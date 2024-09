Un constructeur en particulier, en pleine ascension, a attiré l’attention de beaucoup de connaisseurs. Nothing, constructeur anglais créé par des passionnés, est à l’origine d’une gamme de téléphones haut de gamme très novateurs et complètement atypiques, les Nothing Phone.

Ceux-ci ne sont au nombre que de 4 depuis la création de la marque, ses créateurs ayant mis un point d’honneur à préférer sortir peu d'appareils, mais à chaque fois avec de vraies nouveautés. Nous avons donc les Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2), mais aussi depuis quelque temps les Phone (2a) et (2a+), des versions moins chères.

Que proposent les Nothing Phone ?

Les appareils de Nothing se rapprochent beaucoup dans leurs interfaces d’un iPhone, pas tant dans le design, que dans une philosophie épurée, rendant la lecture simple et fluide.

Certains utilisateurs d’Apple sont d’ailleurs assez conquis pour passer d’IOS à Android en adoptant un Nothing plutôt qu’un Apple, c’est en tout cas le cas à la rédaction de Les Mobiles de l'un de nos rédacteurs que l'on a entendu dire « J’ai découvert ce smartphone, depuis j’ai laissé tomber mon iPhone » en parlant du Nothing Phone (2) !

Mais l’une des grosses particularités des Phone réside dans leurs glyphes, un système luminescent au dos des appareils qui s’illuminent de très nombreuses manières en fonction des appels, messages, alarmes, minuteurs, voire de vos musiques. Une façon très convaincante de vous inviter à moins regarder votre écran, mais à continuer la communication avec votre appareil !

Loin d'être gadget, au quotidien, cette fonctionnalité s'avère un véritable plus qu'il devient difficile de ne plus utiliser !

Côté fiche technique, il s'agit de smartphones de qualité haut de gamme polyvalent, qui, même sans leurs nombreuses fonctionnalités atypiques, seraient déjà d'excellent appareils pour vous accompagner au quotidien.

Notons que Nothing a également créé sa marque annexe, CMF by Nothing, proposant des smartphones toujours aussi atypiques, mais un peu plus abordables en visant le milieu de gamme.

Pourquoi ne pas opter pour un Nothing Phone (2a+) ?

Le Nothing Phone (2a+) est le dernier modèle en date que Nothing a proposé à la vente. Il s'agit d’une version plus abordable du Nothing Phone (2) le haut de gamme le plus récent de la marque.

Ce smartphone a largement de quoi rivaliser avec les milieux de gamme des Galaxy A de Samsung, et peut être une véritable alternative à un iPhone, le prix élevé en moins !

À la rédaction de Les Mobiles, nous sommes convaincus par les appareils proposés par Nothing, d'autant plus que la marque propose également des montres connectées et écouteurs de grandes qualités qui peuvent se lier avec votre smartphone rendant l'expérience encore plus satisfaisante !