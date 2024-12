225 € de réduction pour l'iPhone 15 Plus reconditionné en France !

Le site numéro 1 en France pour le reconditionnement, c’est CertiDeal. En plus de fournir des tout petits prix, les smartphones qu’il nous proposent sont reconditionnés en France, une vraie plus-value. C’est donc le cas de l’iPhone 15 Plus qui nous intéresse aujourd’hui. Ce smartphone sorti l’année dernière est l’un des appareils les plus puissants des écuries d’Apple.

La fiche technique de l'iPhone 15 Plus

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4912 mAh

L’iPhone 15 Plus est un smartphone très haut de gamme qui propose des performances très élevées et qui a la particularité d’avoir un grand écran, ce qui n’est pas habituel pour un iPhone. Avec sa Puce A16 Bionic et une autonomie très prolongée, ce modèle est véritablement adapté à ceux qui cherchent un iPhone adapté au gaming et au streaming par exemple.

Quelle offre pour l’iPhone 15 sur CertiDeal ?

L’iPhone 15 Plus est disponible à 745 € ce qui fait une différence de 225 € par rapport au prix affiché sur le site d’Apple. Il est également possible de réduire de 10 € ce prix avec le code NOEL. En plus de cela, la livraison est offerte. Il est possible de faire poser une vitre de protection et une coque. En plus de cela, vous pouvez payer votre achat en plusieurs fois.