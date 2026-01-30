Test du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ : un champion de l’endurance sans sacrifier les performances à moins de 500 euros

Fiche technique

Écran AMOLED 6,83 pouces, 120 Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

8 ou 12 Go de RAM de mémoire vive (extensible)

256 ou 512 Go d’espace de stockage (non extensible)

Double capteur photo : 200 + 8 / 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Batterie 6500 mAh, charge filaire 100 W, charge inversée 22,5 W

Résistance IP69K

Système d’exploitation Android 15 avec la surcouche HyperOS

Design

Le Redmi Note 15 Pro+ ne cherche pas à révolutionner le design des smartphones, mais il le peaufine avec une approche résolument pratique et robuste qui colle bien à son positionnement de compagnon du quotidien. On retrouve ainsi les grandes lignes du Redmi Note 14 Pro+ mais avec un cerclage moins travaillé que sur ce dernier.

Une fois en main, son format imposant se remarque immédiatement. Sur le papier, l’appareil affiche environ 163 mm de hauteur pour un peu plus de 78 mm de largeur, avec une épaisseur légèrement supérieure à 8 mm (la version Moka fait 8,47 mm), le tout pour un poids d’environ 207 g.

Ce gabarit en fait un smartphone plutôt orienté vers une utilisation à deux mains, mais l’ergonomie reste cohérente grâce à des bords arrondis et à un dos légèrement courbé sur les côtés, notamment sur la version en simili‑cuir qui améliore nettement la préhension. Attention, lorsqu’il est posé sur un bureau ou une table, il n’est pas toujours évident de s’en saisir immédiatement.

La façade est dominée par un large écran AMOLED de 6,83 pouces, protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2 qui rassure immédiatement lorsqu’on le glisse dans un sac ou une poche un peu trop remplie. Les bordures restent contenues pour un smartphone de cette catégorie, même si l’on n’atteint pas l’extrême finesse des modèles premium, et le poinçon centré en haut de la dalle pour la caméra frontale s’oublie rapidement en usage courant. Le châssis est construit en plastique renforcé, mais le traitement de surface donne l’illusion d’un matériau plus noble.

C’est au dos que le Redmi Note 15 Pro+ affirme le plus sa personnalité, avec deux approches distinctes selon la version choisie : un dos en plastique à finition mate classique (noir et bleu clair), ou un revêtement en simili-cuir texturé (moka), pensés pour réduire les traces de doigts et offrir une meilleure accroche. Cela dit aucun ne laisse de traces de doigt, ce qui est toujours une bonne chose.

Cet esthétisme le rapproche de certains modèles comme le Honor 400, le realme 14 Pro ou certains Oppo récents, qui misent eux aussi sur ce type de matériau pour se différencier visuellement des surfaces en verre plus glissantes. L’îlot photo est carré aux coins arrondis et centré. Son encadrement est légèrement proéminent et malgré tout, cela ne le fait pas basculer lorsqu’il est posé à plat, à la différence des Galaxy A56 ou un OnePlus Nord 5.

Au-delà de l’aspect purement visuel, c’est surtout la robustesse qui distingue ce Redmi de nombreux concurrents directs : l’appareil revendique une certification IP69K, particulièrement rare sur ce segment de prix, ce qui implique une résistance élevée à l’eau sous pression et à la poussière. C’est la même chose pour le Honor Magic8 Lite. Cette protection va plus loin que la simple IP67 ou IP68 rencontrée sur certains modèles plus chers et permettra de mieux encaisser les projections d’eau, voire les conditions plus rudes du quotidien, ce qui en fait un atout majeur face à un Pixel 9a ou un Honor 400 qui restent plus classiques sur ce point.

La marque annonce également une meilleure résistance aux chutes grâce au Gorilla Glass Victus 2, un choix de protection plutôt réservé habituellement à des smartphones plus haut de gamme.

Sur la tranche droite, on retrouve les boutons de volume et le bouton d’alimentation, bien positionnés pour tomber naturellement sous le pouce ou l’index selon la main utilisée. La tranche inférieure accueille le port USB‑C, un des deux haut-parleurs, le tiroir SIM et le micro principal. Comme beaucoup de concurrents actuels, le Redmi Note 15 Pro+ fait l’impasse sur la prise jack 3,5 mm, un point à prendre en compte si l’on possède encore un casque filaire de qualité.

À l’inverse, il conserve un port infrarouge qui est placé à l’arrière, une spécialité de Xiaomi qui permet d’utiliser le smartphone comme télécommande universelle, une petite fonctionnalité toujours appréciable au quotidien et rarement proposée par Samsung ou Google sur leurs modèles de cette gamme.

En termes de connectivité, le téléphone propose la 5G, le Wi‑Fi 6E, le Bluetooth 5.4, le NFC ainsi que la compatibilité eSIM, ce qui le place au niveau, voire légèrement au-dessus, de ce que proposent des concurrents comme le Galaxy A56, le Honor Magic8 Lite et le OnePlus Nord 5 dans la même tranche de prix. La présence d’un lecteur d’empreintes digitales optique sous l’écran est toujours une bonne chose mais, selon nous, il est positionné bien trop bas, à seulement 1 cm du bord inférieur. L’ergonomie aurait gagné à le placer à 4 cm environ. Sa réactivité est à saluer.

Côté audio, le Redmi Note 15 Pro+ s’appuie sur une configuration à double haut-parleur stéréo avec une prise en charge de Dolby Atmos, ce qui lui permet de proposer un son puissant et suffisamment large pour le visionnage de séries ou de vidéos YouTube sans recourir systématiquement à un casque. Les tests montrent une bonne réserve de volume, mais un équilibre sonore qui a tendance à favoriser les basses et à donner un rendu légèrement étouffé à plein volume, un trait que l’on retrouve d’ailleurs sur certains modèles concurrents, même si un Galaxy A56 parvient généralement à conserver un peu plus de clarté dans les médiums.

En revanche, pour une écoute plus raisonnable, la restitution reste plaisante, et l’on profite d’une expérience audio très correcte pour un smartphone de ce prix, notamment en jeu ou pour des contenus vidéo.

L’écran

L’un des premiers éléments qui retient l’attention lorsqu’on allume le Redmi Note 15 Pro+ est son large écran AMOLED de 6,83 pouces, qui offre un espace très confortable pour naviguer, lire, regarder des vidéos ou jouer. La dalle affiche une définition de 1280 x 2772 pixels, soit ce que certains appellent du 1,5K, ce qui se traduit par une densité de pixels d’un peu plus de 440 ppp, largement suffisante pour que le texte apparaisse net et que les images soient bien détaillées.

Certes, cette définition reste en retrait des écrans QHD que l’on trouve sur des smartphones beaucoup plus onéreux, mais dans cette gamme de prix, elle rivalise très bien avec un Galaxy A56, un Honor Magic8 Lite ou un OnePlus Nord 5.

Le taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz assure une grande fluidité dans les animations de l’interface, le défilement des pages web et les jeux compatibles. Le smartphone est capable d’ajuster dynamiquement cette fréquence selon le contenu pour préserver la batterie, un point important pour un appareil qui mise autant sur l’autonomie.

L’écran intègre aussi un système de modulation de la luminosité par PWM à très haute fréquence (jusqu’à 3840 Hz), censé limiter la fatigue visuelle pour les personnes sensibles au scintillement des dalles OLED.

Dans la pratique, l’ensemble donne une impression de réactivité et de confort très proche de ce que l’on peut obtenir sur des modèles plus haut de gamme, et le Redmi ne donne jamais le sentiment de traîner lorsqu’on passe rapidement d’une application à l’autre.

La luminosité constitue un autre point fort. Sur ce point, le Redmi Note 15 Pro+ n’a vraiment pas à rougir face à des concurrents comme le Honor 400 ou le Galaxy A56, qui restent dans des valeurs comparables, voire un peu inférieures, dans certains scénarios. Le contraste quasi infini propre à la technologie AMOLED, combiné à une très bonne gestion du HDR10+ et de Dolby Vision, en fait un choix très convaincant pour le streaming de contenu vidéo sur des plateformes comme Netflix ou Disney+.

Les options de réglage de l’affichage sont assez riches puisqu’il est possible d’ajuster la température de couleur, de choisir entre plusieurs profils, et de modifier la saturation pour adapter le rendu à ses préférences. On peut aussi paramétrer finement le taux de rafraîchissement, en laissant le système s’en occuper automatiquement, ou en forçant le 120 Hz pour bénéficier en permanence de la sensation de fluidité maximale, au prix d’une légère hausse de la consommation.

En usage quotidien, on profite d’un écran qui tire plutôt vers des couleurs vives et contrastées par défaut, un rendu qui fait toujours son effet sur les interfaces modernes d’Android et sur les réseaux sociaux.

Du côté de la réactivité, la dalle ne déçoit pas, avec une bonne prise en compte des gestes et une latence tactile suffisamment faible pour ne pas gêner les joueurs occasionnels. Ce n’est pas un smartphone de gaming pur comme un modèle ROG, mais pour certains titres populaires, l’interaction reste précise et agréable. Face à un Pixel 9a, l’écran du Redmi paraît plus spectaculaire, notamment grâce à la diagonale plus généreuse, la fréquence de 120 Hz et la luminosité plus élevée, même si le modèle de Google conserve l’avantage en termes de calibration colorimétrique de base. Par rapport à un OnePlus Nord 5, les différences sont moins marquées, les deux proposant une expérience très fluide, mais le Redmi garde un léger avantage sur la luminosité maximale.

Le système et les applications

Le Redmi Note 15 Pro+ s’appuie sur Android 15 habillé de la surcouche HyperOS de Xiaomi, dans une version récente qui vient succéder à MIUI avec l’ambition de proposer un environnement plus cohérent et mieux optimisé. Le constructeur promet jusqu’à quatre mises à jour majeures du système ainsi que plusieurs années de correctifs de sécurité, une politique plus proche de ce que proposent Samsung sur ses Galaxy A et Google sur sa gamme Pixel que de nombreux fabricants chinois qui se contentaient auparavant de deux ou trois versions.

Pour un smartphone vendu autour de 500 euros, cette durée de suivi logiciel le place à un bon niveau, même si un Pixel 9a reste légèrement plus rassurant sur la régularité des mises à jour.

Au quotidien, l’interface HyperOS se montre plutôt fluide sur ce Redmi Note 15 Pro+, aidée par le Snapdragon 7s Gen 4 et les 8 ou 12 Go de RAM disponibles selon la version choisie. Les animations sont bien maîtrisées, les transitions entre applications restent rapides, et l’on ne ressent pas de ralentissements notables, même lorsque plusieurs applications gourmandes restent ouvertes en arrière-plan. L’organisation des paramètres conserve l’esprit de MIUI, avec beaucoup d’options et de menus, mais l’ensemble gagne en clarté, notamment grâce à une recherche plus efficace et à des catégories plus lisibles. Lorsqu’on vient d’un smartphone plus épuré comme un Pixel ou d’un OnePlus, il faut un petit temps d’adaptation, mais on retrouve rapidement ses marques.

La personnalisation figure toujours parmi les points forts de l’écosystème Xiaomi. Notez ainsi qu’il est possible de modifier les thèmes, les icônes, les polices, les animations de déverrouillage, ainsi qu’un grand nombre de détails liés aux notifications, aux gestes et à l’écran d’accueil. Le mode Always-On Display profite de la dalle AMOLED pour afficher l’heure, les icônes de notification ou quelques éléments graphiques discrets lorsque l’écran est éteint, avec la possibilité de choisir parmi plusieurs styles. Par rapport à un Galaxy A56, l’approche est plus chargée visuellement, là où Samsung adopte une ligne plus homogène, mais ceux qui aiment personnaliser en profondeur leur téléphone trouveront ici davantage d’options.

Côté applications préinstallées, on retrouve le socle Google habituel (Gmail, Chrome, YouTube, Maps…) ainsi qu’un ensemble d’applications Xiaomi comme l’application Sécurité, un gestionnaire de fichiers, un lecteur vidéo, une application Musique, un centre de thèmes et l’outil de télécommande IR. Plusieurs applications partenaires sont également proposées, mais il est généralement possible de désinstaller une bonne partie de ce qui ne vous intéresse pas, ce qui évite de se sentir enfermé dans un écosystème trop lourd. Le système et les applications, une fois toutes les mises à jour réalisées est d’un peu plus de 43 Go, ce qui reste relativement conséquent.

HyperOS met aussi en avant plusieurs fonctions d’intelligence artificielle, notamment pour la retouche photo, la transcription ou la traduction de texte dans certaines régions, ainsi que des optimisations d’énergie et de cache pour maintenir la fluidité dans le temps. Ces fonctionnalités restent moins mises en scène que sur un Pixel 9a, qui capitalise beaucoup sur certaines options d’IA pour détourer des sujets ou modifier les images, mais elles participent tout de même à rendre l’expérience plus agréable, par exemple en accélérant certains traitements en arrière-plan. L’ensemble donne le sentiment d’un système mature, riche, parfois un peu dense, mais globalement bien optimisé pour le matériel embarqué.

Les performances

Sous le capot, le Redmi Note 15 Pro+ embarque un SoC Snapdragon 7s Gen 4 gravé en 4 nm, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM, avec la possibilité d’activer une extension de mémoire virtuelle (jusqu’à 12 Go) en puisant dans le stockage interne si nécessaire. Sur le papier, cette puce ne vise pas les sommets des processeurs de série 8 de Qualcomm, mais elle se montre comme étant une solution solide pour un usage intensif, tout en maîtrisant la consommation.

En utilisation réelle, l’expérience est cohérente avec ces chiffres puisque la navigation dans l’interface est fluide, les applications se lancent rapidement, et le multitâche ne pose aucun problème particulier, y compris lorsqu’on jongle entre messagerie, réseaux sociaux, navigation web et streaming vidéo.

La plupart des jeux populaires se lancent avec un niveau de détail élevé et restent tout à fait jouables, même si les titres les plus gourmands nécessiteront parfois de réduire légèrement la qualité graphique pour conserver une cadence d’images stable. Par rapport à un Galaxy A56 ou un Honor 400, les performances sont très proches, chacun prenant un léger avantage dans certains scénarios, tandis qu’un Pixel 9a reste parfois un peu derrière sur le plan brut mais compense par une meilleure optimisation générale de son interface. Le Redmi Note 15 Pro+ est plus véloce que le Magic8 Lite de Honor.

La gestion thermique reste globalement maîtrisée car le téléphone chauffe lors de longues sessions de jeu ou d’utilisation intensive de la 5G, mais la température ne devient pas inconfortable, et il n’y a pas de baisse brutale de performances observée dans les tests prolongés.

L’épaisseur légèrement supérieure à celle de certains concurrents, combinée à une batterie plus généreuse, contribue sans doute à mieux répartir la chaleur à l’intérieur du châssis. Sur de longues périodes, ce Redmi Note 15 Pro+ se montre beaucoup plus stable que certains modèles plus fins ou plus poussés côté GPU, qui ont tendance à throttler davantage.

Au quotidien, l’impression générale est celle d’un smartphone sur lequel on peut compter pour tous les usages courants, sans jamais avoir le sentiment de se heurter à des limites trop visibles. Les transitions sont rapides, les applications lourdes comme certains jeux ou éditeurs photo se tiennent bien, et les ralentissements restent rares, même lorsqu’on met volontairement le système en difficulté. Pour un smartphone autour de 500 euros, le compromis entre puissance, chauffe et autonomie est particulièrement bien trouvé.

Le multimédia

Pour la photo, le Redmi Note 15 Pro+ mise sur un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé (OIS), associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et à une caméra frontale de 32 mégapixels. Ce choix rappelle d’autres modèles de la marque qui exploitent déjà des capteurs très haute définition, avec un regroupement des pixels par défaut pour produire des images d’environ 12 mégapixels plus faciles à exploiter au quotidien.

La partie appli Photo reste fidèle à l’esprit Xiaomi : une interface dense mais claire, avec un accès rapide aux principaux modes (Photo, Vidéo, Portrait, Ultra HD et Pro), un changement d’objectif simple et quelques options d’IA pour améliorer automatiquement les clichés. Les réglages plus avancés dans le mode Pro permettent de contrôler l’ISO, la vitesse, la balance des blancs et la mise au point pour les utilisateurs qui aiment peaufiner leurs images.

En bonne lumière, le capteur principal délivre des photos détaillées, avec une bonne dynamique et un rendu colorimétrique qui tire légèrement vers des couleurs plus vives que la réalité, un trait fréquent chez Xiaomi. Les textures sont bien restituées, et l’OIS contribue à conserver une bonne netteté, même lorsqu’on n’a pas la main parfaitement stable. Face à un Pixel 9a, le Redmi propose une image plus contrastée et parfois un peu plus spectaculaire, là où Google offre une approche plus naturelle et maîtrisée, notamment sur les scènes très contrastées.

Par rapport à un Galaxy A56 ou à un Honor 400, le Redmi se montre tout à fait compétitif en journée, souvent au même niveau, voire légèrement au-dessus en termes de détail sur les sujets complexes.

L’ultra grand-angle, limité à 8 mégapixels, représente en revanche un point plus faible de la configuration. Si les photos restent tout à fait utilisables en plein jour, le manque de définition et la dynamique plus limitée se ressentent dès que la lumière baisse un peu, avec davantage de bruit et des bords moins nets.

Ce comportement n’est d’ailleurs pas isolé étant donné que de nombreux concurrents dans cette gamme de prix proposent des ultra grand-angle au rendu très similaire, à commencer par certains Samsung ou OnePlus qui privilégient eux aussi la qualité du capteur principal. Là encore, un Pixel 9a conserve souvent une homogénéité un peu meilleure sur l’ensemble de son module photo, même avec des chiffres de mégapixels moins impressionnants sur le papier.

De nuit, le mode dédié permet de récupérer un niveau de détail honorable sur le capteur principal, avec une réduction du bruit correcte et une gestion plutôt soignée des sources lumineuses. Toutefois, on reste un cran en retrait des meilleurs du segment, en particulier des Pixel qui demeurent la référence pour les photos en basse lumière dans cette tranche de prix. Il n’en reste pas moins que le Redmi Note 15 Pro+ permet de ramener des clichés exploités facilement pour les réseaux sociaux ou les souvenirs, à condition de ne pas multiplier les scènes très difficiles avec de faibles éclairages et des contrastes extrêmes.

Le zoom n'est pas exploitable, ici à 10x.

La caméra frontale de 32 mégapixels fait un travail convaincant pour les selfies, avec une bonne gestion de l’exposition et un mode portrait qui détoure correctement le sujet dans la plupart des cas. En vidéo, le smartphone peut filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde, avec une stabilisation électronique qui vient compléter la stabilisation optique du capteur principal.

L’autonomie

La batterie de 6500 mAh est l’un des arguments les plus forts de ce Redmi Note 15 Pro+, et cela se ressent immédiatement lorsqu’on l’utilise au quotidien. Là où beaucoup de concurrents autour de 500 euros se contentent de capacités comprises entre 4500 et 5000 mAh, comme avec son Magic8 Lite et sa batterie de 7500 mAh, Xiaomi fait le choix d’un accumulateur nettement plus généreux, sans pour autant transformer le smartphone en brique ingérable. Dans la pratique, cette capacité se traduit par une endurance particulièrement confortable : il est possible de tenir deux journées complètes avec un usage mixte mêlant messagerie, réseaux sociaux, navigation web, streaming vidéo et quelques sessions de jeu, sans forcément chercher à économiser la batterie.

Sur ce terrain, le Redmi Note 15 Pro+ prend une nette avance sur des modèles comme le Pixel 9a ou le Galaxy A56 mais reste en deçà du Magic8 Lite, le nouveau champion de l’autonomie. On apprécie la recharge rapide à 100 W ainsi que la charge inversée filaire jusqu’à 22,5 W, pratique pour dépanner un autre smartphone ou un accessoire en déplacement.

En revanche, il fait l’impasse sur la charge sans fil, une fonction encore assez rare dans la tranche des 500 euros mais que l’on commence à voir apparaître sur certains modèles plus premium.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est livré avec une coque de protection, un câble USB-C vers USB-A et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ représente un sérieux prétendant au titre de meilleur smartphone autour de 500 euros pour ceux qui mettent l’autonomie, la robustesse et le confort d’affichage au cœur de leurs priorités sans sacrifier les performances. Son grand écran, son design renforcé avec Gorilla Glass Victus 2 et certification IP69K, ainsi que sa grosse batterie associée à une charge rapide, en font un compagnon idéal pour traverser la journée sans stress.

Sur le volet photo, le capteur principal délivre de très bons résultats en journée, avec un niveau de détail et une dynamique convaincants pour la plupart des usages, même si l’ultra grand-angle plus modeste et le mode nuit en retrait face aux meilleurs, notamment chez Google, rappellent que l’on reste sur un milieu de gamme. On apprécie aussi la connectivité.

En somme, ce Redmi Note 15 Pro+ apparaît comme un choix particulièrement recommandable dans la zone des 500 euros.



