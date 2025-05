Le Moto G86 se dévoile : un milieu de gamme aux ambitions premium

D'après les informations récemment partagées par plusieurs sources, ce nouveau modèle afficherait des spécifications techniques solides et un design renouvelé par rapport à son prédécesseur. Le Moto G86 semble vouloir brouiller les frontières entre le milieu et le haut de gamme.

En effet, selon les informations divulguées, le Moto G86 serait équipé d'un écran pOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1220 x 2712 pixels.

Cette dalle bénéficierait d'une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, garantissant une fluidité appréciable pour la navigation et les jeux, ainsi qu'une luminosité maximale impressionnante de 4500 cd/m².

À titre de comparaison, cette valeur dépasse celle de nombreux smartphones haut de gamme actuels, comme les derniers iPhone 16 Pro qui plafonnent à 2000 cd/m². L'écran serait protégé par du Gorilla Glass 7i et intégrerait un lecteur d'empreintes digitales.

Sous le capot, le Moto G86 embarquerait un processeur MediaTek Dimensity 7300, une puce de milieu de gamme récente qui offre un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique.

D'après les fuites, ce SoC serait associé à 8 ou 12 Go de RAM et à un espace de stockage de 128 ou 256 Go, extensible via une carte microSD. Ces configurations placeraient le G86 dans une position favorable face à des concurrents comme les Redmi Note 14 Pro ou les Samsung Galaxy A56.

Le téléphone fonctionnerait sous Android 15 avec la surcouche Hello UI de Motorola, intéressante pour son approche proche d'Android stock. Le fabricant promettrait deux années de mises à jour majeures du système d'exploitation, une durée qui reste toutefois inférieure aux politiques de mise à jour de très nombreux fabricants.

Un système photo remanié pour des clichés de qualité

La photographie constituerait un point fort du Moto G86, avec un système à double caméra arrière logé dans un îlot carré. D'après les fuites, l'appareil serait doté d'un capteur principal Sony LYT-600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), une fonctionnalité généralement réservée aux modèles plus onéreux.

Cette stabilisation permettrait d'obtenir des photos plus nettes en conditions de faible luminosité et des vidéos moins tremblantes.

Le second capteur serait un ultra grand-angle de 8 mégapixels qui servirait également pour la photographie macro. À l'avant, une caméra selfie de 32 mégapixels prendrait place dans une perforation centrale de l'écran, offrant une résolution supérieure à de nombreux concurrents dans cette gamme de prix.

Cette configuration photo, bien que limitée à deux capteurs principaux, semble privilégier la qualité à la quantité, contrairement à certains fabricants qui multiplient les capteurs de faible résolution.

Une autonomie adaptée aux marchés régionaux

Une particularité intéressante du Moto G86 concernerait sa batterie, qui varierait selon les régions de commercialisation. D'après les informations obtenues, Motorola proposerait une version européenne dotée d'une batterie de 5200 mAh, avec une épaisseur de 7,87 mm et un poids de 185 grammes tandis qu’une version internationale serait équipée d'une batterie plus imposante de 6720 mAh, portant l'épaisseur à 8,65 mm et le poids à 198 grammes.

Les deux variantes supporteraient la charge rapide 33W, une puissance correcte mais qui reste en deçà des standards actuels du marché, où certains concurrents comme Xiaomi ou realme proposent des charges de 67W ou plus dans cette gamme de prix.

Un design renouvelé et une durabilité renforcée

Le Moto G86 adopterait un design qui s'éloignerait de son prédécesseur pour se rapprocher davantage de la série Edge, plus premium, de Motorola. L'appareil présenterait un îlot de caméra carré surélevé à l'arrière, tandis que la face avant arborerait un écran plat avec une perforation centrale, abandonnant l'écran incurvé du G85.

En matière de durabilité, le G86 bénéficierait d'une certification IP68/69 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ainsi que de la norme militaire MIL-STD-810H. Ces certifications, rarement présentes sur des appareils de cette gamme de prix, offriraient une tranquillité d'esprit supplémentaire face aux aléas du quotidien.

Le G86 serait proposé en plusieurs coloris Pantone, notamment Spellbound, Chrysanthemum, Gossamer Sky/Cosmic Sky et Golden Cypress. Certaines versions bénéficieraient d'une finition en similicuir, tandis que d'autres présenteraient une texture semblable à du tissu, offrant une prise en main plus agréable que le verre ou le plastique brillant souvent utilisés dans cette gamme de prix.

Un positionnement stratégique sur le marché

D'après les fuites, le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage serait commercialisé aux alentours de 330 euros en Europe.

Par ailleurs, les informations évoquent également l'existence d'une variante « Power » du G86, le Moto G86 Power 5G, qui serait disponible en quatre options de couleurs, dont Chrysanthemum. Cette stratégie de diversification rappelle celle adoptée par d'autres fabricants comme Xiaomi avec ses versions Pro et Pro Plus ou Samsung avec ses modèles Plus.

Le lancement officiel du Moto G86 serait imminent, bien que la date précise n'ait pas encore été confirmée par le fabricant