1+ fait trembler la concurrence avec son OnePlus 15 à prix cassé !

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone performant à prix rasionnable, ne cherchez plus ! Le OnePlus 15 est là à prix cassé. Nous vous disons tout.

Rémi Deschamps - publié le 11/12/2025 à 17h45
Le OnePlus 15 pour Noël
 

Un smartphone haut de gamme à petit prix

Le OnePlus 15 , comme souvent parmi les smartphones de cette marque, combine un design élégant, des performances plus que nécessaires et un rapport qualité-prix bien plus intéressant que chez Samsung ou Apple. 

Avec son écran AMOLED de qualité, sa caméra ultra-performante et sa batterie durable, ce smartphone ne manque pas d'atouts pour se positionner comme un modèle haut de gamme phare de cette année.

Il est parfait, par exemple, pour les utilisateurs recherchant un téléphone polyvalent, que ce soit pour le multimédia, les jeux ou juste une expérience agréable au quotidien. 

Le OnePlus 15 s'adresse aussi bien aux jeunes professionnels qu'aux étudiants, qu'aux fans de tech.

La promo à ne pas manquer sur Rakuten

La promotion actuelle sur le OnePlus 15 vous permet de l'acquérir pour  330 € de réduction, ce qui n'est pas anodin.

 

Disponible pour 667€ au lieu de ses 997€ VTC , il est éligible à un paiement en plusieurs fois, notamment avec PayPal où cela se fait sans frais.

La livraison est rapide et assurée avant Noël, ce qui fait de cette offre une occasion à ne pas manquer pour toute personne cherchant à se procurer un smartphone de qualité avant les fêtes.

 
Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
