorola reste un modèle d'ergonomie. Cependant, les performances du Snapdragon 6s Gen 3 restent en retrait face à la concurrence, notamment le Poco X6 Pro. L'autonomie correcte est ternie par une charge relativement lente à 30W, et les capacités photo, bien que satisfaisantes, ne révolutionnent pas le segment. À 379 euros lors de son lancement, le G85 mise sur son design premium et son expérience utilisateur soignée plutôt que sur la puissance brute. Pour les utilisateurs privilégiant l'élégance et la fluidité quotidienne aux performances gaming, ce Motorola représente une alternative séduisante, mais pas vraiment révolutionnaire dans sa catégorie.