Test du smartphone OnePlus Nord 4 : un milieu de gamme ambitieux

Caractéristiques principales :

Écran AMOLED 6,74 pouces, 1240x2772 pixels, 120 Hz

Processeur Snapdragon 7+ Gen 3

12 ou 16 Go de RAM (extensible virtuellement jusqu'à 12 Go supplémentaires)

256 ou 512 Go de stockage interne non extensible

Triple appareil photo arrière : 50+8 mégapixels

Capteur frontal : 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5500 mAh, charge rapide 100W

Système d'exploitation : Android 14 avec 6 ans de mises à jour

Design

Le OnePlus Nord 4 arbore un design élégant et moderne qui ne manquera pas d'attirer les regards. Avec ses dimensions de 162,6 x 75 x 7,99 mm et son poids de 200 grammes, ce smartphone se positionne dans la moyenne des appareils de sa catégorie. Le constructeur a opté pour un mélange de matériaux nobles, associant un cadre en métal à un dos en verre et métal, offrant une prise en main agréable et une sensation de qualité.

La particularité du design réside dans le traitement du dos de l'appareil. La partie supérieure, qui abrite les capteurs photo, est en verre réfléchissant, tandis que la partie inférieure est en métal mat.

Cette dualité confère au Nord 4 une identité visuelle unique, bien que la zone supérieure soit malheureusement sujette aux traces de doigts. Les capteurs photo, alignés horizontalement, s'intègrent harmonieusement à la coque avec une légère protubérance, préservant ainsi la finesse globale du smartphone.

Le OnePlus Nord 4 se démarque par son bouton d'alerte coulissant, une signature de la marque, permettant de basculer rapidement entre les modes silencieux, vibreur et sonnerie. Cette fonctionnalité, appréciée des utilisateurs fidèles à OnePlus, apporte une réelle valeur ajoutée au quotidien.

En termes de connectivité, le Nord 4 est bien équipé avec la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. La présence d'un émetteur infrarouge est un plus non négligeable, offrant la possibilité de transformer le smartphone en télécommande universelle. Le NFC est également de la partie, facilitant les paiements sans contact.

D'après notre test, la qualité audio du OnePlus Nord 4 est satisfaisante grâce à ses haut-parleurs stéréo. Le son produit est clair et suffisamment puissant pour une utilisation multimédia confortable, bien que l'absence de prise jack 3,5 mm puisse décevoir certains utilisateurs. Heureusement, la qualité du Bluetooth 5.4 compense en partie ce manque pour les amateurs d'audio sans fil. En outre, notez la compatibilité avec les codecs haute résolution aptX HD, LDAC, LHDC en plus des classiques SBC et AAC. Remarquez également la prise en charge du format Spatial Audio pour les contenus adaptés.

Le lecteur d'empreintes digitales, placé sous l'écran à seulement 1 cm du bord inférieur, s'est révélé rapide et précis lors de notre utilisation. Son emplacement bas n’est pas, selon notre point de vue, idéale car elle occasionne une petite gymnastique du pouce pour un positionnement naturel dessus. OnePlus indique une certification IP65 signifiant qu’il est capable de résister à la poussière et aux projections d’eau.

En comparaison avec ses concurrents directs, le OnePlus Nord 4 se distingue par son design épuré et son bouton d'alerte unique. Son équilibre entre élégance et fonctionnalité le place avantageusement face à des modèles comme le Samsung Galaxy A55 ou le Google Pixel 7a, bien que ces derniers puissent offrir une meilleure résistance à l'eau certifiée.

L'écran

Le OnePlus Nord 4 est doté d'un écran AMOLED de 6,74 pouces qui impressionne dès le premier regard. Avec une définition de 1240x2772 pixels, cet écran offre une netteté remarquable et une densité de pixels élevée, garantissant des images détaillées et des textes parfaitement lisibles.

Selon notre test, la qualité d'affichage est l'un des points forts de ce smartphone. Les couleurs sont vives et éclatantes, typiques des dalles AMOLED, avec des noirs profonds et des contrastes saisissants. La luminosité maximale annoncée de 1100 cd/m² en utilisation normale, pouvant atteindre 2150 cd/m² sous certaines conditions, assure une excellente lisibilité même en plein soleil. Lors de notre utilisation en extérieur, nous avons constaté que l'écran restait parfaitement lisible, même sous un éclairage intense.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est un véritable atout pour la fluidité de l'interface. Les animations, le défilement et les transitions sont d'une fluidité remarquable, offrant une expérience utilisateur agréable et réactive. Le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz renforce cette impression de réactivité, particulièrement appréciable lors de sessions de jeu ou d'utilisation intensive.

D'après notre test, la compatibilité HDR10+ enrichit considérablement l'expérience visuelle, notamment lors du visionnage de contenus compatibles sur des plateformes de streaming. Les couleurs sont plus riches, les contrastes plus marqués, offrant une immersion accrue dans les films et séries.

Un aspect particulièrement intéressant de cet écran est sa capacité à être utilisé même lorsqu'il est mouillé. Cette fonctionnalité s'est révélée pratique lors de notre utilisation sous la pluie ou avec les mains humides.

En termes de personnalisation, le OnePlus Nord 4 offre de nombreuses options de réglage pour l'affichage. Il est possible d'ajuster la température des couleurs, de choisir entre différents modes d'affichage (vif, naturel, cinématique), et même de calibrer finement les couleurs selon ses préférences. Le mode de confort visuel, réduisant la lumière bleue, est également présent et s'avère efficace pour une utilisation prolongée en soirée.

La protection de l'écran n'a pas été spécifiée par OnePlus. Cependant, lors de notre test, nous n'avons pas constaté de rayures malgré une utilisation sans protection particulière, suggérant une certaine résistance aux micro-rayures du quotidien.

En comparaison avec ses concurrents directs, l'écran du OnePlus Nord 4 est intéressant. Sa taille généreuse de 6,74 pouces le place au-dessus de nombreux modèles de milieu de gamme, offrant une surface d'affichage confortable pour la productivité et le multimédia. La qualité d'affichage et la fluidité sont au rendez-vous, rivalisant avec des modèles plus onéreux.

Le système et les applications

Le OnePlus Nord 4 fonctionne sous Android 14, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google. Cette version apporte son lot d'améliorations en termes de sécurité, de personnalisation et de performances. OnePlus a fait un choix fort en matière de support logiciel en promettant 6 ans de mises à jour pour le système et la sécurité. Cette politique place le Nord 4 parmi les meilleurs de sa catégorie en termes de longévité logicielle, rivalisant même avec certains modèles haut de gamme. En outre, lors de notre test, les mises à jour du système et de sécurité dataient de début août pour des essais réalisés courant septembre, ce qui est donc plutôt récent.

Selon notre test, l'interface utilisateur du Nord 4, basée sur OxygenOS, offre une expérience fluide et intuitive. La personnalisation est au cœur de l'expérience, avec de nombreuses options pour adapter l'apparence du système à ses goûts. Les animations sont fluides, les transitions rapides, et l'ensemble donne une impression de réactivité constante.

D'après notre utilisation, l'organisation des paramètres est logique et facile à naviguer. Les options les plus couramment utilisées sont facilement accessibles, tandis que les paramètres plus avancés sont bien catégorisés, permettant une prise en main rapide même pour les utilisateurs moins expérimentés.

Le OnePlus Nord 4 est livré avec un ensemble d'applications préinstallées relativement limité, ce qui est appréciable. On retrouve les applications Google essentielles, ainsi que quelques applications OnePlus comme la galerie photo ou le gestionnaire de fichiers. L'espace occupé par le système et les applications préinstallées est de presque 36 Go.

En outre, plusieurs applications sont préinstallées dont : TikTok, Microsoft 365, Facebook, Block Blast!, Bubble Pop !, Word Connect Wonder of View, Tile Match, Bookin.com, AliExpress, LinkedIn, Boutique Amazon, OnePlus Store et Netflix.

En termes de fonctionnalités d'intelligence artificielle, le Nord 4 intègre plusieurs outils intéressants. Par exemple, la fonction de traduction en temps réel lors des appels est présente. Des résumés audio de conférences et de réunions sont disponibles pour en saisir les points clés. L'optimisation des performances et de la batterie par IA est également de la partie, ajustant dynamiquement les ressources du système en fonction de l'utilisation. En outre, on peut compter sur la fonction Prise parfaite par IA qui permet d’obtenir de photos de groupe où les protagonistes auront, par exemple, tous les yeux ouverts. Les visages sont également spécialement traités pour être toujours nets. Toujours pour les photos, l’effaceur magique est également de la partie, tout comme la sélection facile d’objets pour créer des autocollants et pour les placer sur d’autres photos.

Les performances

Le OnePlus Nord 4 est équipé du processeur Snapdragon 7+ Gen 3, une puce milieu de gamme performante de Qualcomm. Couplé à 12 ou 16 Go de RAM, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 12 Go de RAM virtuelle supplémentaire, ce smartphone offre donc une puissance de calcul impressionnante pour sa catégorie. Le stockage interne de 256 ou 512 Go, bien que non extensible par carte micro SD, devrait suffire à la plupart des utilisateurs.

Selon notre test, les performances brutes du Nord 4 sont excellentes pour un appareil de milieu de gamme. Les applications se lancent rapidement, le multitâche est fluide, et l'interface réagit instantanément à nos sollicitations. En comparaison avec ses concurrents directs, le Nord 4 se positionne dans le haut du panier, offrant des performances similaires à certains modèles plus onéreux.

En matière de gaming, le OnePlus Nord 4 s'est montré à la hauteur de nos attentes. Les jeux les plus exigeants tournent sans problème, avec des graphismes détaillés et des framerates élevés. La gestion thermique est efficace, limitant la chauffe même lors de sessions de jeu prolongées. Le taux d'échantillonnage tactile élevé de 240 Hz est particulièrement appréciable dans les jeux compétitifs, offrant une réactivité accrue.

D'après nos tests, l'expérience utilisateur est fluide et agréable. Les applications se lancent rapidement, la navigation entre les menus est instantanée, et les animations sont parfaitement fluides grâce à l'écran 120 Hz. La combinaison du processeur performant et de la quantité généreuse de RAM permet de garder de nombreuses applications en mémoire, facilitant le multitâche.

Le multimédia

Le OnePlus Nord 4 est équipé d'une configuration photo polyvalente qui devrait satisfaire la plupart des utilisateurs. L'appareil dispose d'un triple module photo à l'arrière, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et électroniquement, d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et d'un capteur frontal de 16 mégapixels pour les selfies.

L'interface de l'application appareil photo du OnePlus Nord 4 se révèle intuitive et facile à prendre en main. On retrouve les modes de prise de vue classiques tels que Pro, Vidéo, Photo, Portrait et Plus, accessibles par un simple glissement horizontal. Les réglages rapides comme le flash, le HDR ou le ratio d'image sont disposés en haut de l'écran, tandis que les modes plus avancés comme le Pro ou le Panorama sont regroupés dans un menu dédié. Le menu Plus permet d’accéder aux modes Nuit, Haute Résolution, Pano, Film, Ralenti, Time-lapse, Pose longue, Vidéo dual-view et Scanner de documents.

D'après notre expérience, le capteur principal de 50 mégapixels produit des clichés de très bonne qualité. Les photos sont riches en détails, avec des couleurs naturelles et une plage dynamique étendue. La stabilisation optique et électronique fait merveille, permettant d'obtenir des images nettes même en conditions de faible luminosité ou en mouvement.

L'ultra grand-angle de 8 mégapixels, bien que moins défini que le capteur principal, offre une polyvalence appréciable. Il permet de capturer des scènes larges avec un minimum de distorsion sur les bords. Nous avons noté une légère perte de détails par rapport au capteur principal, mais les résultats restent tout à fait satisfaisants pour des partages sur les réseaux sociaux ou des impressions de petit format.

En façade, le capteur de 16 mégapixels délivre des selfies de bonne qualité. Les détails sont bien présents et les couleurs de peau sont rendues de manière naturelle. Le mode portrait, disponible aussi bien avec le capteur frontal qu'avec le module principal arrière, offre un effet bokeh convaincant avec un détourage précis du sujet.

En basse lumière, le mode nuit du OnePlus Nord 4 se montre efficace. Selon notre test, il parvient à capturer des scènes sombres avec un bon niveau de détail et une réduction du bruit numérique appréciable. Les couleurs restent fidèles à la réalité, sans saturation excessive.

En ce qui concerne la vidéo, le OnePlus Nord 4 est capable d'enregistrer jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec le capteur principal. La stabilisation électronique fonctionne bien, permettant d'obtenir des séquences fluides même en mouvement.

Comparé à ses concurrents directs, le OnePlus Nord 4 se positionne honorablement en termes de qualité photo. S'il n'atteint pas le niveau des flagships les plus onéreux, il offre néanmoins des performances tout à fait satisfaisantes pour sa gamme de prix. La polyvalence de sa configuration, couplée à un traitement d'image efficace, en fait un choix pertinent pour les amateurs de photographie mobile.

Le contenu de la boîte

Le smartphone OnePlus Nord 4 est livré avec un câble USB-C vers USB-C ainsi qu’un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après plusieurs jours d'utilisation intensive, le OnePlus Nord 4 nous a globalement convaincus. Ce smartphone milieu de gamme offre une expérience utilisateur proche de celle d'un modèle haut de gamme, avec des performances solides, un écran de qualité et une autonomie confortable. Nous avons particulièrement apprécié la fluidité de l'interface, la qualité de l'écran AMOLED et les capacités photographiques polyvalentes. La charge rapide à 100W est un véritable atout au quotidien, permettant de récupérer une journée d'autonomie en quelques minutes. Cependant, l'impossibilité d'étendre le stockage pourraient être des points négatifs pour certains. De plus, bien que performant, le Nord 4 ne rivalise pas totalement avec les flagships en termes de puissance brute ou de qualité photo dans des conditions extrêmes. Malgré ces quelques réserves, le OnePlus Nord 4 offre un excellent rapport qualité/prix. Pour les utilisateurs à la recherche d'un smartphone performant, doté d'un bel écran et d'une autonomie solide, sans pour autant investir dans un modèle haut de gamme, le Nord 4 est une option à considérer sérieusement.