Test Oppo Reno 12 Pro : un smartphone milieu de gamme équilibré et endurant

Fiche technique :

Écran AMOLED de 6,7 pouces, 1080x2412 pixels, 120 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy

12 Go de mémoire vive extensibles

512 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+8 mégapixels

Capteur frontal 50 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 80 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle ColorOS 14.1

Design

Le Oppo Reno 12 Pro arbore un design élégant et épuré, caractéristique de la gamme Reno. Avec ses dimensions de 161,5 x 74,8 x 7,4 mm et son poids de 180 g, il reste relativement compact pour un appareil doté d'un écran de 6,7 pouces. Le smartphone utilise un cadre en plastique et un dos en verre, offrant une prise en main agréable et une sensation de qualité.

Le module photo à l'arrière est organisé de manière discrète, s'intégrant harmonieusement au design général. Il est placé sur une plaque qui est bordée par une finition très soignée « clou de Paris », similaire au Honor Magic6 Lite. Au dos, il y a une partie inférieure, brillante et le module photo qui ont tendance à accumuler les traces de doigts, ce qui peut nécessiter un nettoyage fréquent pour maintenir son aspect impeccable.

L'appareil est disponible en plusieurs finitions, dont la couleur Sunset Gold qui rappelle le Rose Gold des MacBook Air, ainsi qu'en noir. La certification IP65 offre une protection contre la poussière et les éclaboussures, un avantage non négligeable dans cette gamme de prix. Cela permet une utilisation plus sereine au quotidien, bien que l'appareil ne soit pas totalement étanche comme certains mobiles à l’image du Samsung Galaxy A55 5G ou des Pixel 8a, par exemple.

Le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales qui est installé sous l’écran. Celui-ci est très réactif mais est placé un peu trop bas, selon nous. Une position plus haute permet d’obtenir une meilleure ergonomie.

Côté connectivité, le Reno 12 Pro est bien équipé. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Il supporte deux cartes SIM mais n'est pas compatible eSIM, ce qui pourrait être un inconvénient pour certains utilisateurs. On trouve un port USB-C, des haut-parleurs stéréo et un émetteur infrarouge. Cette dernière fonction peut être pratique pour transformer le mobile en une télécommande universelle. Il n’y a pas de prise jack 3,5 mm, suivant la tendance actuelle des smartphones.

Écran, une grande surface d’affichage légèrement incurvée

Le Reno 12 Pro est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces légèrement incurvé sur les 2 côtés avec une définition Full HD+ (1080x2412 pixels). Cette dalle offre une densité de pixels de 394 ppp, assurant une bonne netteté des images et du texte. La luminosité maximale de 1200 cd/m² garantissant une bonne lisibilité en extérieur, même en plein soleil. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité appréciable dans la navigation et les jeux. On peut choisir entre ce mode 120 Hz, un mode 60 Hz plus économe en énergie, ou un mode automatique qui ajuste le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché.

La technologie HDR10+ est prise en charge, permettant d'obtenir des couleurs plus vives et des noirs plus profonds sur les contenus compatibles. Cela se traduit par une expérience visuelle plus immersive lors du visionnage de vidéos ou de photos.

On profite d’une protection solide contre les rayures et les chocs, Corning Gorilla Glass Victus 2. C’est une bonne chose. Oppo a également intégré des fonctionnalités comme l'Adaptive Tone, qui ajuste automatiquement la température des couleurs en fonction de l'éclairage ambiant, réduisant ainsi la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.

Outre sa protection relative contre l’eau, Oppo a eu la bonne idée d’intégrer une technologie qui permet d’utiliser l’écran même lorsqu’il est mouillé par de petites gouttes. Le principe est très efficace et peut parfois servir notamment lorsqu’il pleut. Ce n’est pas le cas des autres écrans qui déraillent dans de tels cas.

Comparé à d'autres modèles de sa gamme de prix, l'écran du Reno 12 Pro se positionne dans la moyenne haute. Il offre une expérience visuelle satisfaisante pour la plupart des utilisateurs, bien que certains concurrents puissent proposer des dalles légèrement plus lumineuses ou avec une définition supérieure. Notez que vous pouvez activer une fonction pour maintenir l’écran allumé tant que vous le regardez. Exactement comme le realme GT 6, il est possible de choisir entre plusieurs modes d’affichage des couleurs : Vive, Naturel, Pro avec les modes Cinématique et Eclatant.

Le Système et les applications, sans oublier une pointe d’IA

Le Oppo Reno 12 Pro fonctionne sous Android 14 avec la surcouche ColorOS 14.1. Cette version apporte des améliorations en termes d'animations et de transitions, rendant l'interface plus fluide et agréable à utiliser au quotidien. Les paramètres sont bien organisés, permettant une navigation intuitive dans les différentes options de personnalisation.

Le niveau de personnalisation proposé par ColorOS est élevé. On peut ainsi modifier l'apparence de l'interface, des icônes, et même créer des thèmes personnalisés. La fonction Always-On Display est également personnalisable, offrant diverses options d'affichage lorsque l'écran est en veille.

Parmi les fonctionnalités intéressantes, on trouve le File Dock sur le panneau latéral, permettant de stocker temporairement des fichiers pour les partager facilement entre applications. Cette fonction s'avère particulièrement utile pour le multitâche et le transfert rapide de données. La fonction Flexible Window permet quant à elle de transformer des applications en fenêtres flottantes, facilitant le multitâche. Cela peut être pratique pour, par exemple, garder une calculatrice ou un bloc-notes ouvert tout en utilisant une autre application.

Le mobile embarque plusieurs fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle baptisées GenAI. Ainsi, il y a un outil de retouche photo AI Eraser 2.0 pour supprimer les objets indésirables sur les images, l'embellissement des portraits avec AI Clear Face pour améliorer les photos en les rendant parfaitement nettes, si certains éléments ne l’étaient pas sur la prise de vue originale, par exemple. Une autre fonction déjà vue sur les mobiles Google Pixel, baptisée AI Best Face, consiste à utiliser plusieurs clichés d’un même groupe de personnes pour sélectionner les meilleurs visages et ainsi composer une image parfaite ou tout le monde sourit ou a les yeux ouverts. Toujours pour les photos, AI Studio utilise l’intelligence artificielle pour transformer n’importe quel portrait en avatar particulièrement original ou photo de profil partageable sur les réseaux sociaux, par exemple.

Pour la rédaction, Oppo propose AI Writer qui, lorsque vous postez ou écrivez sur les réseaux sociaux, vous propose dans une barre latérale des textes inspirés. AI Speak et AI Summary vous aide à comprendre rapidement le contenu d’un article en le résumant. Enfin, AI Recording Summary permet d’enregistrer et de résumer des réunions ou des interviews, par exemple. Celle-ci est pour le moment disponible pour les langues anglaises, chinoise et Hindi et sera prochainement ouverte à d’autres. Les résumés sont enregistrables dans l’application de notes pour une consultation à tout moment.

En outre, le smartphone est livré avec quelques applications préinstallées, notamment des jeux et des applications tierces : Booking.com, Boutique Amazon, Bubble Pop! Shooter Puzzle, Collect Ball – Match Em All, Facebook, Fruit Shooting Ninja Knife, LinkedIn, Netflix, Spotify, TikTok, Tile Match, Worm.io – Eat Em All et WPS Office. Bien que ces éléments puissent être perçus comme intrusifs par certains utilisateurs, ils ne génèrent pas de notifications indésirables et peuvent être facilement désinstallés ou désactivés.

Au moment de notre test réalisé fin juin, début juillet, le Reno 12 Pro profitait des mises à jour du système au 1er juin et de sécurité au 1er juillet. Oppo promet trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité pour ce modèle, ce qui assure une certaine pérennité logicielle à l'appareil. Elle n’est toutefois pas optimale surtout lorsqu’on la compare aux 7 années promises par les modèles haut de gamme Samsung et Google.

Performances très équilibrées

Le Reno 12 Pro est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300, accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Cette configuration offre des performances correctes pour un appareil milieu de gamme, permettant une utilisation fluide au quotidien. Notez qu’on peut ajouter 4, 8 et jusqu’à 12 Go de mémoire vive.

Le Dimensity 7300 est un SoC octa-core composé de quatre cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,5 GHz pour les tâches exigeantes et de quatre cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz pour les tâches moins intensives. Cette architecture permet une bonne gestion de l'énergie tout en offrant des performances satisfaisantes.

Dans les benchmarks, le Reno 12 Pro obtient des scores corrects, bien qu'inférieurs à ceux de certains concurrents équipés de puces Snapdragon de la série 7. Pour les jeux, le smartphone se montre capable de faire tourner des titres exigeants comme Genshin Impact ou PUBG Mobile, mais pas nécessairement avec les réglages graphiques les plus élevés. Les jeux moins gourmands fonctionnent sans problème.

L'expérience utilisateur globale reste très satisfaisante, avec une navigation fluide dans l'interface et un multitâche efficace. Les applications se lancent rapidement et les transitions sont fluides, grâce notamment au taux de rafraîchissement élevé de l'écran.

Comme pour les autres smartphones, nous avons soumis le Reno 12 Pro à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats. On peut notamment y voir que le Soc maintient sa puissance, même à long terme.

Multimédia, des photos de qualité et des outils de retouche

La configuration photo du Reno 12 Pro comprend un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8), un téléobjectif de 50 mégapixels (f/2.0) offrant un zoom optique 2x, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2). À l'avant, on trouve un capteur selfie de 50 mégapixels avec autofocus.

L'interface de l'application appareil photo est intuitive et propose divers modes de prise de vue, dont un mode Pro, Vidéo, Photo, Portrait et un menu Plus. Ce dernier propose les modes : Nuit, Haute Résolution, Pano, Ralenti, Time-lapse, Vidéo Dual-View, Sticker et Scanner de document. L’écran principal propose la fonction Google Lens et la possibilité de déployer d’autres options, dont le format de l’image, le minuteur, le mode HDR et l’accès aux paramètres supplémentaires. En outre, on peut aussi directement accéder au capteur ultra grand-angle, 1x, 2x et 5x. L'application intègre également des fonctionnalités d'IA pour optimiser les réglages en fonction de la scène.

Les résultats obtenus avec le capteur principal sont généralement de bonne qualité, avec des couleurs fidèles et un bon niveau de détail dans des conditions d'éclairage favorables. En basse lumière, le mode nuit permet d'obtenir des clichés corrects, bien que le bruit numérique soit plus présent.

Le téléobjectif 2x se distingue dans cette gamme de prix, offrant une flexibilité appréciable pour les portraits et les photos en zoom. La qualité des images est satisfaisante, bien que légèrement en retrait par rapport au capteur principal. On apprécie le stabilisateur qui joue très bien rôle pour limiter les bougés.

L'ultra grand-angle, bien que moins performant en termes de résolution, reste utile pour capturer des scènes larges. On note cependant une perte de détails et une distorsion plus prononcée sur les bords de l'image.

En vidéo, le Reno 12 Pro peut filmer jusqu'en 4K à 30 fps, avec une stabilisation électronique efficace. La qualité des vidéos est correcte, bien que moins impressionnante que celle des photos.

Une très bonne autonomie

Le Reno 12 Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie confortable pouvant atteindre deux jours avec une utilisation modérée. En utilisation intensive, l'appareil tient facilement une journée complète. La charge rapide de 80W est un plus permettant de recharger rapidement l'appareil, atteignant environ 35% de charge en 15 minutes, selon nos tests et une charge complète en moins d'une heure. Il est cependant regrettable que le chargeur ne soit pas inclus dans la boîte, suivant une tendance de l'industrie visant à réduire les déchets électroniques. L'absence de charge sans fil peut être considérée comme un inconvénient pour certains utilisateurs, surtout à ce niveau de prix.

Notez aussi que le système de gestion de la batterie intègre des fonctionnalités d'optimisation pour prolonger la durée de vie de la batterie à long terme, comme la charge nocturne intelligente qui adapte la vitesse de charge en fonction des habitudes de l'utilisateur.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Oppo Reno 12 Pro est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Oppo Reno 12 Pro se positionne comme un smartphone milieu de gamme équilibré, offrant une expérience globale satisfaisante. Ses points forts sont le design élégant, l’écran de qualité et une autonomie (très) confortable. La configuration photo polyvalente, notamment grâce au téléobjectif 2x, est un aussi atout dans cette gamme de prix.

Cependant, face à une concurrence féroce, le Reno 12 Pro peine à se démarquer significativement. Son rapport qualité-prix, bien que correct, n'est pas exceptionnel, et certains utilisateurs pourraient être tentés par des alternatives offrant de meilleures performances au même prix. Le mobile peut toutefois miser une surcouche ColorOS très agréable et sur des fonctionnalités IA intéressantes. Quelques applications sont à désinstaller immédiatement. De même, l'absence de charge sans fil et de certification d'étanchéité IP68 pourrait être perçue comme des lacunes à ce niveau de prix. Néanmoins, pour ceux qui recherchent un appareil fiable, polyvalent, compétent en photo et doté d'une bonne autonomie, le Reno 12 Pro reste une option à considérer dans le segment des smartphones milieu de gamme.