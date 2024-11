"Depuis que j'ai découvert une promotion sur ce smartphone gaming, je ne joue plus à la switch"

Les smartphones gaming sont loin d'être dénués de contenu.

On peut jouer une multitude de jeux avec de haut graphisme : League of Legends : Wild Rift, Fortnite, Mario Kart, Genshin Impact ou encore aux jeux SUPERCELL (Clash of Clans, Brawlstars, Clash Royale...).

On peut profiter de toutes ces licences sur un appareil qui rentre dans une poche, c'est quand même excellent !

Pour vous convaincre, je vais vous parler du modèle qui m'accompagne dans mon quotidien comme dans mes parties de jeux, le Asus ROG Phone 8 Pro !

Le Asus ROG Phone 8 Pro, votre meilleure allié...

D'abord, si il y a un point dans lequel le ROG Phone 8 Pro excelle, c'est sa puissance.

Le Asus ROG Phone 8 Pro est équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, atteignant 3,3 GHz pour une réactivité optimale. Avec 12 Go de RAM LPDDR5X et son stockage interne de 256 Go UFS 4.0, il gère efficacement le multitâche et les applications exigeantes tout en garantissant des vitesses élevées pour un chargement rapide des jeux et applis.

Pour que l'expérience de jeu soit la plus agréable possible, il faut également un écran de très bonne qualité et très immersif. Pour ce Asus, c'est encore un 20/20.

Le Asus ROG Phone 8 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,78 pouces en Full HD+, offrant des couleurs vives et des contrastes profonds. Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un échantillonnage tactile de 720 Hz, vous êtes totalement à l'abri des lags et des latences au niveau de l'écran. L'expérience de jeu est ainsi hyper immersive.

Côté audio, il dispose de haut-parleurs stéréo avec technologie Dirac Virtuo pour un son tout aussi captivant avec une prise jack 3,5 mm pour les casques filaires.

Evidemment, le Asus ROG Phone 8 Pro offre une connectivité avancée avec le Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 et la 5G, garantissant des latences quasi inexistantes pour le jeu en ligne.

Telle une console portable, il possède une batterie de 5500 mAh qui assure une longue autonomie adaptée à un usage intensif pour le gaming. Il est compatible avec la recharge rapide HyperCharge 65W, permettant une charge complète en 39 minutes, et prend également en charge la recharge sans fil jusqu’à 15W.

Tel un PC gamer, le ROG Phone 8 Pro possède des systèmes de refroidissement, le GameCool 8 et l’AeroActive Cooler X qui maintient les performances sans surchauffe.

Et pour terminer, ce smartphone Asus intègre les gâchettes AirTrigger 7, des commandes tactiles sur les côtés du téléphone, que tu peux personnaliser pour un contrôle total en jeu. Il y a également le X Mode pour booster les capacités du smartphone spécialement dans le gaming.

En bref, le Asus ROG Phone 8 Pro présente une véritable expérience ajoutée pour le gaming, tout en étant un smartphone performant pour la vie de tous les jours.

En promo à 25%

Cet outil gaming est en période de promotion à l'occasion du Black November !

Sur Rakuten, vous pouvez obtenir le Asus ROG Phone 8 Pro pour 899€ au lieu de 1200€ ! Si vous êtes adhérents au ClubR, vous obtenez même 44,95€ offerts, que vous pouvez utiliser comme remise pour un autre achat.

En plus de ça, la livraison est gratuite !

Si la somme est toujours trop importante à avancer d'un coup pour vous, vous avez le choix avec Rakuten d'étaler votre paiement en 4 fois sans frais pour 224,75€/mois.

C'est l'occasion ou jamais d'obtenir une expérience de gaming intense avec une telle réduction ! Alors profitez-en !