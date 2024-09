« Pourquoi irais-je acheter un autre smartphone alors que celui-ci propose un écran Amoled, 8Go de RAM pour à peine plus de 200 € ?! »

Il existe de nombreux modèles de smartphones sur le marché du smartphone de milieu de gamme, mais certaines marques arrivent à tirer leur épingle du jeu bien plus que d’autres grâce à une excellente optimisation. Plus la technologie proposée est bonne et le prix bas, plus l’appareil est intéressant… C’est une évidence ! Mais quand en plus, on peut trouver l’appareil à prix cassé chez un marchand, alors là, tout va pour le mieux !