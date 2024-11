234 € de réduction immédiate sur le Galaxy S24 FE de Samsung sur Amazon !

Le Galaxy S24 FE est la version plus abordable de la gamme S24, les haut de gamme les plus récents et puissants de Samsung. On pourrait même dire qu’il s’agit d’appareils parmi les meilleurs sur le marché étant donné la prédominance de Samsung sur le marché.

En ce moment, vous pouvez trouver le Galaxy S24 FE pour 515 € sur Amazon, ce qui fait une réduction totale de 234 € par rapport à son prix constructeur ! Une offre qui arrive tôt après la sortie de l’appareil, et qui est probablement due à son statut de modèle d'import européen. Celui-ci est toutefois entièrement compatible avec les opérateurs français !

Fiche technique du Galaxy S24 FE

Écran : 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Le Galaxy S24 FE propose un écran absolument magnifique grâce à son écran Dynamic Amoled 2X qui est la technologie la plus poussée que l’on peut trouver en ce moment chez un Samsung.

Il propose de grosses performances et est très polyvalent. Il faut dire que l'appareil est particulièrement choyé par son entreprise étant donné le succès rencontré par les précédents modèles FE !

Quelle offre pour le Galaxy S24 FE sur Amazon ?

Vous pouvez trouver le Galaxy S24 FE de Samsung pour 515 € avec la possibilité de le payer en 4 fois, ce qui fait une belle réduction de 234 € au total par rapport au prix proposé directement par Samsung.